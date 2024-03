"Haremos historia al llevar la escolarización temprana a todos los concejos con bebés"

Cada día, a las 6 de la mañana, Lydia Espina López (Villaviciosa, 1974) camina 45 minutos en la cinta. En un año ha bajado un montón de kilos –se reserva para ella cuántos–, pero ni haciendo ejercicio físico olvida su cargo: consejera de Educación. Desde la cinta prepara sus comparecencias públicas o revisa documentos. No hay descanso para esta maestra maliayesa y madre de dos niños de 9 y 14 años, que focaliza su entusiasmo en un proyecto, que además es objetivo de legislatura: las escuelinas. Los centros de 0 a 3 años serán gratuitos para las familias, crecerán por el territorio y dependerán del Principado, en vez de los ayuntamientos.

–¿En qué beneficia que la red de escuelinas sea autonómica?

–El proyecto es pionero. No hay nada igual en todo el territorio nacional y está teniendo una gran repercusión fuera. No solo en Castilla-La Mancha, sino también en el Ministerio de Educación. Es un plan muy ambicioso, y su objetivo principal es la integración municipal total, ampliar la red y hacerla gratuita. En todos los concejos con menores de 3 años habrá una escuelina para que los niños puedan beneficiarse de la escolarización temprana y, a la vez, las familias tengan libertad para trabajar y conciliar. Vamos a cambiar la sociedad asturiana para mejor y estoy muy orgullosa de formar parte de este Gobierno que hará historia. Era una reivindicación de décadas de los municipios.

–El PP ya ha dicho que apoyará el anteproyecto de ley.

–Me alegra que salga de la posición de involución y abrace las políticas de progreso. Es un proyecto de éxito: todos los alcaldes, independientemente de su ideología, se suman a él.

–La adhesión es voluntaria. ¿Cuántos municipios lo han hecho?

–Hemos tenido reuniones con 18 y todos ellos han dicho que sí. Son Morcín, Navia, Peñamellera Baja, Ribadedeva, Caravia, Cabrales, Onís, Parres, Villaviciosa, Colunga, Cabranes, Nava, Bimenes, Sariego, Laviana, San Martín del Rey Aurelio, Sobrescobio y Caso. Se irán sumando más. Oviedo y Gijón ya han dicho públicamente que se unirán, aunque tenemos que reunirnos individualmente. Tenemos muy buenas sensaciones. Queremos sumarlos a todos.

–El próximo curso se crearán 31 nuevas escuelinas, que harán un total de 108. ¿Cuántas habrá a final de legislatura?

–Habrá cuatro fases. En la primerase abrirán efectivamente 31 escuelas: 15 autonómicas que construiremos en colegios públicos, y otras 16 que harán los municipios con las subvenciones del año pasado y que se integrarán en la red regional. Ya tenemos listo un cronograma con las obras. Respecto a las 15 autonómicas, este mes tendremos los proyectos de las seis que se inaugurarán primero: Mieres, Sariego, Degaña, Riosa, Illas y Llanes. Queremos que las obras empiecen en junio. Los trabajos en las nueve restantes, en julio. Y la previsión es que todas ellas terminen antes de que finalice el año. De las nuevas escuelinas municipales algunas ya están finalizadas, como la de Panes, Villayón y Santa Eulalia de Oscos.

–¿Y las otras fases?

–La segunda será en 2025, abriendo trece escuelas autonómicas para completar la extensión rural. A ello hay que sumar las unidades que se abran para combatir las listas de espera. En los dos últimos años de legislatura, en las fases fase tres y cuatro, nos volcaremos en las listas de espera. Este año se invierten 31 millones de euros, de los que seis son para ampliar la red autonómica y 25 para la gratuidad.

–Han pedido 4 millones adicionales al Ministerio.

–Sí, porque a lo largo de la legislatura haremos más inversiones.

–¿Y cuando se acaben los fondos europeos? ¿Se podrá mantener esta macrorred?

