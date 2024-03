Así han recibido los exrectores el sonado adelanto electoral en la Universidad de Oviedo lanzado por Villaverde

Tan sorprendidos como la inmensa mayoría se declaran los tres rectores anteriores de la Universidad de Oviedo con la decisión del actual, Ignacio Villaverde, de adelantar casi un año las elecciones al Rectorado. "Estoy tan sorprendido como la mayoría", admite Santiago García Granda, en el cargo entre 2016 y 2021, año en el que perdió en las urnas ante Villaverde. Poco más ha podido valorar, ya que la convocatoria le ha pillado de viaje fuera de España.

También sorprendido se muestra Juan Vázquez –al frente de la Universidad entre 2000 y 2008–, pero algo menos Vicente Gotor –entre 2008 y 2016–. Ambos coinciden en destacar el "poco margen" y las "dificultades" que una convocatoria tan ajustada –la fecha elegida es el 25 de abril– deja para preparar una candidatura alternativa.

"Cuando yo me presenté por primera vez estuve un año trabajando en mi proyecto, perdí por escaso margen. Luego me preparé a conciencia durante los siguientes cuatro años", recuerda Gotor. "No creo que ahora salga nadie con tan poco tiempo". El exrector cree que tras el cambio de estatutos es lógico convocar elecciones como ha hecho Villaverde: "No me sorprende tanto como al resto lo que ha hecho. Ha adoptado una decisión meditada, lo tenía en mente y creo que es lógico aspirar a un refrendo para poner en marcha el nuevo proyecto que debe adaptarse a la LOSU.

Juan Vázquez aplaude el paso dado por Ignacio Villaverde y destaca el "modo ejemplar y la ausencia de tensión" en la aprobación de los nuevos estatutos. "El resultado muestra madurez y equilibrio. Lamento que el anuncio de elecciones haya solapado el cambio de estatutos (los cuartos desde 1978), porque es un proceso importante". Entiende Vázquez que Villaverde quiera "acompasar" su mandato a la nueva etapa que se abre con un "nuevo marco de gobernabilidad, lo que explica el adelanto". Ve "difícil" el impulso de una nueva candidatura, aunque señala: "Prefiero pensar que la convocatoria electoral la ha hecho porque piensa que es lo mejor para la institución que por asegurarse la reelección. Conozco y valoro mucho al Rector".

"Buen punto de partida"

La nueva presidenta del Consejo Social de la Universidad, Ángela Santianes, valoró en términos positivos el adelanto electoral: "La verdad es que no conozco mucho todo lo que es la política universitaria. Sé que hay elecciones y no está mal que sepamos desde el principio quién va a ser la persona con la que voy a colaborar, que es una parte vital. Es un buen punto de partida que no cambie a la mitad, y cuanto antes resolver para que caminemos juntos todo este periodo".

José Manuel Noriega, decano de la Facultad de Ciencias, considera "una posibilidad" el adelanto electoral por el que ha optado Ignacio Villaverde. " No creo que la decisión sea censurable, aunque particularmente opino que habría sido conveniente dejar un espacio de tiempo mayor antes de las elecciones", señala. En líneas generales, los decanos consultados por este periódico el mismo lunes, cuando se conoció la convocatoria electoral, se han mostrado sorprendidos, aunque entienden que Villaverde busque el refrendo a su proyecto en la nueva etapa que abre la LOSU.