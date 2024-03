El sueño roto del fotógrafo avilesino Alfredo Arias: "Pertenezco a una generación que tuvo que marchar y no soñó con volver"

ALFREDO ARIAS HORAS (Rivas-Vaciamadrid, Madrid) nació en Avilés en 1973. Se dedica a la fotografía desde 1998, con más de cien sesiones de fotos para portadas y promoción de discos. Referente de la escena musical y de las revistas especializadas. Por su cámara han pasado más de 20 años de historia de la música, con numerosos premios. Comisario de exposiciones y gran dinamizador de la escena fotográfica madrileña desde las tertulias de «Los Lunes de Foto», da clases en la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT).

El fotógrafo avilesino Alfredo Arias Horas enfoca su niñez. ¿Y qué ve? "La vida en la calle, la capacidad infinita de relacionarse que tenía la gente, buscando cualquier motivo para mezclarse y hablar. Todo era entrar y salir de casa a jugar, a las fiestas, a pasear, a ver el mar… Recuerdo especialmente que todo estaba inundado de músicas distintas en todos los aspectos de la vida. Más tarde, viviendo en Madrid, estalló el Xixón Sound y parecía que la ciudad era una embajada de lo asturiano y que todo lo de allí molaba".

Le dejaron una cámara. Le dejaron una cámara y qué pasó. Pasó que "empecé a llevarla de viaje, a los conciertos, a hacer fotos a mis amigos, a revelar en un laboratorio casero. Se convirtió en un salvoconducto para abrir puertas y entrar a sitios donde no hubiera entrado de otra manera, es mi manera de mirar el mundo. De repente, me vi haciendo fotos para discos, para revistas, retratos, viajes y creciendo. Cuando vi que ya tenía una base decidí que era el momento de poder irle devolviendo a la fotografía lo que me había dado".

Empezó cogiendo asistentes "a los que les enseñaba el oficio, como yo lo aprendí, de ahí empecé con la enseñanza en talleres avanzados, algunos muy específicos, y enseñanzas universitarias como las que imparto en UDIT. Creo que los que alternamos enseñanza con trabajos para medios y empresas aportamos un plus a los alumnos de problemas reales que nos encontramos día a día".

Salí pronto de Asturias. Pasó de moverse con cierta libertad "a encontrar una ciudad dura como Madrid, arrasada por la droga, donde todo eran limitaciones. Con unos años más hubiera sido un espacio fascinante, pero en ese momento resultaba un espacio duro y gris para vivir. Perdí mucho con el cambio. He viajado bastante, por trabajo, pero muchas veces más por propio interés de ver cosas distintas. Me impactó el muro de Israel, no entiendo qué mundo lleno de odio permitió hacer eso. Palestina me pareció la tierra más triste y falta de esperanza donde he estado, y eso me sigue doliendo ahora. Hice un reportaje sobre el hip hop a los dos lados del muro que escribió Salomé García, acabó siendo portada en ‘El País’, y me siento muy orgulloso de ese trabajo, pero a la vez muy triste por lo que vi allí. Aunque nada comparado con lo que siento por lo que veo ahora".

Fuera de Asturias encuentra algo fundamental: "Trabajo. Por desgracia pertenezco a una generación que se tuvo que marchar y no soñó con volver. Mi trabajo habría sido imposible en Asturias, o infinitamente más complicado. En el tema editorial Madrid es el centro, todo pasaba por aquí, todo lo que quisieras hacer en cultura o comunicación estaba aquí y si querías hacer algo tenías que hacerlo en Madrid. Es triste ver cómo se ignora bastante el mundo cultural en Asturias y se destrozan cosas tan importantes y maravillosas como podrían ser la Laboral en Gijón o el Centro Niemeyer en Avilés".

Ser fotógrafo profesional y hacer carrera con retratos, viajes y música "suena bien, pero ojalá fuera tan bonito como lo cuentas. Al trabajar a corto plazo eres tan bueno como tu último trabajo, por lo que los retos son casi a diario y las frustraciones también. En estos años me ha pasado casi de todo, hasta que te robe el que pensabas que era un amigo, pero la envidia es lo que más daño ha hecho a este trabajo. Las crisis no te hacen mejor persona, quizá más fuerte pero no mejor. Odio esas frases que dicen que cuando eres padre te haces mejor persona o cuando superas una enfermedad… los que son malas personas son también padres y hasta les toca la lotería y alguien los ama".

A él lo enriqueció como persona "sacar un proyecto como La Fosa, un trabajo sobre la migración que ha encallado decenas de veces. Terminarlo y exponerlo en la Universidad de Alcalá de Henares, el Museo Cristina García Rodero o que la Fnac se la lleve de gira por dos años en formato pequeño… me parece todo un triunfo. La han rechazado mucho tachándola de política y yo sigo pensando: ¿desde cuando los temas humanitarios son política?"

Es más fácil recuperarse de un revés que del éxito: "El éxito o la sensación de haber tenido éxito es infinitamente más dañina. Quiero pensar que en la fotografía los grandes fotógrafo y profesionales que admiro son buenas personas y que es un rasgo que es intrínseco a este trabajo. Evidentemente con sus excepciones, pero me gusta más pensar que es así".

Asturias en el objetivo: "La carencia es siempre la misma, la falta de trabajo en el Principado y lo difícil que resulta proyectarse desde allí. La ventaja, si tienes trabajo, es una calidad de vida espectacular, poderte mover con cierta facilidad y cambiar de sitio o paisaje en veinte minutos. Hay un tejido cultural maravilloso, pero si no se le dota de contenido en planes a largo plazo, no sirve de nada. Confundimos la cultura con ideología y no tiene que ser así. Si se dota de contenido y actividad a los espacios es un bien de riqueza para la sociedad. Nos gastamos el dinero en crear contenedores y no en mantener una mínima actividad para hacerlos atractivos".

Zoom para los que empiezan y dudan entre probar fortuna fuera y quedarse: "Si quieres hacer algo, lo haces, y si no lo haces es porque estás a gusto. Estamos más preparados para el fracaso que para el éxito, así que mejor no pensarlo demasiado y hacerlo. El no ya lo tienes".

Sus referentes van cambiando, "generalmente son personas que transmiten la pasión sobre lo que hacen o que su obra transmite valores positivos. Muchos amigos míos son un referente por cosas que han hecho o han dicho, bastantes fotógrafos que conozco, escritores, cineastas… pero casi siempre gente que tengo relativamente cerca. Así puedo entenderlos con sus contradicciones".

¿Cuál sería un día perfecto en Asturias? "Cualquiera en el que pueda pasear por Avilés, ir a ver una exposición en el Niemeyer, tomar algo en Gijón y dar un paseo por Salinas mirando el mar. Y si termina la tarde en alguna romería echando una sidra sería fantástico. Todo un tópico". Se identifica con casi todos los tópicos sobre el carácter asturiano, y a mucha honra: "Sí, home, sí. Menos con el acento, que pierdo a la semana de volver de Asturias".