–Con los fondos europeos queremos cubrir las obras. A partir de ahí quedaría revertir las listas de espera y un gasto estructural, que ya en parte teníamos con los convenios con los ayuntamientos. Es cierto que ese gasto crecerá, pero el Gobierno está orgulloso de ello y lo asumimos sabiendo lo importante que es: crearemos empleo. No solo este año, con 140 plazas, sino al siguiente y en toda la legislatura.

–¿Tienen estimado el coste anual de la red?

–No, tenemos que esperar e ir actualizándolo. Pero el compromiso es claro y rotundo.

–Será una red única, pero las condiciones de las trabajadoras serán muy diferentes.

–Nosotros con esta ley protegemos los derechos de todas las trabajadoras. Por diversas causas las condiciones laborales de estas educadoras en Asturias son diferentes. El Principado pagará por igual de acuerdo con el convenio colectivo. No puede diferenciar. Esto significa que hay trabajadoras que cobrarán exactamente lo mismo que ahora; hay otro grupín, de 250 aproximadamente, que ganarán más; y hay otro grupo que están en ayuntamientos en los que pagan por encima del convenio. No son muchos consistorios, seis, pero tienen un gran número de trabajadoras. En el anteproyecto recogemos la figura de la compensación para que esos ayuntamientos paguen la diferencia. Lo hacemos así para proteger a las trabajadoras. El proyecto es claramente positivo para todos los ayuntamientos, incluidos estos seis, porque pagarán menos y no tendrán gestión. A las trabajadoras les pido tranquilidad. Sé que los cambios son difíciles, pero a medio plazo se darán cuenta de que es positivo. Entrar en la red autonómica supone, entre otras cosas, tener capacidad poder moverse por el Principado.

–Algunas trabajadoras tendrán que volver a presentarse a un concurso oposición para pelear por su plaza, porque sus ayuntamientos no las estabilizaron. ¿No cree que es injusto?

–Hay un pequeño grupín de ayuntamientos que por diferentes motivos no las estabilizaron. El proceso en todo el territorio nacional finaliza este año y lanzamos el mensaje de que hay que acabar esos procedimientos. La integración real se producirá en 2025 con la firma de los convenios individuales con los ayuntamientos; entonces, ese plazo ya habrá vencido. Nosotros tenemos que cumplir la norma. Se sacarán lo antes posible las 120 nuevas plazas que abrirán la red autonómica y, posteriormente, se irán sacando el resto de procesos selectivos, valorando un 40% la experiencia. Las trabajadoras que no han sido estabilizadas tienen muchos años de experiencia y se beneficiarán.

–Ellas no piensan lo mismo. Se quejan de que con 30 años de trayectoria tienen que volver a ponerse a estudiar...

–Nosotros cogemos una foto fija. Tal cual están, tal cual las integramos. Ahora bien, dentro de lo que nos permite la norma, queremos dotarles de la máxima seguridad posible. Pero no podemos estabilizar a personas si ya han finalizado los procedimientos.

–¿Tiene sentido hacer esta apuesta por las escuelinas dada la crisis de natalidad?

–Sí, porque es una política de asentamiento en la zona rural tremenda. La gente quiere venir a vivir a Asturias y tenemos que dotaral territorio de recursos. Si quieren asentarse en San Tirso de Abres, por ejemplo, podrán hacerlo. Es un lugar precioso, pueden teletrabajar o abrir un negocio local, y llevar a sus hijos no solo al colegio, sino también a una escuelina. Esto repercutirá en los informes PISA o PIRLS. ¿Por qué tenemos tan buenos resultados en ellos? Porque llevamos décadas haciendo una inversión alumno-profesor altísima. Esa misma inversión la tendrán los niños de 0 a 3 años. ¿Dónde? En todos los concejos.

–¿Cuántas aulas pueden cerrar el curso que viene por el desplome de la natalidad?

–Es prematuro. Se estudian todos los casos para personalizarlo al máximo, y si hay duda, no se reducen unidades. El año pasado hubo descenso de matrículas, pero el cierre de unidades fue mínimo e incluso ninguno.

