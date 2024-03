"Los problemas de la demografía y el empleo son efectos de un modelo de crecimiento que hay que cambiar"

Jesús Arango Fernández (Los Cabos, Pravia, 1947) levanta la vista de lo que su colega Paul Krugman llama "la economía del sube y baja", la del último dato y el corto plazo, y toma impulso en un concienzudo estudio de datos para recetarle a Asturias cambios profundos de mentalidad y modelo económico. Economista y exconsejero de Agricultura (1982-1987), observador atento y examinador autorizado de la región en la que vive, practica un "utopismo realista" que también prescribe reflexión, pausa y pensamiento sobre el camino recorrido y el que queda por recorrer. A eso invita "Demografía y empleo en Asturias", que el lunes presenta en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA). Es su libro número 22 en papel –el segundo en formato físico en diez años– y engrosa una abundante producción bibliográfica a la que se añaden veinte publicaciones de volúmenes digitales y una decena de libros autoeditados. El título completa, con "¿Quo vadis, Asturias?", su recorrido por los cuarenta años del Estatuto de Autonomía.

–Titula con la demografía y el empleo. ¿Porque han evolucionado interconectados, porque pueden explicar lo que ha pasado aquí en estos cuarenta años...?

–De entrada, como las palabras no son inocentes, yo hablo de invierno demográfico, ni de cataclismo, ni de catástrofe, porque soy un optimista irredento y tengo la esperanza de que algún día llegue la primavera. Dicho eso, el despoblamiento y el envejecimiento se suelen analizar como un problema en sí mismo, pero yo quiero recalcar que son efectos, no causas. Las dificultades de la demografía y el empleo en Asturias derivan del modelo de crecimiento que ha seguido la región en las últimas cuatro décadas. Y están ligados, obviamente, porque la demografía está aportando un flujo escaso y cada vez más menguante de entradas en el mercado de trabajo, porque nos vamos a encontrar con un problema de población activa a largo plazo y porque con todo eso deberíamos hacer una reflexión. Sobre el lugar hacia donde nos dirigimos, o sobre si el modelo que mantuvimos en el pasado, y que yo llamo "síndrome asturiano de la economía de no mercado", es prolongable en el futuro. Yo creo que no.

–Diagnostique más el síndrome, recete algo.

–El modelo que ha funcionado aquí en el último medio siglo debe cambiar. El sistema basado en el astro "Inilandia" de las empresas públicas, y en su efecto de arrastre sobre el resto del tejido empresarial asturiano, generó en su tiempo una economía que funcionaba a pesar de que muchas de esas compañías tenían pérdidas. A medida que el astro se fue apagando, entró en funcionamiento otro flujo de fondos, el de las jubilaciones anticipadas, los fondos mineros y el pago creciente de unas pensiones que suponen 5.000 millones al año y un déficit de 2.000 millones entre lo que se paga y lo que cotizan las empresas. Pero ese modelo también va menguando. Eso es lo que hay que cambiar para empezar a crecer.

–¿Hacia dónde?

–Crecer es convencerse de la necesidad de competir en los mercados exteriores, más allá de Pajares y de las fronteras, y entender que ahí fuera hay quinientos millones de europeos con alto poder adquisitivo a los que debemos encontrar la forma de vender productos o traer a visitarnos. Asturias es una región económicamente muy pequeña y el mercado regional no da para crecer. Hay que concentrar los esfuerzos en la exportación.

–¿Algo más?

–Lo siguiente sería pensar en innovarnos, repensar Asturias, sacarla de la zona de confort. Vivimos en un mundo con mucha incertidumbre y hay que asumir riesgos y elegir cómo y dónde podemos competir. Más que gastar más en I+D+i, gastar mejor, porque el sistema actual no es eficiente y está demasiado centrado en el sector público. Pero además hay otras acciones posibles de innovación.

–¿Por ejemplo?

–El turismo. Ahora que hablamos a diario del AVE, no sé si alguien ha desarrollado una plataforma para ofertar paquetes turísticos combinados. O si se ha pensado que tenemos un gran paisaje y redes de espacios protegidos, pero no cobramos un duro. Acabo de mirar el precio de un viaje organizado a Doñana, que además genera empleos, y sale por 33 euros en la tarifa más barata. ¿Cuánto cuesta aquí inundar de gente los Lagos o entrar en el parque de Somiedo? Nada. Hay que abordar ese tema y el de la tasa turística.

Asturias necesita más planes comarcales integrales y menos directrices urbanísticas

–Seguro que hay otros sectores a los que les encaja la etiqueta de la potencialidad infradesarrollada.

