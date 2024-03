Novedades en los trenes más rápidos que espera Asturias: empiezan a ver la luz al final del túnel

La decisión del Gobierno central de renunciar a los Presupuestos Generales del Estado de 2024 tras la convocatoria de elecciones en Cataluña impedirá invertir más dinero en los descuentos consignados para el peaje del Huerna, pero según el Principado no pondrá en riesgo las mejoras prometidas con la cantidad que ya está presupuestado. "Lo que se negoció fue que la partida presupuestaria se destinara íntegramente a bonificaciones. Como en 2024 se renovarán los presupuestos del 2023, las nuevas bonificaciones harán que se aprovechen al máximo las partidas presupuestarias actuales. No están en peligro (los descuentos del Huerna) y se va a agotar el crédito presupuestario", asegura Guillermo Peláez, consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno. Los planes del Principado, consensuados con el Ministerio de Transportes, pasan pues por aprovechar el dinero que ya está presupuestado, modificando las condiciones de acceso a los descuentos, que en la actualidad son muy exigentes y no llegan a la mayoría de los viajeros. La idea es que los descuentos –del 60 por ciento para viajeros– sean efectivos desde el primer viaje y no desde el tercero, como sucede ahora. En estos momentos, el Gobierno central tiene presupuestados 6.272.700 euros para descuentos en vehículos ligeros y 9,496.760 para transportistas.