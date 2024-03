Asturias se presenta como "tierra de retorno" para los nietos de la emigración

Un total de treinta jóvenes, con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años y descendientes de asturianos que en su día emigraron a diferentes países iberoamericanos, participarán del 8 al 12 de julio en Asturias en el I Campus Iberoamericano "Orígenes", donde se empaparán de la cultura, la naturaleza y la historia de Asturias con el fin de reforzar sus vínculos con la tierra de la que un día partieron sus ascendientes.

La Asociación Iberoamericana de la Comunicación (Asicom), el Gobierno del Principado y el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) presentaron ayer en Oviedo los contenidos y actividades de este primer Campus "Orígenes", actividad para la que cuentan, también, con la colaboración de otras entidades como la Universidad de Oviedo, Mad-Cap (empresa que desarrolla un importante proyecto educativo internacional para fomentar las disciplinas técnicas y científicas), la Universidad Autónoma de Chile y el diario LA NUEVA ESPAÑA, entre otros.

La apertura del acto corrió a cargo de la vicepresidenta de Asicom, Laura Galguera. Indicó que su objetivo fue siempre claro: "Facilitar a los jóvenes descendientes de asturianos que un día emigraron a América que vuelvan a la tierra de sus antepasados, a sus orígenes". Indicó que, una vez que los participantes en el Campus lleguen a Asturias, "un equipo de formación cultural les mostrará la región con su historia, sus valores, sus costumbres y sus tradiciones, para reforzar los vínculos con la cultura de sus padres o abuelos. Esto se realizará a través de conferencias magistrales y talleres especializados, aunque también habrá visitas a lugares emblemáticos de Asturias y a las principales instituciones".

El vicerrector de Políticas de Profesorado de la Universidad de Oviedo, Pedro Alonso, dijo que "la Universidad de Oviedo está también involucrada en actividades como esta, que permiten a estos jóvenes descendientes de asturianos conocer Asturias, conocer la realidad asturiana y mantener el vínculo con la cultura de sus ascendientes".

El presidente del RIDEA, Ramón Rodríguez, quien mostró su satisfacción por participar en el proyecto, detalló que en su sede se impartirán seis conferencias sobre la naturaleza asturiana y una visión de la historia regional a través del arte, haciendo especial mención al Prerrománico asturiano.

El presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, que se definió como "asturmexicano", hizo una emotiva intervención recordando a su abuelo, natural de Piloña, y de cómo forjó en su familia el amor por Asturias. "Siempre nos habló con cariño de esta tierra y ahora soy yo el que volví. Asturias es maravillosa y no solo por su paisaje, también por su gente. Me siento muy orgulloso de ser mexicano, pero también de llevar sangre asturiana. Yo invito a todo el mundo a venir a Asturias y no solo como turista, también a invertir en Asturias, a quedarse y a vivir aquí", señaló.

Cerró el acto la vicepresidenta del Gobierno del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, que se mostró muy satisfecha de la puesta en marcha de este campus. "Apoyamos con firmeza esta iniciativa. El año pasado les quisimos dar un impulso importante a las políticas de emigración y retorno, y este campus está muy vinculado a ellas. Van a retornar de manera temporal a Asturias, van a conocer sus oportunidades, su pasado y su presente, y estoy segura de que todo esto no se va a limitar a un retorno temporal, sino que estos lazos se van a reforzar". Aludiendo al emocionado testimonio de Martín Peláez, Llamedo afirmó: "Él es el ejemplo de lo que decimos en el Gobierno de Asturias, una tierra que durante mucho tiempo fue tierra de emigración y que hoy es una tierra de retorno". Y recordó que los últimos datos demográficos de 2022 reflejan un saldo migratorio positivo de más de 10.000 personas y se espera que para 2023 este dato llegue a las 11.000 personas.