Habla la hija de una fallecida por un argayo en Tineo: "En el Suroccidente circulamos con miedo"

Laura Álvarez Mon tiene 32 años y vive en Tarallé (Allande), desde donde teletrabaja para una empresa de Galicia. Y, por eso, es testigo directo de las dificultades que tienen los vecinos del Suroccidente por el mal estado de las carreteras, que provocan problemas diarios por su mal estado. "La gente circula todos los días con miedo. Hablamos mucho de los trenes, de la alta velocidad y de unas comodidades que para nosotros no existen. Aquí estamos con argayos casi a diario y es triste y lamentable tener que circular con miedo. Necesitamos que se apueste de verdad por la autovía del Suroccidente", indica. Sabe bien de lo que habla, ya que es hija de María Luscinda Mon, la mujer que falleció en noviembre del año 2021 tras un desprendimiento de rocas en el corredor del Narcea, en una vía, la AS-15, que supone la principal vía de comunicación del Suroccidente.

A raíz de aquel accidente, que provocó una movilización en la comarca pedir mejoras en sus comunicaciones, Álvarez Mon no ha vuelto a pasar por esa carretera. Y no es la única. "Jamás pasé por ahí y me consta que mucha gente hace lo mismo. Hay unos taludes altísimos y desprendimientos, sobre todo cada vez que llueve. El trazado es obsoleto", opina. Las carreteras del Suroccidente han vuelto al foco político en las últimas semanas, especialmente por el choque político entre el Principado y la Junta de Castilla y León a raíz de la carretera de Valdeprado, que une Asturias con León. El Gobierno regional asume el mantenimiento de esa vía en la parte asturiana, mientras que el Ejecutivo vecino no se hace cargo porque argumenta que es de su dependencia. Para Álvarez Mon, que habla también en nombre de vecinos de la zona, el caso de Valdeprado es más bien "una cortina de humo", siendo lo realmente importante completar la autovía del Suroccidente. "Actualmente no llega ni hasta La Espina y la autovía es lo que la gente realmente demanda", asegura.

Laura Álvarez Mon. / LNE

Álvarez Mon critica directamente al Principado y al Gobierno central, sobre todo, por los cambios de criterio. "No solo es que no cumplan, es que no hay previsión. Un día dicen que la autovía es precipitado y otro que apostarán por ella, y al siguiente que tiene más sentido un eje suprarregional. Cada dos meses hay un cambio de postura", asegura. "Dijeron que el tramo pendiente se abriría en el 2023 y luego que era complicado dar plazos. El proyecto de la autovía hasta Cangas del Narcea no está ni redactado", remacha.

La allandesa explica en primera persona los problemas a causa del mal estado de las carreteras. Si quiere ir a Oviedo tiene dos opciones, ambas con dificultades. La primera de ellas es coger la autovía A-63 hasta Cornellana, pero luego hay que desviarse por la N-634 que está llena de baches, curvas y es muy estrecha hasta enlazar otra vez con la A-63. La segunda es desviarse por Puente del Infierno, que es un tramo muy peligroso y donde tuvo lugar el accidente en el que falleció su madre tras un desprendimiento sobre el coche en el que viajaba toda la familia, incluida Álvarez Mon.