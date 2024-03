La advertencia de los expertos ante la financiación autonómica que recibirá Asturias: así "no basta" para calcularlo

J. A. Ardura

La publicación de las cifras ha sido acogida con cierta distancia por los partidos asturianos con representación parlamentaria. Para Dolores Carcedo, portavoz del PSOE, "las balanzas fiscales no tienen nada que ver con el modelo de financiación autonómica" ni suponen el primer paso para la cesión del cien por cien de los impuestos a Cataluña. "La posición de Asturias es clara, las balanzas fiscales son solo cálculos teóricos, pero no se pueden hacer extensibles para otras cuestiones como el sistema de financiación", insistió Carcedo, que remarcó que las cifras publicadas "son datos brutos". Luis Venta, del PP, sí advirtió de las consecuencias políticas del asunto: "Viendo las concesiones a los independentistas catalanes que denuncia el expresidente José Luis Rodríguez-Vigil, pensar que Asturias puede salir beneficiada con la publicación de las balanzas fiscales es de ilusos". Carolina López, portavoz de Vox, señaló que los cálculos financieros por territorios suponen "un problema que causa el Estado de las Autonomías", y que su partido "siempre ha defendido un cambio de modelo porque está caduco, crea desigualdades entre los españoles y es utilizado como una herramienta para llegar a pactos entre los partidos que, al final, se olvidan de los intereses generales de los ciudadanos de toda España". Xabel Vegas, portavoz de Convocatoria por Asturias, eludió entrar en el fondo de la publicación de las cifras. "Todavía no hemos podido verlas con detenimiento, pero en relación a este asunto me parece importante hablar de los 29 millones de euros que Asturias va dejar de tener en su Presupuesto por una decisión del PP en el Senado, que es tremenda porque condena a los asturianos a contar con menos presupuesto para desarrollar políticas públicas", reprochó Vegas, quien valoró la magnitud de esa cantidad: "Es prácticamente el equivalente al coste del proyecto de ‘les escuelines’ para menores de 3 años". Adrián Pumares, representante de Foro, aclaró que su formación no quiere que Asturias "salga beneficiada respecto a otras comunidades autónomas", pero que reclamará "que tampoco se vea perjudicada". "Independientemente de las balanzas fiscales, es evidente que la actual aritmética en el Congreso provoca que Asturias se vea claramente perjudicada en relación con otras comunidades", criticó. De momento, el Gobierno de Cataluña no se siente satisfecho con la publicación de los datos, y ayer reclamó al Ejecutivo central que facilite más información, al considerar que lo difundido "no aporta ninguna novedad" porque no incluye la territorialización del gasto, según señalaron desde la Consellería de Economía catalana. Según la Consellería, de los 106.504 millones de euros que se recogen en gastos de la AGE solo se han territorializado 3.991 millones, es decir, el 3,75% del total. Y de esa cantidad, apenas el 3,84% corresponden a Cataluña (153 millones) y el 17,46% a Madrid (696 millones). A juicio de la Generalitat, los datos representan "la inversión territorializada del Estado y de la Seguridad Social", que es una información que ya era pública. Hasta ahora, la partida de inversiones se repartía por ministerios y la única diferencia de lo aportado ayer, reprocharon, es que se ha repartido por programas de inversión.