Cinco mil interinos asturianos se agarran a la normativa comunitaria para conseguir ser fijos: se augura una catarata de reclamaciones

Unos 5.000 trabajadores de la administración asturiana con contratos indefinidos no fijos se arman jurídicamente para pedir convertirse en fijos al amparo de la última sentencia del Tribunal Europeo que cuestiona el proceso de estabilización llevado a cabo en todas los ámbitos administrativos. El fallo europeo viene a cuestionar la fórmula que se aplica en España para conseguir el objetivo de poner fin a los contratos temporales encadenados en la administración. Bruselas considera que no cabe esa figura de interinidad de la que han abusado las administraciones y, aunque ahora se llevan a cabo numerosas oposiciones en todos los ámbitos para tratar de enmendarlo, la UE cree que no resulta efectiva en muchas ocasiones porque se retrasan y obligan a nuevas recontrataciones.

La sala cuarta del Tribunal Supremo ha formulado una "cuestión prejudicial" al Tribunal Europeo: esto es, pedirle que aclare cómo debe aplicarse esa nueva sentencia comunitaria que considera que la legislación española no disuade adecuadamente a la administración pública del abuso de la contratación temporal.

Los interinos asturianos ven en esto una maniobra para ganar tiempo: "El Tribunal Europeo lleva 17 años diciendo lo mismo", asegura Antonio Navarro, del sindicato de interinos Sintta. "La cuestión prejudicial suele tardar unos dos años en responderse, aunque terminará diciendo lo mismo", asegura.

Los interinos aseguran que existen unas 15.000 personas contratadas temporalmente en la administración autonómica, y estiman en unas 5.000 las que tienen contratos indefinidos no fijos. "No hemos tenido acceso a esa información pese a que la hemos solicitado por todos los medios", lamenta Navarro.

Reconoce que la sentencia europea ha elevado "el interés por los afectados por demandar su cumplimiento". Mientras esperan a que la administración dé una respuesta a la exigencia del Tribunal Europea, se arman jurídicamente de cara a posibles demandas. "Ya hemos entregado unos 60 documentos con quejas por la falta de aplicación de la normativa europea, que está por encima de la estatal, pero no hemos recibido respuesta a ninguna de ellas", asegura Navarro.