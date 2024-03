Álvaro Queipo califica de "malo" para Asturias la prórroga presupuestaria y reclama a Barbón que deje de "justificar" a Sánchez

"Ya está bien de que el Gobierno de Barbón no luche por Asturias e intente siempre justificar lo que hace el Gobierno de Sánchez". Así se expresó este viernes en Noreña el presidente del PP regional, Álvaro Queipo, sobre la decisión del Ejecutivo central de ni tan siquiera intentar aprobar el Presupuesto de 2024 una vez confirmado el adelanto al mes de mayo de las elecciones catalanas y la reacción del máximo responsable del Principado. Momentos antes de reunirse con la alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, dentro de su ronda de encuentros con los regidores de concejos de la región, con el objetivo de "conocer sus necesidades y preocupaciones", Queipo afirmó que "no es bueno que el Estado no tenga Presupuestos este año, se mire como se mire", afeando al Gobierno autonómico la "ligereza" con la que, a su juicio, se ha tomado la decisión. "Están en el aire 184 millones que iban a ser entregados a cuenta a Asturias y que, de momento, no vamos a recibir, salvo que Sánchez decrete que sí, pero tengo muy poca confianza en lo que pueda decretar respecto a Asturias", afirmó.

Asimismo, Queipo censuró la postura del Gobierno regional ante el anuncio de prórroga. "Dicen que como ya vamos tarde, no da tiempo a ejecutar las cuentas, cuando el PSOE lleva tres meses negociando la amnistía para los corruptos independentistas para poder seguir en el Gobierno", afirmó. A su juicio, la ley, aprobada el jueves en el Congreso por el PSOE y sus socios, no va a beneficiar para nada a Asturias, sino más bien, al contrario. "Convierte en españoles de segunda a los asturianos, que sí podrían haber resultado beneficiados de un buen presupuesto si los socialistas hubieran incluido una inversión clara", añadió el presidente regional del PP, quien emplazó a Barbón a trasladar a Madrid la "exigencia permanente de que no queremos más que nadie, pero tampoco menos: lo que nos corresponde".

Sobre la situación de los impuestos en Asturias, Queipo indicó que el informe del Consejo General de Economistas conocido esta semana "certifica lo que desde el PP venimos denunciando desde la aprobación de los presupuestos autonómicos el pasado diciembre, que iban a ser malos para Asturias porque tienen una voracidad recaudatoria importante". "Encabezamos los rankings de la presión impositiva de España, lo que es una pésima noticia porque, más allá de palabras grandilocuentes que puede tener Barbón, quien paga todo esto no son las clases altas, sino las clases medias: hay muchos asturianos que sufren las consecuencias, en comparación con Galicia, Castilla y León o Cantabria, con diferencias de entre 100 y 500 euros al año", subrayó Queipo.