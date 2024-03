Barbón y Cepi: cuando las directrices cambian

El subconsciente juega malas pasadas. Sobre todo, cuando en un mismo cerebro concurren asuntos con elementos comunes susceptibles de entremezclarse y dar lugar a expresiones confusas o, cuando menos, polisémicas. "Cambiar las directrices de comercio para una empresa es feo; tiene un nombre y no hace falta que yo diga cuál", aseguró el jueves el presidente del Principado, Adrián Barbón Rodríguez, en Cangas del Narcea.

Ese mismo día, el Gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón aceptaba cambiar numerosas directrices –que consideraba inamovibles hasta las elecciones del pasado 23J– para exonerar de responsabilidad penal a los independentistas catalanes, y sólo a ellos. ¿Sugería entonces Barbón, de manera velada, que la amnistía a Carles Puigdemont i Casamajó y los suyos es un asunto "feo" y tiene nombre de delito?

¡Tranquilidad! En principio, no. No es que el presidente asturiano esté contagiándose del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page Sánchez, y haya decidido cuestionar la estrategia de su líder. Lo que Barbón intentaba con su crítica –al menos sobre el papel– era dejar claro que la pretensión de su Gobierno de reformar la norma de instalación de equipamientos comerciales no tiene nada que ver con el afán del alcalde de Siero, Ángel Antonio García González, alias "Cepi", de traer a su territorio a la poderosa cadena de supermercados Costco. El gran debate se centra en si se establece o no la posibilidad de que superficies comerciales se implanten en polígonos industriales.

Esta postura de Barbón no agrada en absoluto a Cepi. Como es bien sabido, ambos son compañeros de militancia socialista, pero el alcalde sierense es menos amigo de corsés partidistas. Su prioridad, proclama a los cuatro vientos, es la felicidad plena de sus súbditos. Y ante las contracturas musculares y la rigidez en las articulaciones que le provoca la ortodoxia de la izquierda más observante, opta por el yoga y no por los corsés. Por eso acude con entusiasmo a un estudio de yoga que ha instalado en Siero una profesora llegada de Madrid, al que además –desde sus redes sociales– invita a sus conciudadanos.

Habrá que ver si Cotsco termina ofreciendo sesiones "low cost" de yoga en Siero y si Barbón continúa criticando cambios de directrices políticas para favorecer a sujetos fácilmente identificables.