–Crece el malestar en el profesorado. La Junta de Personal Docente sigue reclamando mejoras, las especialistas de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica piden más medios...

–Entiendo todas las reivindicaciones y las respeto. Empezando por las de la Junta de Personal Docente, esta misma legislatura se atendieron dos reivindicaciones históricas: los días de asuntos propios, que se consiguieron cuatro, y la bajada de ratios; quizá no como los sindicatos querían, pero lo cierto es que está ahí y cuando acabe la legislatura ya estaremos en ratio 23 en tercero de Primaria. Otra reivindicación sindical es reducir las medias jornadas y, por eso, hemos hecho un estudio para reducirlas en un 50% aproximadamente. Se combinarán plazas de centros que estén a menos de 15 kilómetros de distancia para crear jornadas completas. Sus demandas no caen en saco roto. También trabajamos en otros aspectos, como la desburocratización. En infraestructuras tenemos planes de refuerzo, que beneficiarán en la legislatura a 70 centros. Tenemos otro plan del sistema eléctrico para 49 centros...

–El plan para reducir medias jornadas no convence a los sindicatos. Dicen que es insuficiente y se destruye empleo.

–Atendemos una antigua reivindicación del profesorado interino y mejoramos sus condiciones. Yo trabajé durante dos cursos a media jornada. He escuchado a alguna organización que pide reducir las ratios y para lograr más plazas completas. Ya vamos a bajar la ratio, pero lo hacemos para mejorar la calidad de educativa. Algún otro sindicato nos pide que aumentemos directamente el número de jornadas completas, independientemente de las horas lectivas que tengan. Siempre que es posible autorizar una jornada completa, se hace. Pero no podemos autorizar una jornada completa en puestos con ocho horas lectivas semanales, por ponerle un ejemplo.

–¿Por qué no se deja a criterio de las especialistas sacar o no del aula a un niño con necesidades educativas para darle apoyo?

–Es cierto que hay una reivindicación en este sentido, pero también hay otra plataforma que nos pide por favor que mantengamos la inclusión dentro del aula. Las instrucciones que hemos propuesto van en línea con la LOMLOE y esta Consejería defiende una política de atención personalizada e individualizada dentro del aula. No es una cuestión de moda, es para no estigmatizar al alumnado. Por supuesto que en algunos casos concretos se podrá hacer la atención fuera del aula, y de hecho se está haciendo: una excepción no puede ser una generalidad.

–Hay en la concertada; llevan más de un año reclamando la equiparación salarial.

–Ha habido avances: en la ratio de infantil, en la paga de la antigüedad, en la paga de los 25 años... Y ahora estamos trabajando para que puedan tener horas los equipos directivos. Esta es una Consejería grande y que vamos respondiendo dentro de nuestras posibilidades.

–Asturias es una de las pocas comunidades que resistieron e incluso mejoraron en el último informe PISA. ¿La educación asturiana está en su mejor momento?

–No sé si el mejor, pero estamos en un momento muy bueno, porque todos los indicadores internacionales así lo manifiestan. Tanto PISA como PIRLS nos ponen a la cabeza. La clave es haber priorizado a los más vulnerables. Así hacemos que el sistema sea equitativo. Y eso es algo que dice PISA de Asturias. Da igual que estés en Colombres, en Laviana o en Taramundi: los niños y niñas tienen el mismo nivel. Ese es el orgullo de la educación asturiana.

–¿Por qué tardaron tanto en regular el uso de móviles en centros educativos?

–Tampoco tardamos tanto. A nivel nacional, lo habían regulado cuatro o cinco comunidades. Y cuando la Ministra nos lanzó la idea, nos sumamos a todas las comunidades buscando el consenso. Para nosotros en Primaria no había debate. Siempre fueron espacios libres de móviles. En Secundaria no habíamos ido más allá, porque no teníamos una reivindicación clara por parte de los centros. Cuando el asunto se debatió a nivel nacional, lo planteamos a los comités de directores y les pareció muy bien. Siempre nos hemos alejado de la prohibición y defendemos la regulación como uso educativo bajo la supervisión del profesorado.