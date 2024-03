El Principado limitará el acceso de niños y jóvenes a bebidas energéticas (pero no habla por ahora de cargarlas con impuestos)

La respuesta de la parte socialista del Gobierno del Principado es sí. "Estamos de acuerdo en que hay que regularizar el consumo de bebidas energéticas" entre los jóvenes "y estamos trabajando en ello". La consejera de Salud, Conchita Saavedra, asiente a la propuesta que le hace en la Junta la diputada del PP Pilar Fernández Pardo y sin llegar a mencionar la imposición de un tributo a la venta de estos artículos que ha sugerido la otra porción del Ejecutivo, la que controla Izquierda Unida, sí se lanza abiertamente a la reglamentación. Para hacerla efectiva, abundó ayer Saavedra en la sesión parlamentaria de control al Gobierno, la Dirección General de Salud Pública tiene parte del trabajo hecho y elaborada desde 2020 una guía que ahora será reeditada y arropada con una campaña de concienciación entre la población infantil y juvenil y sus familias. La estrategia de sensibilización pasará por los centros educativos o las consultas de pediatría de atención primaria y en el diseño y difusión recabará el apoyo de los ayuntamientos y las federaciones deportivas, toda vez que la venta de estos productos prolifera en sus instalaciones.

El asunto tiene la catalogación de "problema de salud pública" y como tal está, subraya la Consejera, "en la agenda del Gobierno. Es una preocupación desde hace años" que ha cristalizado en un grupo de trabajo constituido en 2023 para actualizar la información recogida en 2020 y que ya ha entrado a formar parte incluso de las pretensiones legislativas inmediatas del Ejecutivo. "En breve", eso adelantó este martes la Consejera, "vamos a empezar el trámite de una ley de salud escolar" que ya figura en el plan normativo del Principado para este año y que incluirá preceptos sobre "alimentación saludable y educación en salud dentro de la comunidad educativa", entre ellos los relativos a la limitación del consumo de estas bebidas en la población más vulnerable.

Saavedra inserta el acoso a los excesos de estos productos en un trabajo que su departamento hace, dice, desde 2009, dentro del programa de alimentación saludable y producción ecológica en los comedores escolares de Asturias. También está el Principado adherido, destaca, al "programa 16", promovido en su momento por el Ministerio de Consumo para la gestión de los menús escolares y que entre otras medidas plantea "la prohibición de la venta de estas bebidas energéticas, con cafeína u otros estimulantes en las cafeterías o máquinas expendedoras de los centros escolares". La Dirección General de Salud Pública ha iniciado este año un programa formativo para instruir a inspectores de seguridad alimentaria y sanidad ambiental en el control de la calidad de los alimentos y bebidas que se venden en colegios e institutos y "se ha formado profesionales sanitarios que ayudarán a los centros inscritos en el programa de alimentación saludable a tener menús adecuados y a impartir formación a las familias".

No contestó la Consejera a la rotunda negativa previa que planteó Fernández Pardo respecto a la posibilidad de que la regulación del consumo consista, tal y como ha sugerido recientemente la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, en el establecimiento de un tributo a su venta. "Tenemos la obligación de regularlo", conminó a la titular de Salud la diputada popular, que expuso su preocupación a la vista de las consecuencias "que creo que se nos están escapando" del abuso de estas bebidas en una población "con nula percepción del riesgo". "Sabemos que se está haciendo en la UE, pero en España no. Hay comunidades autónomas, como Galicia, que sí disponen de esta regulación y otras con un planteamiento avanzado", dijo después de insertar a Asturias entre los lugares con más alto consumo y de citar un estudio de la Universidad de Oviedo que calcula la ingesta habitual en seis de cada diez jóvenes. Urge la ordenación "pero no es cuestión de impuestos, sino de salud", advierte emplazando a que "no sea el nivel impositivo el que venga a mermar el consumo" y a que "seamos igualitarios también en este asunto".