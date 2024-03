Sanidad plantea a las comunidades autónomas ampliar los espacios libres de humos

El secretario de Estado del Ministerio de Sanidad, Javier Padilla, anunció ayer que este jueves trasladará a la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la posible ampliación de los espacios libres de humos establecidos en el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, en el que se está trabajando desde hace años. "La especificación concreta de cuáles son los espacios de humo tendrán que recogerse en la reforma legislativa, no en el plan integral", indicó. Padilla señaló que los nuevos espacios sin humo que van a ponerse sobre la mesa son "ya conocidos", en referencia a la posible prohibición de fumar en las terrazas de los bares o bajo las marquesinas del transporte público. "Básicamente, se responde a qué es lo que se está haciendo en otros países y ver qué es lo que se podría hacer aquí sin mayor concreción, ya que la concreción se desarrollará en el texto legislativo", añadió. Sobre una posible subida del precio del tabaco, el secretario de Estado afirmó que toda medida relacionada con impuestos es competencia "única y exclusiva" del Ministerio de Hacienda. A juicio de Padilla, se trata de una medida de "probada eficacia" para la disminución del tabaquismo y de la mortalidad. La organización Nofumadores apeló a los directores de Salud Pública de las comunidades a que aprueben el plan para defender "la libertad de los no fumadores a respirar un aire no contaminado por humo de tabaco y aerosoles en los espacios públicos".