La población actual de lobo ibérico en Asturias, similar a la de cuando se protegió la especie

La situación del lobo ibérico en Asturias es similar a la de 2021, cuando entró en el Lespre, el catálogo de especies protegidas, una medida que se tomó por su peligro de conservación. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente, en manos del asturiano Hugo Morán y dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, calcula que 2023 se cerró con entre 40 y 46 manadas, pendiente de que los datos sean definitivos. En 2021 figuraban entre 43 (censo estatal) y 46 (censo regional) manadas, mientras que en 2022 bajaron a 40.

Tales números indican, según valora Hugo Morán, "que la población se mantiene estable, sin grandes variaciones". Opina por este motivo que, con estos datos que no son definitivos –insiste– "a día de hoy no hay nada que indique, frente a la percepción generalizada de que ha habido un gran aumento de ejemplares, que haya que cambiar el estatus actual de la especie". En el informe de Medio Ambiente se explica que tales cifras "hacen que se considere que existe una tendencia estable en Asturias, con lógicas oscilaciones; los datos actuales no se pueden comparar con los de censos pasados debido a que provienen de metodologías diferentes".

Si se echa la vista más atrás, el lobo ibérico sí que ha tenido una evolución favorable en la última década: el último gran censo de 2012-2014 cifraba las manadas en el Principado en 37, ligeramente inferior a las actuales. Es Galicia la comunidad que más población registra actualmente, con 93 manadas según el último censo remitido.

El Ministerio maneja información en Asturias, explican, porque el coordinador científico nacional contratado por Tragsatec para elaborar el censo nacional coordina también el de la región. Medio Ambiente sostiene que el gobierno regional tiene pendiente enviar datos actualizados del censo, algo que niegan en la Consejería de Medio Rural, lo que enfrentó días atrás a ambas administraciones gobernadas por el PSOE y ha avivado más la polémica que siempre gira en torno al lobo. Es éste una "bestia negra" para los ganaderos asturianos, que desde hace años claman por la autorización de batidas que frene su aumento y ponga límite a los ataques a las reses.

Un extremo que, si no niega, sí matiza el Secretario de Estado, quien advierte de que la "percepción ciudadana" no se corresponde en ocasiones con la realidad de la especie y los datos científicos. Sostiene que los datos que maneja Medio Ambiente de Galicia o País Vasco indican que "no ha habido grandes variaciones en cuanto a la población del lobo constatada científicamente".

No obstante, Hugo Morán advierte de que el informe definitivo de la situación del lobo ibérico no quedará cerrado hasta contar con todos los datos actualizados de "todas y cada una" de las comunidades. En base a esto el Ministerio elaborará su informe que remitirá el próximo año a la Comisión Europa, que hace censos sexenales. En el último, de 2019, España incluyó datos de 2014.