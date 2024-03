El alcalde de Siero se queda solo en la defensa de la instalación de Costco en Bobes: el documento clave frenado por Roqueñí

Vuelta a la casilla de salida. Nieves Roqueñí, consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, aceptó ayer revisar el polémico documento base para las futuras directrices comerciales que, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, abre la puerta a la apertura de una macrotienda de la compañía Costco en el polígono de Bobes (Siero), inviable según la normativa vigente. Lo anunció en la Mesa de Comercio de FADE tras las reticencias que el texto había levantado tanto en Izquierda Unida, socio minoritario del Gobierno regional y que tiene la última palabra desde la consejería de Ordenación del Territorio y Urbanismo, como en parte del sector. La fórmula escogida es la constitución de un grupo de trabajo que dé forma a un nuevo informe antes del otoño. "Aquí hay un único equipo", aseguró Roqueñí tras la reunión, en relación a las tensiones suscitadas en el Ejecutivo. La patronal advirtió de que en el sector comercial debe primar "una visión integral del territorio sobre problemáticas locales", en clara referencia al proyecto de la multinacional estadounidense.

En la reunión, celebrada en la Consejería de Industria, se habló casi exclusivamente del polémico documento de avance de las directrices sectoriales de Equipamiento Comercial del Principado, que recoge sin ambages una modificación normativa que facilitaría el proyecto de Costco, defendido con uñas y dientes por Ángel García, alcalde socialista de Siero, y que prevé una inversión de más de 300 millones para crear unos 200 empleos en una gran superficie comercial. Por parte del Gobierno acudieron Nieves Roqueñí y los directores generales Ignacio Latierro (Ordenación del Territorio) y Julio González Zapico (Comercio). La Consejera fue la encargada de anunciar que el Ejecutivo se abre a una modificación del texto. Y quitó hierro a las discrepancias con IU. "Las directrices van más allá de un único proyecto inversor. Hablamos de una normativa para todo el sector comercial", aseveró en relación a Costco. Las dos consejerías que gestionan este asunto "pertenecen a un mismo Gobierno y es éste quien toma las decisiones", destacó. "Cualquier decisión que afecte a dos consejerías se toma en un órgano colegiado como el Consejo de Gobierno. De hecho, estamos trabajando conjuntamente", remató.

Por parte de IU, la opinión respecto a las directrices del comercio llegó por boca de la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, tras una reunión con los sindicatos para tratar asuntos relacionados con la Agenda 2030. "Los objetivos de desarrollo sostenible son para nuestro Gobierno irrenunciables. Estamos hablando de economía de cercanía, de economía circular, de economía de kilómetro cero. Y otros están hablando de otras cosas", dijo. "Lo más importante para Asturias es el mantenimiento de la industria, que genera mucho empleo y de calidad. Esa es la apuesta, al menos, de esta parte del Gobierno", prosiguió. "Lo demás son intereses que le vienen muy bien, a lo mejor, a algunos municipios, pero no sé si a la causa general de Asturias", aseveró, sobre el plan de Costco en Siero.

Más aséptica fue la patronal FADE, que emitió un comunicado para transmitir que la reunión de la Mesa de Comercio fue "un punto de partida satisfactorio". "Mostramos nuestra total disposición a continuar colaborando en la revisión de las directrices", indicó. "Trasladamos el alto grado de consenso interno entre el comercio asturiano sobre la línea que debe seguir la revisión del documento y su legitimidad como representante mayoritario del sector para ejercer como interlocutor ante la administración", remató.

Los sindicatos, que no están representados en la Mesa de Comercio, también quisieron mostrar su opinión sobre la polémica en torno a las directrices, con posiciones muy dispares. El secretario general de UGT, Javier Fernández Lanero, indicó que, "a falta de conocer la letra pequeña, no nos oponemos a una inversión importante que genera más de 200 puestos de trabajo". "Eso sí, habrá que garantizar que son puestos de trabajo de calidad. Si hay que modificar alguna normativa, como las directrices del comercio, habrá que garantizar que este empleo que se genere no vaya en detrimento del pequeño comercio", añadió.

El líder de CC OO en la región, José Manuel Zapico, fue mucho más duro con el plan de Costco. "Hay que pensar en Asturias en su conjunto, evitando localismos. Hay que pensar en el conjunto del territorio de manera cohesionada en lo social y lo económico", subrayó. "De ahí que determinadas decisiones de implantación de empresas en lo local tienen que verse desde una perspectiva global. Creemos que las directrices deben pensar en su conjunto y no en los intereses concretos de un municipio, que pueden ser legítimos, pero que también pueden ir en detrimento del interés general de Asturias", añadió. "Esas directrices hay que dialogarlas pensando en el conjunto de Asturias. No podemos tensionar al comercio en Asturias y evitar la masificación de determinados negocios que pueden ir en contra del interés general", remató.