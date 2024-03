Ha batido catorce records Guinness de cálculo, como en la prueba de suma de 100 dígitos, que resolvió la última vez en 17,4 segundos, lo que da idea de su rapidez mental. El langreano de Lada Alberto Coto (1970), que lleva 25 años dedicado al cálculo, ofrece este jueves una conferencia a las 12.30 horas, en el Aula Escalonada del Edificio Histórico de la Universidad, con motivo del Día Internacional de las Matemáticas, invitado por la Cátedra Castroalonso de Ciberseguridad y la Cátedra Accenture de Inteligencia Analítica. Coto empezó de niño, como un juego, y es la fórmula que propone para fomentar el amor a las matemáticas. Porque el panorama es desolador. "En la sociedad actual tenemos un grave problema de anumerismo (analfabetismo matemático)", cree.

–¿Qué van a ver los asistentes a su conferencia?

–Empiezo con unas demostraciones de cálculo rápido para enganchar un poquitín. Y luego, a partir de ahí, todo muy didáctico, pedagógico. Y obviamente cuento batallitas de calculista...

–¿De profesión calculista?

–Yo soy asesor laboral, fiscal y contable, pero desde hace años me dedico a tema de cálculo. Tengo tres libros publicados, doy conferencias por todo el mundo y ahora tengo una plataforma, en la que tengo a miles de estudiantes trabajando. Tengo siete títulos de campeón del mundo y catorce récord Guinness. Las pruebas en las que soy más rápido son las sumas y multiplicaciones de grandes números. Pero hay otras pruebas, como resolver mentalmente el día de la semana de la fecha de nacimiento, de forma rápida.

–¿Eso cómo se hace?

–Hay un algoritmo.

–¿Qué se necesita para ser calculista?

–Para mí los ingredientes son muy sencillos. A mí me enseñó a calcular mi padre jugando a la baraja, en un contexto de jugar y de alguna manera de competir. Porque si calculas, puedes tomar ventaja en un juego. Para mí los números desde pequeño son juguetes, literalmente. Y no solo juguetes, sino algo que si lo utilizas de la manera adecuada, le puedes sacar mucha ventaja. A partir de ahí es jugar con números y desarrollar la habilidad. Que hay una base innata, seguro. Pero si no hay ganas de que te guste, es imposible desarrollar habilidades.

–Hay mucha gente que va contando las cosas por la calle...

–Hay gente pa’tó. Si te contase la gente que me he encontrado en campeonatos... También hay gente con autismo, el Asperger, en concreto. Muchos colegas calculistas lo tienen y te hacen todo tipo de cálculos que a lo mejor no son prácticos. Conozco a uno que memorizó 40.000 decimales del número pi... El cálculo mental es algo que obviamente me divierte, pero a la vez le busco el lado práctico. A contar hojas en el parque no le veo mucha practicidad.

–¿Cómo ve la educación en matemáticas de los niños?

–Los niños en la escuela deberían ver las matemáticas como algo divertido, como algo con lo que se puede jugar. Si se consigue hacer eso a edad temprana, la probabilidad de que les gusten los números, las matemáticas, va a ser más alta. Si desde la edad temprana, las matemáticas se ven como algo abstracto, no práctico, estaremos perdiendo clientes.

–Ahora los niños, y los mayores, van a todos lados con calculadora. ¿Eso nos atrofia?

–Totalmente. Al final, yo siempre digo que la principal herramienta que tenemos los seres humanos es el cerebro, que al final funciona como un músculo. Entonces, si un crío utiliza la calculadora del móvil para hacer un 4 más 3... En la sociedad actual tenemos un problema muy serio de anumerismo (analfabetismo matemático).

–Ese anumerismo, la falta de cultura matemática, ¿quizá se traduce en decisiones de compra alocadas?

–Totalmente de acuerdo. Saber manejar bien los números, lo que implica un ingreso, lo que implica un gasto, saber sumar, saber restar, moverte bien en ese mundo, obviamente te va a dar mucha facilidad. Pero no solo para eso, sino también para interpretar datos que continuamente estamos viendo.

–¿Hay alguna operación de cálculo que se le escape?

–Me preguntaron una vez en una conferencia si era capaz de multiplicar dos números de cinco dígitos en números romanos. La respuesta fue: "Motívame". Si encuentro la motivación para hacer eso, aunque sea un rollo, me pongo con ello y estoy seguro de que encuentro la forma para hacerlo. Obviamente, hay una técnica, hay una estrategia, hay entrenamiento y luego puedes llegar desde el punto de vista cerebral, a unas conexiones muy fuertes, muy rápidas, que te permiten hacerlo, pero obviamente hay una estrategia detrás.

–¿Ha pensado alguna vez en ir al casino y reventar la banca?

–Aquí en Asturias fui la imagen de una campaña de prevención de la ludopatía. La clave aquí, el secreto es estudiar cada juego desde un punto de vista matemático, y ver si hay alguna opción de poder colocar el porcentaje a tu favor. Peor en un casino actual se me antoja imposible. ¿Cómo superar esa desventaja? Hay alguna fórmula, pero no vale la pena. Es como la lotería. Es puro azar.