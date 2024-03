Esto es lo que opina la hostelería asturiana sobre la posible prohibición del tabaco en las terrazas

El grito en el cielo ha puesto la hostelería española en general, y la asturiana en particular, al conocer los planes de la ministra de Sanidad, Mónica García, de prohibir fumar en las terrazas. Es esta una de las muchas medidas que se incluyen en el borrador del plan integral de prevención y control del tabaquismo, que este jueves se ha presentado para su aprobación a la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS). Pero de momento quedará sobre la mesa, tal y como han pedido los representantes de las distintas comunidades autónomas, que quieren revisarlo bien, estudiar posibles alegaciones y valorar su decisión.

Entre las medidas contempladas en el borrador se encuentra incorporar nuevos espacios libres de humos (marquesinas y terrazas de hostelería), ofreciendo un reconocimiento especial de "protección en espacios sensibles" como son las zonas de juego infantil y su entorno, y el establecimiento de espacios al aire libre de protección reforzada; asimismo, hace una mención a espacios privados sin concretar cuáles son, con el objeto de proteger a niños, embarazadas y grupos de riesgo. También se quiere ejercer mayor control del tabaco electrónico equiparando por ley la publicidad, promoción y patrocinio de productos relacionados y nuevos productos a la existente para productos del tabaco; regular la venta y el consumo de productos relacionados con el tabaco (con y sin nicotina), y revisar la cuantía de las sanciones son algunas de las medidas recogidas en el borrador.

Pero de todo ello, lo de que no se pueda fumar en las terrazas es lo que ha calado entre la gente. Y a priori no ha caído muy bien. Hostelería de España ya ha advertido que rechaza tal medida por "desproporcionada", en palabras de su presidente, José Luis Yzuel. En Asturias, Otea prefiere analizar más a fondo el documento ministerial. Y en la calle, los hosteleros consultados por LA NUEVA ESPAÑA lo tienen claro: no les gusta para nada la prohibición.

"Me parece prohibir por prohibir, porque tampoco creo que molesten tanto ahí". De esta forma reacciona René Álvarez, de la vinatería El Viñedo, situada en la Ruta de los Vinos de Gijón, al conocer que la pretensión del Gobierno central. "Es una norma muy estricta. Que me digas que no puedes fumar cerca de un centro educativo o un hospital lo comprendo, pero en un espacio al aire libre como las terrazas me parece un poco exagerado", señala, antes de hacer hincapié en que los clientes "son bastante respetuosos y suelen levantarse para fumar a dos metros de la terraza".

Idea antigua

Sin embargo, reconoce que no le pilla por sorpresa esta posibilidad. "No me sorprendería que saliera adelante porque lleva bastantes años sobrevolando que la quieren poner. La primera vez que lo escuché fue hace 8 años", explica Álvarez, quien acumula dos décadas trabajando en El Viñedo, un negocio en el que desea seguir acogiendo a multitud de gijoneses y visitantes en su terraza. "Espero que nos afecte poco, pero ya sabemos cómo somos las personas y a lo mejor, si no les dejan hacer nada, deciden quedarse en casa", lamenta.

"Nos están cercando poco a poco". Es la opinión de un empresario del sector turístico y además fumador. Felipe Sordo, responsable del Palacio de las Nieves, en Langreo, entiende "que Sanidad quiera prohibir el tabaco porque es malo para la salud", pero también cree: "Los hosteleros siempre pagamos los platos rotos. No se puede fumar en una terraza, pero sí en la acera o en otro espacio público". Para el empresario "más que la prohibición, lo que habría que aplicar es la educación y el sentido común". Él mismo se reconoce como fumador de puros "y no se me ocurre encender uno en una terraza si veo que molesto a la mesa de al lado, pero tampoco lo hago en mi casa si hay gente a la que puedo incomodar". En su opinión, esa educación "debería ser suficiente", ya que una prohibición dañaría los negocios. "Puede ocurrir que ante la prohibición, alguien decida organizar la cena con amigos en casa y hacer lo que le dé la gana".

"Creo que en España es imposible prohibir que la gente fume en las terrazas". Así ve David Franqueria, propietario del Bombé, en la plaza Pedro Menéndez de Avilés, la idea. "Ya empezaron quitándolo dentro de los establecimientos, que fue una gran idea, pero fuera estás al aire libre", apunta el avilesino, que cree que esa medida es "inviable. Para eso que prohíban el tabaco directamente, que lo hagan ilegal, así ellos tampoco ganan dinero", señala. No le encuentra lógica a la ocurrencia de la ministra de Sanidad, Mónica García: "La normativa que está en vigor ya se hizo para no molestar, y yo creo que está funcionando. Si estás al aire libre no tiene sentido seguir prohibiendo, se entiende que no vas a fumar encima de los niños o de la gente mayor".

"¿Qué va a ser lo siguiente, que nos prohíban salir de casa?", critica Laura Sánchez, fumadora avilesina. "No tiene sentido. Estando fuera, que corre el aire, yo no veo el problema en fumar. Mientras respetes a las personas no fumadoras y te intentes alejar un poco, no entiendo el inconveniente". Considera la posible norma un ataque directo a la libertad. "Poco a poco no van a dejar ni que salgamos a la calle", comenta.

Alberto Álvarez, propietario de la sidrería Alberto, en Oviedo, se muestra radicalmente en contra. "No puedo estar a favor, principalmente porque una terraza es un espacio libre y la prohibición de fumar atenta contra la libertad. Además, si se lleva a cabo supondría un descenso en las ventas de los bares. Los clientes que fuman y van al bar quieren ir a la terraza, por lo que si no se puede fumar dejarían de ir", argumenta este hostelero, que tiene una terraza en su sidrería de la calle La Lila.

"Los clientes ven esta posible medida como algo surrealista, que no se va a llevar a cabo. No creo que se pueda aplicar y me parece otra mala idea, como la de cerrar los bares a la una de la mañana", indica este hostelero, que va más allá. "La intención de la decisión puede tener un afán recaudatorio, porque puede pasar por multar a quien no lo cumpla".