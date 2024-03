El tiempo para este fin de semana en Asturias a las puertas de la Primavera

La primavera está a la vuelta de la esquina –entra el día 20–, si bien en Asturias parece que ha llegado por adelantado. La región suma ya varios días con buen tiempo y afronta un fin de semana con termómetros al alza que animan a salir a la calle para disfrutar del aire libre, después de un invierno que, aunque también benévolo en temperaturas y más bien seco, para muchos se hace largo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera una primavera –de marzo a mayo, periodo de la estación meteorológica– más bien cálida. Es el escenario que tiene el 60% de probabilidad tras hacer pruebas con los modelos. El normal registra un 30% de probabilidad y el frío, un 10%. En cuanto a lluvias, está menos definido, ya que la posibilidad de que sea húmeda, seca y normal comparten probabilidad a partes iguales. Así lo ha explicado este jueves Ángel Gómez, delegado territorial de la Aemet en Asturias.

Con todo, a estas alturas del calendario, lo que muchos quieren saber es qué tiempo hará en Semana Santa. Y la pregunta del millón se queda sin responder por parte de la Aemet. Por lo pronto, Ángel Gómez pone varios condicionantes por delante: el primero, que aún faltan muchos días.

No obstante, hay alguna estimación. La Semana Santa (del 25 al 31 de marzo) será en Asturias posiblemente lluviosa, ya que la estimaciones recogen que la acumulación de precipitación será ligeramente mayor que la normal para esa época del año. En cambio, la temperatura media será la normal: entre 6 y 15 grados es el rango en el que se moverán los termómetros. "No se puede hacer una predicción determinista y casi tampoco probabilista, porque falta demasiado", advierte el delegado. Cuando queda un periodo de tiempo amplio, a partir de cuatro o cinco días, la Aemet recurre a esa predicción probabilista "por la naturaleza de la atmósfera, que es un fluido no lineal que se comporta de forma caótica".

Atrás queda un invierno que pasará a la historia por ser el segundo más cálido en el periodo 1961-2024, tras el de 2016 que fue el más cálido y empatado con los registrados en 1990 y 2020. En cuanto a las precipitaciones el invierno ha sido el 21 más seco de la serie mencionada, en la que los datos del periodo similar más bajo fue el de 1991, llegando a ser en esa ocasión extremadamente seco.

En lo que se refiere al año hidrológico en curso (octubre 2023 a febrero de 2024) la precipitación ha sido un 9% menor de lo normal en Asturias, por lo que el carácter es seco.

En cuanto a los efectos del cambio climático, Ángel Gómez, se muestra cauto y advierte de que los cambios han de medirse, como mínimo, por decenios. En Asturias no se aprecia una tendencia significativa, de momento, en cuanto a precipitaciones, pero sí en temperatura, explica. Existe un incremento aproximado de 0,25 grados centígrados cada década, desde 1961.