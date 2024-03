"La protección del lobo no depende de cuántos haya", advierten los conservacionistas

La Asociación para la conservación y estudio del lobo ibérico (Ascel) no está muy contenta con el enfrentamiento reciente entre el Gobierno del Principado y el Ministerio de Transición Ecológica a cuenta del lobo y su protección. Ignacio Martínez, portavoz del colectivo, acusa a ambas administraciones de «confundir a la opinión pública» al dar sensación de que la gestión de la especie, protegida en toda España desde 2021 para frenar la pérdida progresiva de ejemplares, depende solo de si hay muchos o pocos lobos.

Precisamente a cuenta de esto ha sido el último choque entre la Consejería de Medio Rural y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, en manos ésta última del asturiano Hugo Morán. Es éste más proclive, según sus últimas manifestaciones, a que el lobo siga protegido al advertir de que el número de ejemplares en la Cornisa Cantábrica se mantiene más o menos estable –a falta de cerrar los censos– respecto a cuando se protegió hace tres años. Pero no piensan así en el gobierno regional ni mucho menos los ganaderos asturianos, cansados de los continuos ataques al ganado. El director de Política Agraria, Marcos da Rocha, considera que se puede retirar la protección a la especie al haber crecido los ejemplares.

La asociación conservacionista tiene críticas para todos. En cuanto al Principado, Ascel ven mal que la gestión de las especies protegidas haya pasado a depender de la Consejería de Medio Rural en esta legislatura y no esté integrada en Medio Ambiente. «No presagiaba nada bueno», señala Martínez. «El Director General de Planificación Agraria debería de ser más prudente, y desde luego, no faltar a la verdad. No hubo decisión política en la protección del lobo, sino que fue científica. La protección de una especie en España es un proceso afortunadamente reglado, que Ascel inició y consiguió», recalcan.

Invitan los conservacionistas a Da Rocha a leerse la Orden Ministerial para comprobarlo. «A la par denunciamos que esto es lo que sucede cuando este Gobierno de Barbón sacrifica la biodiversidad poniendo a la raposa a cuidar el gallinero. Nada bueno puede suceder». Ascel asegura que en Asturias no hay buena gestión del lobo, todo lo contrario: «El gobierno es un espectacular ejemplo de mala gestión. Tantos años matando lobos en Asturias no sirvió para nada, porque es irracional e ineficaz suponer que matando ejemplares se reducen daños».

Sostienen también que «es una vergüenza tener que escuchar a un Director General expresar que en Asturias se pueden matar lobos porque los hay. Se olvida que la protección y la visión de la especie ha de ser para toda la Península, al menos para toda España».

También hay críticas para Hugo Morán, al que advierten de que proteger el lobo no depende de su población, algo que es «cuestión menor dado que siempre serán muy pocos». Resalta en Ascel que la mayoría de las especies protegidas tienen abundantes poblaciones, «y a nadie se le ocurre ponerse a discutir si hay que matar raitanes según sean muchos o pocos. La naturaleza es muy sabia, y se regula, lo cual no saben en Agricultura».