El acusado por el "caso Pastor" de Cangas de Onís: "Yo no cogí nada de dinero, fui premiado por el banco"

El juicio por el "caso Pastor", donde se juzga la presunta apropiación indebida del exdirector de la sucursal del Banco Pastor en Cangas de Onís, Manuel Mori, empezó hoy en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo. Todas las partes negociaron hasta el último momento un acuerdo para evitar el juicio, pero finalmente no cristalizó por la negativa del Banco Santander, entidad que absorbió al Banco Pastor. Sí hubo varios cambios antes de entrar en sala. La Fiscalía, que pedía 8 años de cárcel y una multa, anunció que rebajaría la petición de pena y previsiblemente también lo harán las acusaciones, por lo que lo más probable es que Mori, que reconoce los delitos, no acabase en la cárcel, aunque la petición final se sabrá en las conclusiones.

Por su parte, el Banco Santander, que tiene la doble condición de acusación y defensa, renunció a la parte penal, relegando en la Fiscalía. El montante total de toda la causa ronda los 5 millones de euros y afecta a un total de 45 clientes. Mori fue detenido en 2013 y él mismo confesó desde el principio haber creado una "banca paralela", que utilizaba para mover dinero de un cliente a otro, aunque, sostiene, nunca se llevó dinero para él y además argumenta que hizo esos movimientos para evitar que varias cuentas de los clientes entrasen en números rojos, facilitando a su vez préstamos a otros clientes.

El juicio comenzó con la declaración del acusado, que reconoció todos los hechos, aunque recalcó que no se llevó dinero para su bolsillo. "Yo no cogí nada, nade de nada para lucrarme. Moví dinero para evitarles morosidad a los clientes", indicó. Mori, para sorpresa de la sala, recordaba de memoria la mayoría de operaciones que realizó a espaldas del banco, sin que ningún superior ni las auditorías detectaran todo. "Tuve varias y no detectaron nada. Un día un chico vino a devolver 1.500 euros y ahí salió todo. Fui premiado por el banco varias veces", aseguró Mori, que dijo que estar en tratamiento médico por salud mental. El acusado dijo además que colaboró desde el principio con el banco al destaparse el caso y que si no llega a ser por esa colaboración, probablemente no se habrían conocido todos los afectados. "Si el banco llega a estar más hábil hubiésemos firmado todos los reconocimientos de deuda", dijo.

Tras el testimonio de Mori, declararon varias personas que, supuestamente, recibieron préstamos de Mori, sobre los que no quedaron registros. El juicio se reunudará mañana.