El Principado pedirá más compensaciones y alargarlas hasta que llegue a Asturias la liberalización ferroviaria

Para el largo plazo, el Gobierno del Principado planteará la petición de ventajas para la línea de alta velocidad entre Asturias y Madrid como una compensación por el tiempo que van a tardar en llegar al noroeste los beneficios asociados a la liberalización del servicio ferroviario. El consejero de Fomento, Alejandro Calvo, se carga de razones para vincular la declaración de la conexión asturiana como de “Obligación de servicio público” con los “tres o cuatro años” que aún quedan para que las empresas privadas lleguen al noroeste y con la petición de un equilibrio para un proceso de liberalización que está siendo “asimétrico”. Galicia y Asturias, en esencia, necesitan trenes de ancho variable, que van a tardar en estar disponibles mientras en otros lugares de España “ya se están beneficiando de precios reducidos vinculados a la competencia”. “Parece lógico”, concluye Calvo, que en esas circunstancias, “si hay que subvencionar algo, se tenga en cuenta que tenemos una limitación”. Además, resalta, a la hora de la financiación el Gobierno del Principado está dispuesto a asumir la parte que le corresponda.

En la “Mesa de la alta velocidad”, convocada para este martes, Calvo ha hecho partícipes a los agentes sociales de sus planes y de las dificultades y compensaciones que derivan del retraso en la llegada de los trenes “Avril”. Aclaró que todas esas ventajas de largo plazo tendrían que llegar en todo caso a partir del próximo año, siempre y cuando lleguen a puerto los presupuestos generales del Estado, “pero podrían tener un recorrido de tres o cuatro años. Nadie duda que la liberalización va a tardar al menos eso”, subraya. Y en ese tiempo “Asturias no quiere quedarse atrás. Cuando otros territorios ya se benefician, tenemos que buscar mecanismos para que el noroeste no se quede con un nivel de precios más alto que además carga sobre nuestra empresa pública. Eso hay que intentar equilibrarlo y la ‘obligación de servicio público’ puede ser un mecanismo adecuado”, resalta el Consejero, pensando también que pronto las ventajas de la oferta ferroviaria privada llegarán hasta Valladolid y que probablemente “habrá que revisar las obligaciones de servicio público en Castilla y León se revisarán, porque van a beneficiarse de la competencia. Hasta que haya una competencia más perfecta, todo eso hay que compensarlo para que no nos quedemos atrás”, repite.

Todo este argumentario toma en consideración lo ya dicho respecto a que con la normativa actual se excluyen los servicios de AVE, Alvia y Avlo de los susceptibles de ser declarados de “obligación de servicio público”, pero también la constancia de que esa limitación mudará para hacerse posible con la nueva ley de movilidad.

En el encuentro de este martes, por lo demás, los congregados supieron también que para llegar hasta ese punto “hay que hacer un estudio detallado”, pero también que hay ventajas que ya existen aunque tal vez los posibles beneficiarios las desconozcan. Se detuvo el consejero en las de las empresas, y por ejemplo en el “bono colaborativo vinculado a Renfe para que distintas personas de una misma organización puedan hacer ocho viajes, mes y medio, a un precio fijo que en Asturias está en torno a los 39 euros”.