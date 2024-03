Las reacciones a la compensación por los trenes: del "caramelillo" de Canteli a la petición de "veracidad y fechas" de la patronal turística

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, referente municipal de los populares, incrementó ayer las críticas a las compensaciones acordadas por el Principado y el Ministerio de Transportes a cuenta de los retrasos en la llegada de los trenes Avril. Para Canteli, son "un caramelillo a la puerta de un colegio". El regidor ovetense ya se había ofrecido a acompañar al presidente Adrián Barbón (PSOE) a acudir juntos con una pancarta ante el ministerio para reclamar el AVE porque "se están riendo de nosotros".

Desde la apertura de la Variante, Canteli ha sido especialmente combativo ante los sucesivos retrasos y ha cuestionado que aún no se haya mejorado la línea entre Pola de Lena y Oviedo para acomodarla al ancho estándar habitual en la alta velocidad, como exige Europa. Cuando se anunció la apertura de la infraestructura ferroviaria aseveró que "se está vendiendo triunfalismo por la llegada de medio AVE". "Llegará medio AVE, un páxaru coxu, como digo yo, que solo acortará una hora la llegada a Madrid cuando tendría que acortarla dos horas aproximadamente". "Esto se alarga... y se alarga...", decía cuando en enero de 2023 se aplazó hasta mayo la entrada en servicio de la Variante que, finalmente, acabó por estrenarse en noviembre de ese año.

Ante este nuevo episodio no ocultó cierto hartazgo: "Que resuelvan el problema de una vez y que nos dejen de historias", afirmó tras conocer que la oferta de billetes baratos, más allá de los 2.000 a la semana mientras estén en servicio los ALVIA, se extenderá a 300.000 billetes una vez que se incorporen los trenes de ancho variable cuya entrega ha demorado el fabricante, Talgo.

Únicamente admitió como positiva la integración de Renfe en el Consorcio de Transportes: "Eso es bueno, es positivo", dijo para añadir a renglón seguido que lo importante es "que tengamos trenes primero y luego hablaremos de todo".

El Partido Popular ha incrementado la presión sobre este asunto y en especial sobre las actuaciones en infraestructuras. El diputado popular José Agustín Cuervas-Mons se preguntó "cuántos desprecios tiene Asturias que soportar del Ministerio" en relación a la alta velocidad. "¿Cuántos escándalos más tenemos que soportar en relación con las infraestructuras?", dijo el diputado, que expresó que "la ciudadanía ya siente hartazgo" y reclamó que lo urgente es "solucionar los problemas de verdad y no organizar rebajas".

También en relación con las infraestructuras encontró flanco hacia el Gobierno regional la también diputada popular Cristina Vega, de Cangas del Narcea. En esta ocasión se refería a las comunicaciones del Occidente. El presidente autonómico, Adrián Barbón, había pedido al PP que reclame con el Ejecutivo regional que Castilla y León acometa, a la par que Asturias, la reforma de la carretera de Valdeprado. Vega replicó ayer que "la necesidad prioritaria" del Suroccidente, es "continuar la Autovía hacia Cangas". En este sentido, urgió al líder regional a trasladar esta petición al Ministerio de Transportes "para que sea incluida en sus planes nacionales". Y añade Vega: "¿Va a presionar el Señor Barbón a su amigo Óscar Puente? En el PP dudamos que lo vaya a hacer".

La diputada también criticó la reciente visita de Barbón a Cangas del Narcea, para acudir a un acto de su partido como secretario general, por acudir al concejo "sin interesarse ni lo más mínimo por cuáles son las necesidades de los vecinos". "Barbón se dirigió a los militantes de su partido para hablar de la amnistía a delincuentes y de la creación de un nuevo proyecto para reconectar con la sociedad de Cangas del Narcea y de todo el Suroccidente, pero sin la mínima intención de reunirse con el Alcalde, José Luis Fontaniella, y la Corporación municipal para hablar de los problemas que afectan a este territorio", lamentó Vega.

La patronal turística pide "veracidad y fechas" en vez de billetes por las demoras

Mariola Riera

La patronal Otea, que agrupa al empresariado del sector hostelero y de alojamientos en Asturias, no está de acuerdo en que la solución adoptada por el Ministerio de Transportes para compensar el retraso de los trenes Avril –los convoyes más veloces de última generación que dejarán en menos de tres horas el trayecto a Madrid– sea ofertar billetes baratos. Su presidente, José Luis Álvarez Almeida, cree que tal compensación "llega tarde" y que "no es lo que el sector ha pedido". La postura de Almeida enlaza con la del resto del empresariado asturiano, crítico con el proceder del Ministerio con la región, al considerar "limosna" la compensación y "poco serio" el comportamiento del Gobierno central.

"Es que nosotros no pedimos compensación, lo que queremos son fechas de cuándo va a haber alta velocidad en Asturias y que sean veraces en sus declaraciones", reclama Álvarez Almeida. El presidente de la patronal advierte de que los hoteleros y hosteleros tienen que organizar sus ofertas para el año. "Y los paquetes turísticos los queremos armar con fechas, no con promesas", reseña.

Recuerda que desde la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) se firmó un acuerdo con Renfe para diseñar paquetes. "Ya nos parecía curioso que no acabaran de ponerse en contacto para empezar a desarrollarlo, y ya vemos por qué era", lamenta José Luis Álvarez Almeida.

Entiende el presidente de Otea que después de 30 años de espera por la mejora de las conexiones ferroviarias de Asturias con la Meseta, los 2.000 pasajes de compensación a bajo precio (25 euros) que ha ofrecido el Ministerio no son prácticamente nada. "Es que no es solo cuestión de billetes, sin de contexto, en la posición que queda Asturias con esto que ha pasado, más retrasos", recalca. "Insisto, queremos fechas y veracidad. Yo ya no me creo nada de lo que dicen".

Con todo, Álvarez Almeida confía en el que el próximo martes, día en que se reunirá la mesa de alta velocidad a la que Otea está convocada, les expliquen qué ha pasado. "Oficialmente no sabemos nada", concluye.