La eliminación de 200 contratos de media jornada pone en guardia a los profesores: "Un ERE encubierto"

La Consejería de Educación ha anunciado su intención de terminar con las medias jornadas de los maestros y profesores de Asturias y convertirlas en jornadas completas. La propuesta, que a priori a nadie podría resultarle negativa, ya que son cientos los profesionales de la educación que trabajan a media jornada cobrando menos de mil euros al mes, tiene una doble lectura. La propuesta de la consejera Lydia Espina es fusionar jornadas partidas y que los docentes itineren a otros centros cercanos para completar su jornada y convertirla en completa.

Sin embargo, la consejería de Educación no ha tenido en cuenta que esta medida, al mismo tiempo que puede favorecer a muchos, también supondrá que cientos de profesionales que ya hoy están trabajando a media jornada en unas condiciones deplorables se queden sin empleo. La cuenta es fácil de hacer, cada dos, una.

Si la consejería de Educación quisiera de verdad garantizar que en el próximo curso no se reduzca ni una plaza y si de verdad hay voluntad política de dignificar las condiciones de quienes trabajan a media jornada, deben de asumirse las siguientes acciones que sí supondrían una solución a la situación actual:

Que se oferten en la etapa de Infantil las materias de Llingua y Gallego–asturiano, así los docentes podrían trabajar a jornada completa en los colegios y que además, es una medida lógica si de verdad se está trabajando en favor de la oficialidad del asturiano y del gallego-asturiano en Asturias. El no hacerlo supone, además, la vulneración de la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promoción del bable/asturiano.

Que las plazas de Primaria, las tutorías sean desempeñadas por docentes que tienen la especialidad de Primaria y no por especialistas de Música o Educación Física, por poner un ejemplo, que no se han formado para impartir Primaria (salvo los que tienen Primaria y mención correspondiente). Carece de sentido que los especialistas asuman competencias que no les corresponden y además, esta situación supone una precariedad más del sistema educativo. La única razón para que esto esté ocurriendo es que la consejería de Educación considera más importante el ahorro que supone que un especialista asuma competencias que no le corresponden, que priorizar que los niños y niñas de Asturias reciban una educación de calidad en la que cada maestro y maestra imparta las clases para las que se ha formado en su carrera.

Que se tengan en cuenta a todos los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo incluidos los de necesidades educativas especiales y ampliar las jornadas de los profesionales a razón de las necesidades reales de los niños y niñas. Y tengan en cuenta que itinerar supone kilómetros y horas de viaje que suponen restar este tiempo a la atención educativa.

Es precario trabajar a media jornada, pero aún lo es más no tener trabajo. Repiensen las medidas, que cobran ustedes para gestionar bien la Administración asturiana. Y los docentes tenemos la mala costumbre de comer y pagar recibos.

Un artículo firmado por Raquel López Murias, Jenifer López Mazo, María José Vicente Rodríguez, Alma María Pérez Chust, Miguel Lozano Colloto, Alejandro Martín Ocio, Sergio Fernández Nava, Laura Fernández Álvarez, María Vicente Rodríguez, Víctor Vázquez Seoane, Alba Blanco Pérez, Laura Peláez Méndez, Kevin Rodríguez Fernández y Lucía Martínez Vázquez