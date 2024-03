Sedes amplió capital con fondos públicos para financiar una compra de pisos en Toledo

Sedes, promotora participada e más de un cincuenta por ciento por el Principado con abundantes "pérdidas estructurales acumuladas", decidió en febrero de 2022 acometer una ampliación de capital por valor de 6,2 millones de euros que suscribieron en un cuarenta por ciento sus socios privados y en el sesenta restante –casi 3,7 millones– por el Principado y la Sociedad Regional de Promoción (SRP). La operación, vista así, no tendría nada de particular si no fuera porque el destino final de los fondos es "la cancelación de una deuda" muy concreta, la generada "con una empresa privada, propiedad al cien por cien de Unicaja", a la que Sedes adquirió una promoción inmobiliaria en la localidad de Yeles, provincia de Toledo.

Las singularidades de la ampliación llegaron ayer a la Junta precedidas por la perplejidad del diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons, que planteó la cuestión al consejero de Ordenación del Territorio y presidente de Sedes, Ovidio Zapico. El parlamentario popular calificó de "escandaloso y sonrojante que el dinero de los impuestos de los asturianos se dedique a comprar viviendas y trasteros en Toledo" y anunció una amplia petición de explicaciones al respecto en la Junta. Según la documentación sobre la operación, que ha recibido igualmente el reproche de la Sindicatura de Cuentas, el Principado cubrió directamente casi 2,5 millones y la SRP, 1.250.000, y Cuervas-Mons se sorprende de que una empresa en delicada situación financiera no destine el dinero a "la cancelación de su deuda financiera".

En su respuesta a la pregunta inesperada, Zapico dijo compartir la "preocupación" del diputado por el estado de cuentas de Sedes y por un escenario "que viene determinado nítidamente y de una forma dura por la Sindicatura" y por las pérdidas de 1.280.000 euros en el ejercicio de 2022. "No nos puede tranquilizar", señaló el Consejero antes de emplazar a Cuervas-Mons al debate y búsqueda de "una solución satisfactoria" para la empresa y de anunciar el encargo de "un informe interno" sobre la situación en la que se encuentra. Sin entrar al fondo de una operación suscrita antes de su ingreso en el Gobierno del Principado, Zapico espera que las conclusiones del estudio aporten "elementos de juicio suficientes para poder tomar una decisión política" que debe llegar, concretó, "en el segundo trimestre de este año, antes del verano". El examen no está terminado, añadió, pero sí "en fase de conclusión".

En paralelo, mientras tanto, el consejero de la parte del Gobierno que controla Izquierda Unida adelantó que en los próximos días se publicará en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) la convocatoria del concurso para cubrir la plaza de la gerencia de Sedes. Espera Zapico que esa designación, que será posible gracias a "dos jubilaciones que nos han permitido liberar masa salarial", ayude también a encontrar soluciones para la compañía.