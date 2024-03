Estas son las peticiones de los transportistas, a la vista del proyecto, para el enlace de Robledo entre la AS-II y la "Y"

Transportistas y vecinos de Pruvia y Soto de Llanera cuestionan que el futuro enlance de Robledo excluya ciertos movimientos de tráfico al no permitir una conexión en todos los giros de la Autovía de la Industria (AS-II) y la "Y" (A-66). El trazado incluido en el estudio ambienta descarta ciertas conexiones: la de aquellos vehículos que procedentes de Oviedo desde cualquier autovía quieran incorporarse a la otra para regresar en sentido Oviedo, y la de aquellos que procedentes de Gijón (o Serín, en el caso de la "Y") quisieran regresar en dirección Gijón por la otra infraestructura. El proyecto que recoge el informe ambiental considera que estas dos maniobras afectarían a poco tráfico o podrían realizarse por trazados alternativos.

Sin embargo, vecinos de las zonas de Pruvia o Soto de Llanera aseguran que la ausencia de esas soluciones les impide, por ejemplo, tomar la AS-II en los accesos de La Venta del Jamón y luego dirigirse por la "Y" a Avilés o a Gijón, si su destino es alguna zona mejor comunicada con esta autovía; tendrían que seguir accediendo al enlace de La Fresneda y Lugones.

El documento señala, además, que incluir en el enlace todos los posibles movimientos se enfrentaría a dificultades constructivas, si bien no deja cerradas las opciones, pendiente de un estudio de tráfico una vez que se lleve a cabo en firme la redacción del proyecto.

Esta propuesta despierta recelos tanto en los transportistas. Ovidio de la Roza, presidente de la Confederación Española del Transporte de Mercancías, asegura que "si se construye un enlace debería ser para hacer un mayor uso de ambas infraestructuras y debería permitir todas las combinaciones". A su juicio "no tiene mucho sentido que se excluyan maniobras" y resaltó que cuando el colectivo de transportistas urgía esta conexión "lo hacía para poder tener todas las alternativas, para trayectos distintos para acceder a polígonos, o ante situaciones sobrevenidas como accidentes".

Juan José Tielve, ingeniero de Caminos y exconsejero de Fomento del Principado (1995-1999), sostiene que "aunque pueda parecer lógico prescindir de los movimientos no incluidos, lo cierto es que no se cuenta con el previsible desarrollo del territorio en el entorno de dos ejes muy potentes". "Esperaba más", admite, en especial con visión de futuro porque "se da por hecho que en los tramos intermedios no habrá otros desarrollos territoriales".

"Avance significativo"

El Principado destaca el "avance significativo" que supone que el proyecto del enlace de Robledo esté ya en el trámite ambiental, ya que permitirá "acelerar la ejecución de las obras y su inclusión en los presupuestos generales del Estado". Fuentes de gobierno regional destacaron que, tras las obras del tercer carril de la "Y", esta conexión entre las dos autopistas era demandada por transportistas y usuarios. "Permitirá redistribuir el flujo de tráfico" y "ofrecerá una alternativa para reducir las congestiones en la ‘Y’". El Principado señala que los estudios de tráfico sugieren una solución con solo cuatro ramales para permitir los movimientos que permitirán cruzar de una autovía a otra, pero sin posibilidad de retroceder en el sentido. "Los desplazamientos de los que salen de Oviedo por la AS-II y que quieran volver a la capital por la ‘Y’ serían mínimos y tendrían la opción de avanzar hasta el próximo punto de cambio de sentido", señala el Gobierno. Esa solución "la más eficiente y con menor impacto", se sumará a la conexión extra que supondrá el desdoblamiento de la AS-17 entre Bobes y San Miguel de la Barreda, que ejecuta el Principado, y que "completará la conexión entre las tres autopistas del área central, en especial en la comunicación entre áreas industriales".