Barbón defiende a Armengol en el "caso Koldo" y critica "cacerías" a expresidentes

El presidente del Principado, Adrián Barbón, defendió en sus redes sociales la actuación de la hoy presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, en la compra de mascarillas. "No todo vale en política; no se puede culpara un presidente o presidenta autonómico porque su comunidad o su servicio de salud, en un momento de desesperación, comprara a una empresa, la que fuera, mascarillas", señaló Barbón, recalcando que Asturias no compró mascarillas a la empresa implicada en la trama del "caso Koldo", investigada en una trama de corrupción.

Barbón señala que Asturias no adquirió esas mascarillas "pero podríamos haberlas comprado sin saber absolutamente nada de lo que había detrás y no por eso ni los funcionarios del departamento de compras, ni la entonces gerente del Servicio de Salud, ni el entonces Consejero, ni yo mismo como Presidente seríamos culpables de esa trama corrupta", sostiene.

Barbón asegura que "los culpables son los que se repartieron comisiones". Por eso considera "injusto" el intento del PP de tratar de "inculpar" a Armengol (aunque Barbón no la cita explíticamente) dado que "reclamó a la empresa por la calidad del material, porque no se correspondía con el contratado"

"Que la justicia actúe y quienes han cometido un delito, quienes han sido responsables de enriquecerse con el dolor de los de los demás, paguen con la correspondiente pena de cárcel y sanción económica", sostiene el presidente asturiano, que considera "tremendamente injusto emprender una cacería contra antiguos presidentes o presidentas autonómicos que, a la vista de lo que conocemos del sumario, no tienen nada que ver con esto".

Se da la circunstancia de que el PSOE ha pedido que en la comisión de investigación parlamentaria que se abrirá en el Congreso de los Diputados por el "caso Koldo", declaren también cargos estatales, autonómicos y locales del PP con el objetivo de "corregir los errores que se constaten".

En todo caso Barbón reclama que la batalla política se ciña a los hechos bajo sospecha judicial.