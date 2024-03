Aprovechar las ventajas de Asturias en la nueva economía del agua, un reto colectivo

He aquí una carrera que Asturias, tantas veces acostumbrada a perder, puede enfrentar con ventaja. Mientras ahí fuera se va haciendo presente un futuro incierto con escaseces de agua y limitaciones de la capacidad de desarrollo económico, el Principado "tiene por delante una hoja de ruta mucho más generosa que debe ser capaz de saber aprovechar". Es el asturiano Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, acotando las posibilidades de futuro que abre para la región la disponibilidad de un recurso cada vez más insuficiente, perfilando también los contornos de un desafío colectivo cuyo aprovechamiento dependerá de la capacidad para alinear "las estructuras institucionales, económicas y sociales" del territorio.

En la jornada "El papel crucial del agua en la economía asturiana", promovida por la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon) en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, Morán compartió las reflexiones y el retrato de los retos con la nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Bárbara Monte, y el presidente de la patronal asturiana de la construcción, Joel García, que confluyeron juntos en la caracterización de un momento histórico esencial para el aprovechamiento del "punto de partida mejor" que ofrece a Asturias la disponibilidad de un recurso esencial.

Amor Domínguez

A sala llena, y ante un auditorio con alcaldes y responsables políticos y empresariales, los ponentes fijaron el instante "crucial" que adelantaba el título de la charla combinando el relato de las oportunidades con el de la concienciación sobre el uso racional y sostenible del agua. Delante de una concurrencia en la que la única representación oficial del Principado fue el director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, de la consejería que controla IU, Hugo Morán delimitó el terreno de juego recordando que "de aquí a finales de siglo vamos a ver cómo se reduce la disponibilidad del recurso en el conjunto del país entre un 19 y un 42 por ciento". Y pese al panorama más alentador que en este punto puede vislumbrar Asturias, "el Observatorio de la Sostenibilidad nos dice también que las precipitaciones podrían caer aquí en torno a un cincuenta por ciento hasta 2050. Eso está ahí, a la vuelta de la esquina", advierte, "y ésta es una región muy dependiente de que la disponibilidad del recurso sea estable en el tiempo, porque la cercanía entre la Cordillera y el mar limita los sistemas almacenamiento y nos obliga a hacer cambios..."

En ese camino de incertidumbres, la sociedad sólo es consciente "en términos abstractos" de la magnitud del desafío que plantea un uso eficiente del agua. Las encuestas caracterizan a la población española como una de las más concienciadas de la UE respecto a los impactos del cambio climático, pero "la situación puede cambiar cuando uno desciende a la aplicación práctica de esa idea" y al "cambio cultural" que se le apareja.

Por lo demás, el dirigente lenense vuelve a machacar la convicción de que todo esto es también una tarea colectiva, que atañe a "todas las administraciones", acaso singularmente a los ayuntamientos como titulares de la competencia del ciclo urbano del agua, pero también "a las empresas y operadores más directamente vinculados al agua" y "con carácter general al conjunto de los sectores productivos". Debe decir, eso sí, que la trayectoria de las grandes empresas instaladas en Asturias demuestra que las estrategias de ahorro y eficiencia han sido incorporadas ya "como parte fundamental de su capacidad de competitividad hacia el futuro" y que sus modos de uso del recurso "distan mucho de la que había en los años cincuenta o sesenta, cuando la pujanza industrial de esta región atraía mucha inversión. Ahora todas tienen incorporado el concepto del ahorro, la eficiencia y la economía circular", concluye.

