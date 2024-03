Mujeres de guardias civiles: "Explica a tus hijos que van a trabajar y a ver si vuelven"

"A mi marido le dejaron la cabeza abierta y media cara desfigurada. Tuvieron que ponerle ocho grapas y diez puntos de sutura. Estuvo seis meses de baja desde que le agredieron, y todavía comenzó a trabajar hace un mes. Ha tenido que ir al oftalmólogo, al traumatólogo. Pero lo peor que llevó fue estar en todos lados. La asociaciones de guardias civiles le apoyaron, pero en las redes hubo hasta burlas del operativo. En ese servicio hicieron lo que pudieron. Con una táser lo hubiesen solucionado", explica Rocío Baragaño, esposa del agente de la Guardia Civil agredido en Cangas de Onís por un individuo drogado –había estado en el Aquasella– el pasado mes de agosto.

El agresor, enviado a prisión solo pasadas unas semanas después de los hechos, propinó un puñetazo al agente que se golpeó la cabeza contra la pared y quedando semiinconsciente. Luego le dio una fortísima patada en la cabeza, cuando se encontraba en el suelo. "No puedo ver el vídeo de la agresión a mi marido. El de los guardias asesinados en Barbate lo vi sólo una vez. He estado obsesionada por buscar una solución a lo que están sufriendo, salen a la calle con las manos atadas, sin que les respalden. Tienen que poder actuar: si les vienen con una pistola, poder responder con una pistola", asegura.

Rocío Baragaño forma parte –con otras cinco mujeres– del grupo asturiano del movimiento "Nuestro corazón por bandera", creado a raíz del brutal asesinato de los guardias civiles arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate. Laura Canal enumera las exigencias de esta plataforma: "Queremos que haya más efectivos y que los guardias dispongan de más medios. Que no se dejen puestos sin cubrir por culpa de las comisiones de servicio. Que zonas como Barbate sean de especial singularidad, para que destinen más agentes. Que se declare profesión de riesgo a los guardias civiles, y policías nacionales, como ya los son policías locales y mossos d’esquadra".

Esta mujer describe la zozobra que invade a las parejas de los guardias civiles: "Nos afecta mucho, y más cuando tienes hijos. Es una incertidumbre. Explica a tus hijos que su padre se va a trabajar y a ver si vuelve. Barbate fue la gota que colmó el vaso. Las condiciones en las que tuvieron que ir a ese servicio, enfrentarse a una narcolancha con un flotador...", se lamenta Laura Canal.

"No son casos aislados", añade por su parte María Escalante, pareja de otro guardia civil, que confiesa que no ha podido ver el vídeo de Barbate, tanto dolor y tanta angustia le produce. Estas tres mujeres reclaman "actualizar los protocolos de actuación, porque la delincuencia ha sacado un máster y las fuerzas de seguridad no se han actualizado".

Y es que "hay mucha más violencia y los delincuentes se creen más impunes. Saben que si agreden a policías o guardias, no tiene consecuencias, mientras que ellos sí pueden tener problemas, están menos cubiertos ahora. Es peor para el ciudadano, porque los agentes no pueden actuar y hay menos seguridad", asegura María Escalante.

Laura Canal, esposa de un agente de Tráfico, añade que "no hay respeto a los agentes, lo ven todos los días en los controles en la carretera, los conductores van puestos de alcohol y drogas y pasan por encima de todos. Lo que más les impresiona son los accidentes de tráfico con niños. Van a casa y tienen que tragarlo". Lo único que quieren es que sus parejas puedan desempeñar su profesión con los mejores medios, y acudan a los servicios con la espalda abierta.

"No somos un grupo de ‘marujas’ aburridas, todas tenemos familia, trabajamos y estamos invirtiendo mucho tiempo en esto", asegura Rocío. Y consideran que el movimiento debería extenderse al resto de la sociedad: "Es el deber de todos proteger a quienes nos van a proteger".