La reacción de la comunidad universitaria al adelanto electoral del Rector: sorpresa y alguna sospecha de "maniobra" para eliminar rivales

La decisión de Ignacio Villaverde de adelantar las elecciones ha cogido a la comunidad universitaria con el pie cambiado, una vez aprobados los nuevos estatutos. En eso existe coincidencia general. A pesar de ello, hay quien estima que en poco más de un mes da tiempo a montar una candidatura alternativa al Rectorado. Otras fuentes en cambio interpretan la jugada como "una estrategia política, una maniobra hábil, porque ha quedado sin rivales. Se necesita al menos un año de preparativos, son una elecciones basadas en el contacto personal". De no fraguar una alternativa podrían ser las primeras elecciones al Rectorado con una sola candidatura.

José Antonio Prieto Saborit, decano de la Facultad Padre Ossó, indicó: "Ha sido una sorpresa para todos. Entiendo que el Rector lo ha pensado detenidamente antes de decidirse. Es una decisión muy importante para la Universidad, ya que ahora la LOSU recoge un único mandato de seis años, por lo que las estrategias de los candidatos tienen otro contexto. Es una decisión legítima y desconozco si hay otros intereses. Así que lo importante es que sea un proceso democrático y bueno".

Francisco Martín Miguel, decano de Filosofía y Letras, indica que no era esperado. "A toda la comunidad universitaria nos ha cogido por sorpresa. En ninguno de los órganos a los que pertenezco se había ni siquiera insinuado este adelanto electoral. Las manifestaciones por parte del Rector siempre eran de planteamiento de proyectos, de propuestas, de rendición de cuentas sobre lo llevado a cabo, con absoluta normalidad y sin atisbo de que se hubiera culminado ninguna etapa ni de que el mandato se fuera a interrumpir, a falta de un año para su finalización. No pertenezco al Claustro. Por lo tanto, desconozco el contenido de los nuevos estatutos, adaptados a la LOSU", señaló.

El Decano de Medicina, José Antonio Vega, restó importancia al adelanto. "En realidad, supone anticipar las elecciones sólo unos meses. Creo que es lógico que el Rector quiera dar inicio a una nueva etapa y que desee tener el respaldo de la comunidad universitaria a su proyecto de Universidad. Un nuevo mandato del actual Rector permitiría completar planes ya iniciados", indicó.

Leví Pérez Carcedo, decano de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos (Gijón), confesó que la decisión le cogió con el pie cambiado. "Yo estaba en la reunión del Claustro y no me lo esperaba. El argumento es entendible y tiene toda la lógica. Tras la aprobación de los nuevos estatutos, es un buen momento para que la comunidad universitaria valore si considera que es el actual equipo y el actual Rector los que han de pilotar todos estos cambios. Por poner un pero, mencionaré el poco margen que deja para posibles candidaturas alternativas, si es que las hay. Si alguien está en esa tesitura, poco tiempo tiene, pero dispone de un mes y medio".

Fernando Alonso Pérez, decano de la Facultad de Enfermería de Gijón, cree que la decisión "ha sorprendido a la comunidad universitaria". Y añadió: "Hay que respetar y entender los motivos que el propio Rector ha expuesto. Para nuestra Facultad, el adelanto es bueno, porque permite casi acompasar el próximo mandato en la Universidad con la dirección actual de la Consejería, y poder trabajar conjuntamente ambos equipos en el futuro de nuestro centro".

El Decano de Derecho, Javier Fernández Teruelo, analizó la decisión en los siguientes términos: "Quiere iniciar una nueva etapa sin estar pendiente de un proceso electoral".

La directora de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, Inés Suárez Ramón, sorprendida, no considera que la decisión limite candidaturas: "El margen ha disminuido, pero en la Universidad hay personas muy válidas, estamos habituados a trabajar bajo la presión de plazos escasos. Presentarse a Rector y elaborar un proyecto es un proceso que lleva más tiempo del que ya quedaba antes del anuncio".

"Me parece un paso coherente, dado que es lógico abrir un nuevo periodo, y audaz, para recabar el apoyo de la comunidad universitaria en la nueva etapa. En resumen, un acierto y una estrategia correcta", indicó José Manuel Rico, decano de Biología.

Para Celestino Rodríguez, decano de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, "puede ser un buen momento para convocar elecciones, con la nueva ley y los nuevos estatutos, importantes retos por delante para la Universidad. No era imprescindible. Lo cierto es que no deja mucho margen a alternativas que no estuvieran en marcha, aunque el proceso es abierto y podrían aparecer".

Y Carlos López, decano de Geología, comprende "perfectamente" el adelanto electoral. "No tengo más que buenas palabras para la gestión realizada por el Rector y su equipo en estos tres años y plena confianza en el proyecto de Universidad que se ha emprendido. Yo entiendo que las alternativas de gestión han de ser sólidas, no improvisadas y no se construyen ni en un mes ni en un año. En este tiempo, no las he visto".