Para ellas, y para muchas otras, la oportunidad ha emergido de pronto desde las profundidades oscuras de una crisis. En el gabinete de crisis de la pandemia, entre las tribulaciones que generaba la necesidad de garantizar el abastecimiento durante el confinamiento, surgió la idea de la digitalización integral de la red del ciclo urbano del agua. Del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) brotaron los fondos y ahora el gran desafío de la industria es un PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) que está dotado con 3.000 millones de euros entre los 2.000 de los fondos europeos y los mil que aportan las empresas. "Está adjudicado el primer paquete de doscientos", actualiza el secretario de Estado, y "a punto de resolverse el segundo", con una dotación análoga. "Incorporaremos el ciclo agrario del agua, el que más consume en España, en torno al ochenta por ciento, y quedará pendiente una última convocatoria" para que, una vez completado, el proceso permita "que todos los proyectos, que cubren prácticamente el cien por cien del territorio, puedan tener financiada la capacidad de digitalización del ciclo en un tiempo que, si no hubiéramos contado con los recursos extraordinarios del plan de recuperación, se habría ampliado a entre quince y veinte años".

España, se congratula Morán, será de este modo "el primer país del mundo que pone en marcha un proyecto de digitalización integral" de estas características, con potenciales beneficios a gran escala para el sector de las nuevas tecnologías, pero también para "el clásico y convencional de la construcción, que da soporte a la capacidad de gestión operativa de los sistemas de almacenamiento y distribución del agua" y que se enfrenta a su propio reto, "una modernización sin precedentes" para atender a las nuevas necesidades. En general, no obstante, esto concierne y abre pistas de despegue para todo el sector de empresas españolas vinculadas al recurso, y que pasa por ser, por cierto "una referencia a nivel mundial".

Morán cita aquí las plantas desalinizadoras como el área de mayor especialización y añade como "nuevo nicho para las empresas" el de "la regeneración y reutilización de las aguas", un área en la que "España es el país de la UE con más capacidad. Las empresas están en una competición bien entendida por ganar un espacio muy importante a nivel internacional y ahí España no debe tener ningún complejo con nadie". A sus ojos, así pues, el desafío de la adaptación al cambio climático "no sólo no es un problema en cuanto a la traducción a la economía del país y la generación de empleo, sino todo lo contrario".

El secretario de Estado no se quiso ir sin celebrar y poner a Asturias como ejemplo de nueva estrategia del agua sin afecciones al medio ambiente. Destacó Morán el acuerdo que el Principado suscribió con Arcelor para aprovechar la toma de agua del río Narcea que tiene concedida la empresa y garantizar el abastecimiento al área central descartando definitivamente la construcción del controvertido embalse de Caleao, y volvió a poner mucho énfasis en la concienciación colectiva.

La cadena para el uso racional del agua, vino a decir, empieza "en nuestras casas" y buscando un ejemplo encontró las toallitas, que "amenazan con colapsar determinadas infraestructuras de depuración que no están diseñadas para gestionar la llegada de un producto que no debe tirarse por el inodoro". La comprobación de que el problema no revierte y las campañas de sensibilización no convencen le hace pensar que, "aunque no nos guste prohibir", puede que "la única posibilidad sea la prohibición del uso" de estos artículos.

Más de 10 millones de fondos europeos para saneamiento y abastecimiento en Asturias

La porción de los fondos europeos de recuperación que el sector del agua consume en Asturias son dos obras en marcha para la mejora del saneamiento, el abastecimiento y la defensa contra inundaciones, en total 5,24 millones de euros, y otros 5,45 adjudicados al Principado en el reparto autonómico de los recursos vinculados a programas de aprovechamiento hídrico. Las intervenciones en proceso deberían permitir la terminación del saneamiento de la cuenca media del Nalón en Morcín, Oviedo y Ribera de Arriba y la "recuperación de la continuidad fluvial" y la protección del río Casaño en Poo (Cabrales). Los programas con financiación comprometida en los repartos de la conferencia sectorial de medio ambiente, que se encuentran en fases diversas de ejecución, añaden 1,45 millones del PERTE para la digitalización del ciclo del agua, 2,31 para la mejora del abastecimiento y la reducción de pérdidas en municipios de menos de 20.000 habitantes y 1,68 para la protección y adaptación al riesgo de inundación e integración ambiental en núcleos urbanos. En total, Asturias se lleva el 1,46 por ciento del reparto a las comunidades autónomas.

