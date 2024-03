Las organizaciones agrarias, en bloque contra Hugo Morán por "burlarse" de los ganaderos asturianos en cuanto al lobo

En bloque han salido las organizaciones agrarias asturianas contra el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, después de que éste advirtiera en Gijón este pasado viernes de que serán los científicos los que decidan si el lobo ibérico deja de ser una especie protegida –lo que abriría la puerta a batidas para frenar el aumento de ejemplares y sus ataques al ganado– y además señalar que el Principado no envía al Ministerio de Transición Ecológica los censos de población frente a otras comunidades que sí lo han hecho como Galicia o País Vasco. Para ASAJA, COAG y URA Morán se «burla» del medio rural asturiano, exhibe una «actitud altiva y soberbia» y es el «peor enemigo» de los ganaderos. Las críticas de las organizaciones se suman a las del Gobierno del Principado, quien también se enfrentó al Secretario de Estado, al que acusa de no decir la verdad en cuanto a los censos.

En ASAJA consideran que Hugo Morán exhibe «argumentos falsos» para escudar la decisión de no cambiar el estatus del lobo. «Fue uno de los artífices en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de incluir el lobo en el Lespre y tiene la desfachatez de presentarse en Asturias y decir que falta el censo actualizado o hablar del diagnostico de la comunidad científica». La organización asegura que el lobo «ni es vulnerable ni se encuentra en peligro de extinción, su inclusión en el catálogo es innecesaria, desafortunada y acentúa los problemas en nuestra cabaña ganadera».

"En juego la ganadería extensiva asturiana"

Aseguran que Morán lo sabe «y sigue mintiendo, como cuando presentaron en Bruselas en el año 2019 censos que correspondían a 2014, utilizando ese dato para proteger al lobo». ASAJA reclama para los ganaderos «apoyo y control de las poblaciones en el caso de producirse daños» porque en juego está la continuidad de la ganadería extensiva en muchas zonas de Asturias. «El lobo se encuentra en fase expansiva, aumentando significativamente el número de animales y manadas cada año y extendiéndose a zonas donde hasta la fecha no tenía presencia. ASAJA considera que resulta especialmente llamativo que se adopten medidas, que, como ésta de protegerlo, perjudiquen a nuestros pueblos y núcleos rurales afectados por la despoblación, desde un Ministerio que lleva en su rótulo el Reto Demográfico. Lo que está claro es que, si el lobo entra sin freno, la ganadería será la expulsada».

El «más absoluto rechazo» muestra COAG ante el planteamiento de Hugo Morán, al que reprochan «falta de respeto hacia los ganaderos asturianos. Duele aún más cuando vienen de un asturiano, que fue alcalde de un municipio (Lena) donde fue conocedor de primera mano de los efectos de los ataques del lobo». La organización advierte de que los ataques del lobo «se multiplican sin que Morán ni sus compañeros del Ministerio de Transición Ecológica les importe absolutamente nada. Es una evidencia que la población del lobo está aumentando exponencialmente en Asturias y los ataques a nuestra cabaña ganadera se multiplican aunque ustedes no dejan de mirarse el ombligo». También ven una «desfachatez aún mayor» que diga que no hay datos de la población y las decisiones de su ministerio tienen basen científica. «Se le olvida decir que es una base científica de parte, pues no miran los datos de los censos del lobo en Asturias porque evidentemente no les interesa. Es una pena porque rectificar es de sabios, pero sabiduría desprenden muy poca a la vista de los datos».

Alcalde de Lena

Para URA, Hugo Morán ha atacado «frontalmente» al sector ganadero asturiano. «Él, como alcalde que fue de un municipio ganadero como Lena, en el que la superpoblación causa estragos a diario, tiene que tener constancia de que el número de daños y el aumento exponencial de manadas en Asturias es un hecho comprobado y probado».

La organización reclama más contundencia al Gobierno del Principado, al que reprochan que «navegue entre dos aguas» en cuanto al lobo. «Se ponen en privado y en algún caso públicamente del lado del ganadero, pero generalmente se justifican alegando que ya tiene judicializada la decisión de incluir el lobo en el Lespre», dicen. «URA ya envió a la comisión europea un estudio serio y riguroso en base a daños de ganaderos asturianos y al aumento descontrolado de lobos en el territorio. Manifestamos nuestra disposición al gobierno de Asturias para junto a otras organizaciones y colectivos trabajar, y presionar de forma coordinada para forzar la salida del lobo del Lespre y poder iniciar controles poblacionales urgentes».