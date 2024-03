Barbón quita hierro a la falta de cuentas estatales y el PP ve peligrar 300 millones

El Gobierno asturiano prevé un "impacto comedido" por el hecho de que finalmente no vaya a haber Presupuestos Generales del Estado este año y se prorroguen las aprobadas para 2023. El presidente del Principado, Adrián Barbón, y el portavoz del Ejecutivo y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, admitieron que hubiera sido mejor para Asturias contar con unas nuevas cuentas estatales, pero limitaron la repercusión de la prórroga, después de que el PP regional alertase del peligro que pueden correr 300 millones: 184 de las entregas a cuenta de la financiación autonómicas y 125 para el plan de cercanías ferroviarias. El Principado transmitió tranquilidad sobre ambas partidas.

Barbón y su consejero-portavoz modularon el discurso del Ejecutivo asturiano sobre la repercusión de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para Asturias. Por su parte, vicepresidenta Gimena Llamedo puso el foco "en la noticia positiva" de que "el Gobierno central ya está trabajando en los Presupuestos de 2025". Llamedo ya transmitió en esa primera valoración un mensaje de "tranquilidad" porque las inversiones "están aseguradas".

"Yo prefería que hubiera Presupuestos en 2024, lógicamente, pero la Vicepresidenta y el Consejero de Hacienda lo han analizado muy bien: la prórroga no tiene por qué perjudicar a los proyectos plurianuales en marcha, ya licitados", manifestó Barbón. Guillermo Peláez, titular de Hacienda, habló de "alcance limitado" y de "impacto comedido" de la prórroga porque "las inversiones plurianuales están garantizadas" y se aprobarán decretos para la subida salarial del 2% a los empleados públicos y para actualizar los anticipos a cuenta de la financiación autonómica. En cambio, subrayó que "tristemente se perderán 29 millones por el bloqueo del PP al techo de déficit.

El diputado popular Andrés Ruiz, emplazó al Gobierno de barbón a "reclamar fervientemente los decretos necesarios para que el futuro de Asturias no se quede, como el de Pedro Sánchez, a la espera de lo que haga Puigdemont". Ruiz cifró en 309 millones el dinero en el alambre para Asturias por la prórroga: los 125 millones "que se esperaban para poner en marcha las obras del vial de Jove o el desarrollo del Corredor Atlántico" y el aumento de 184 millones en las entregas a cuenta de la financiación autonómica. Ruiz lamentó "la demagogia de Barbón y Peláez" sobre los 29 millones del techo de déficit. "Ahora no encontramos con 184 millones en el aire por falta de sostén legal en el aumento de las entregas a cuenta. Queremos ver esa beligerancia de Barbón y Peláez mostrada contra la oposición multiplicada por seis contra el Gobierno de Sánchez", reprochó el parlamentario popular.

Carolina López, portavoz de Vox, sostuvo que con esta prórroga "el PSOE ha demostrado una vez más ser la muleta más firme y útil para el separatismo y que es incapaz de gobernar en beneficio de los españoles". La parlamentaria de Vox reprochó que el sistema de financiación, "caduco", "es usado para pactos con partidos separatistas y pone de manifiesto las desigualdades entre regiones".

Xabel Vegas, portavoz de IU Convocatoria para Asturias, admitió que "es muy mala noticia que no vaya a haber Presupuesto estatal para 2024", aunque mostró cierta confianza en que la prórroga "pueda realizarse de forma que los compromisos con Asturias se vean afectados lo menos posible". Para Vegas, "esta mala noticia indica que es necesario replantear el Senado como cámara territorial y el Congreso como cámara general, algo que no se ha hecho por años de desidia del PSOE y del PP".

Una de las valoraciones más contundente llegó de la mano de Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto y libre ahora misma de los argumentarios y consignas de un partido. "La renuncia del Gobierno estatal a presentar los Presupuestos es, sin duda, una mala noticia. Nos gustaría pensar que esta medida no repercutirá en los compromisos del Gobierno estatal con Asturies, pero mucho nos tememos que así será". Tomé sostuvo que "tendremos que seguir esperando por reivindicaciones tan esperadas como las rebajas en el peaje del Huerna, los nuevos trenes y obras con grandes retrasos como el soterramiento de Langreo y el plan de vías de Xixón".

Adrián Pumares, secretario general de Foro, tiró de ironía: "Con el Gobierno de Sánchez da igual tener Presupuestos que no porque no se ejecuta lo comprometido para Asturias, con permanentes incumplimientos". Pumares lamentó que "la gobernabilidad de España recae en partidos políticos a lo que no les preocupan los problemas de "España, sino únicamente hacer frente a su situación judicial".