Sin contar las actuaciones ordinarias de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, por lo demás, el Ministerio para la Transición Ecológica tiene comprometidas para esta legislatura (2023-2027) inversiones relacionadas con el ciclo del agua por un valor total cercano a los cuatrocientos millones de euros.

Caben aquí las actuaciones de mejora del sistema de abastecimiento a la zona central y, entre otras intervenciones concretas la mejora de la depuradora de Maqua, en Avilés; la incorporación al saneamiento de Villaviciosa de la margen izquierda de la ría entre Bedriñana y San Martín del Mar y la renaturalización de arroyos orientales de la población maliayesa, la restauración fluvial del bajo Sella o toda una serie de actuaciones en las comarcas mineras, como las restauraciones hidromorfológicas y defensas contra inundaciones en Lada (Langreo) y el río Turón, en Mieres, así como la recuperación ambiental del río Nalón en la Chalana (Laviana). La lista incluye también las actuaciones para el saneamiento de Tapia de Casariego o Bañugues (Gozón) y tiene en marcha la primera fase de la defensa frente a inundaciones en Arriondas y la mejora de la depuradora de Gijón Oeste, "La Reguerona".

Bárbara Monte: "Asturias puede atraer empresas con gran consumo de agua"

En un momento de seria amenaza, en el que "el cambio climático nos va a poner en una situación en la de disponibilidad de agua más escasa y variable en el tiempo", Asturias tiene abierta de par en par una clara oportunidad. La nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Bárbara Monte, tuvo en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA su primera intervención pública desde su nombramiento hace apenas dos semanas y lo hizo para corroborar que en la nueva economía del agua "Asturias tiene un punto de partida mejor que otras regiones españolas". En la adaptación a esta realidad incierta, la disponibilidad del recurso determina la condición del Principado como potencial "foco de atracción para empresas que pueden ser grandes consumidoras de agua", señala Monte, que para hacer mejor ese camino exige "mantener el buen estado de los ecosistemas acuáticos" y asegurar la disponibilidad de agua de calidad. También a su vista, el PERTE de digitalización del ciclo del agua anuncia "una nueva era. Va a suponer una transformación en todos los ámbitos de trabajo de la Confederación", resalta, "desde la planificación y los usos del agua al régimen concesional, el plan de control de vertidos, la hidrología o la calidad de las aguas. Vamos a disponer de mejor información y más conocimiento y tomaremos mejores decisiones", concluye.

Joel García: "Una buena gestión del recurso ofrece posibilidades infinitas"

El presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon) cerró la jornada sobre el papel "crucial" del agua en la economía asturiana con una constatación de hasta qué punto "son infinitas en todos los ámbitos las oportunidades que nos ofrece una buena gestión del agua". Joel García reclamó "agilidad" en la necesidad inexcusable de "adoptar medidas que garanticen un uso eficiente y sostenible" del recurso "en armonía con el cuidado del medio ambiente" y justificó la demanda en una abierta constatación de que "todas estas cuestiones son claves para que nuestra economía no se resienta". Había llegado hasta aquí desde la celebración del espíritu que alienta al Gobierno del Principado en su "plan director de abastecimiento hasta 2030" y al de España en el PERTE para la digitalización del ciclo del agua. El proyecto del Ejecutivo regional "dará trabajo a las empresas asturianas, generará empleo y traerá grandes ventajas para medio ambiente y el ciudadano", resaltó antes de dejar caer que "nos encantaría conocer el estado actual de ejecución". Queda claro que al mismo ritmo le agradan los 3.060 millones de inversión pública y privada y los 3.500 "empleos de calidad" que adelanta el PERTE y se congratula de adelantar que el proyecto abrirá "nuevos nichos para profesionales en la gestión del agua y en campos como ingeniería, tratamiento de datos, ciencia y telecomunicaciones".