–A la construcción, por ejemplo. El mundo, ahora mismo, está debatiendo sobre las biociudades y la introducción de nuevos materiales, como la madera TLC, especial para la construcción y energéticamente más eficiente que el cemento. Pues en Asturias tenemos el 48 por ciento de la superficie ocupada por montes abandonados que habría que poner a producir pensando que la madera puede ser una materia prima fundamental para el futuro.

–¿Cuál es el ingrediente principal de su cambio de mentalidad?

–Un elemento crucial es la productividad. Sin mejorar la productividad, no hay posibilidad de mejorar los salarios. Eso hay que entenderlo, y debería ser un elemento esencial en la mesa de concertación regional. Es cierto que esos niveles han aumentado en últimos años, pero hay que prestar atención al modo de aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Yo llevo un cuarto de siglo hablando de la importancia de lo que en otros tiempos llamábamos autopistas de la información y hoy son las redes de banda ancha y de la necesidad de sacar provecho de ellas para vender nuestros servicios. Asturias tiene que identificar los huecos que tiene ahí para aumentar su productividad y otorgar más presencia a sus empresas en los mercados extrarregionales. Hay que salir por el mundo a vender.

–¿Y transformarse también por dentro?

–En al menos dos sentidos. Necesitamos una transformación desde el punto de vista territorial, con la descentralización y el despliegue de las administraciones en el territorio, con más planes comarcales integrales y menos directrices urbanísticas. La ley que regula las comarcas está aprobada desde 1986 y va siendo hora de ponerla en marcha para dar respuesta en cada territorio a las condiciones de ese territorio. No es igual la política agraria que habría que impulsar en el occidente costero, donde la ganadería es de leche y hay un eje industrial entre Navia y Figueras, que en el suroccidente, donde el ganado es de carne extensiva. Pero todo esto no se podrá llevar a cabo si no hay una administración facilitadora que funcione con los tiempos de hoy. No es cuestión tanto de digitalizarla como de acometer una transformación digital revolucionaria. La administración no puede vivir en el siglo XIX, con unos cuerpos solemnes y unos interventores que tardan no sé cuánto en visar un expediente.

–¿Difícil cambiar mentalidades colectivas?

–Sí. El sistema "Inilandia" no generó empresarios, sino contratistas. Eso ha marcado al mundo empresarial y a los asturianos, que nos hemos acostumbrado a pedir fondos públicos y hemos generado un cierto victimismo. Hay que cambiar de mentalidad, y el problema es que el coste de mantener ese modelo durante cuarenta años fue la diáspora y la exportación de talento, así que además tenemos un problema de escasez de capital humano para acometer ese cambio.

–Algo sí ha cambiado.

–En efecto, y en parte de manera sustancial. No quiero ser pesimista. Hay un grupo de empresas en Asturias que sí están encontrando mercados internacionales en buenas condiciones. Zitron, la antigua Esmena, Asturfeito, Reny Picot, las ingenierías, las tecnológicas... Pero el volumen todavía es insuficiente, y en los debates públicos pesan todavía las cuestiones recurrentes del peaje del Huerna, los billetes del AVE o esa sensación de que parece que la gente se va a morir por diez minutos más de viaje... Hablamos de eso en lugar de pensar cómo hacer unas cercanías que se parezcan a un metrotrén eficiente, o qué hacemos para rentabilizar la gran inversión que se hizo en el Musel convirtiéndolo en un puerto que se engarce en los grandes centros logísticos internacionales.

–Entre 1900 y 2020, cuenta su libro, el poblamiento del área central asturiana experimentó un incremento del 304 por ciento, cinco veces más que el conjunto de la región. ¿Otro síntoma de enfermedad?

–En 1900, la zona central, con su treinta por ciento de la superficie, solamente suponía el 45 por ciento de la población. A principios del siglo XX, todavía éramos una región con una notable importancia de los grandes núcleos del occidente y Valdés era el tercer municipio más poblado; Cangas del Narcea, el cuarto; Tineo, el quinto… Eso ha ido cambiando hasta el punto de que ahora el área central representa el 83 por ciento de la población y el 85 del empleo y el PIB. Eso no va a acabar, va cada vez a más, porque el mercado y la dotación de servicios tiende a la aglomeración. Por eso desde hace muchos años vengo reivindicando la necesidad de cambiar el modelo territorial.

–¿Cómo?

–Asturias tiene tres problemas fundamentales, uno económico, de tasas de crecimiento y empleo; otro demográfico, por el envejecimiento y la despoblación, y un tercero territorial. Ya no se trata sólo de crecer, sino de crecer y distribuir en el espacio, porque de lo contrario estaremos fortaleciendo ese modelo de aglomeración en el centro.