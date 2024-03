Rozada, histórico dirigente del PP asturiano: "Me duele que España dependa de un fugado que pide la autodeterminación"

Isidro Fernández Rozada, el histórico dirigente del PP asturiano, no se resiste a ocultar su "decepción" con los efectos sobre el escenario político nacional que está acarreando "el pacto entre partidos antagonistas" para garantizar la investidura de Pedro Sánchez: "Me duele que España dependa de un fugado que reivindica la autodeterminación y estamos viendo las consecuencias". Confiesa Rozada, ya alejado de la primera línea política y presidente el Instituto del Conocimiento para el Avance de Asturias, su frustración por "la falta de diálogo" entre los dos partidos que encarnan el bipartidismo: "Se está yendo al garete la carrera de relevos sensacional que supuso la Transición y que dio como fruto los mejores cuarenta años de este país. No se puede dar el testigo a un prófugo y traerlo como un triunfador cuando, además, está insistiendo en la autodeterminación".

Isidro Fernández Rozada ha sido secretario general y presidente del PP asturiano con una trayectoria de más de tres décadas como senador (21 años) y diputado (12 años) por Asturias. No oculta su "disgusto" por las cotas de enfrentamiento que se viven actualmente en las Cortes y "la falta de diálogo" entre los dos principales partidos del país. "Asistí a debates durísimos, en los que ningún partido renunciaba a sus ideas, pero la confrontación política no puede llevar al enfrentamiento con insultos. Eso no tiene un pase. Mucha gente piensa: ‘si se insultan así, cómo van a solucionar los problemas’", argumenta el veterano político asturiano. "Estamos perdiendo la mentalidad de país; si olvidamos el pasado con este presente, se pierde el futuro", plantea el exdirigente popular, que defiende la moderación como uno de sus referentes en la política: "Siempre aposté por el diálogo, ya estuviera en la oposición o en el Gobierno, para conseguir lo mejor para Asturias".

Pero reconoce que el escenario actual es muy distinto y apunta a la responsabilidad de la estrategia de Pedro Sánchez en la deriva que advierte en la política española. "Los representantes de las minorías nunca tuvieron tanto protagonismo. Estamos asistiendo a una adulteración de la democracia, porque esos partidos nacionalistas no son bisagras sino más bien puertas, como si hubieran ganado las elecciones. Hay una suma de partidos antagónicos a los que solo les une arrebatar la mayoría al partido que ganó. Y así nos va, estamos viendo las consecuencias de esta inestabilidad, con una legislatura que no arranca", plantea Rozada, que manifiesta su convencimiento en una de las taras que presenta el actual Ejecutivo central: "No se puede gobernar con el apoyo de quien quiere la autodeterminación. Es el mundo al revés". El exdirigente popular admite que el PP llegó a pactos con formaciones nacionalistas como CiU y el PNV, "pero aquella dinámica de acuerdos no tiene nada que ver con la actual; entonces había un proyecto común para que el país mejorara, que hoy no existe por ningún lado", matiza.

El ahora presidente del Instituto del Conocimiento para el Avance de Asturias reconoce la valentía demostrada por el expresidente del Principado, Juan Luis Rodríguez-Vigil, que este miércoles publicaba un artículo en LA NUEVA ESPAÑA en el que expresaba su crítica a la ley de amnistía y manifestaba su disconformidad con las decisiones que está adoptando la actual dirección del PSOE porque "ponen en riesgo la idea de igualdad entre todos los españoles".

Vigil advertía, además, de la factura que en términos electorales puede pasar esta estrategia política a los socialista: "No sé si el PSOE levantará cabeza", afirmaba el expresidente del Principado. "Me gusta que un socialista exponga desde su neutralidad la realidad de la situación. Lo malo es que haya muchos que piensan parecido y no son capaces de denunciar al sanchismo".

Fernández Rozada sostiene que la situación actual "escapa de un ejercicio responsable de la labor de gobierno porque", argumentó, "no es entendible que los que delinquieron y huyeron escondidos en un maletero impongan sus condiciones y además proclamen a los cuatro vientos que no están arrepentidos y que dejan evidente su predisposición a cometer hechos similares o en la misma línea. Y menos tratarlo como a un triunfador", en clara alusión al expresidente de la Generalitat catalana y actualmente eurodiputado, Carles Puigdemont.

Para el que fuera fundador del Partido Popular en Asturias, "cada uno es dueño de sus sentimientos y pareceres, pero un Gobierno no puede apoderarse y decidir en nombre del poder legislativo y judicial. Eso encarna una esencia más próxima a la dictadura. La democracia no es eso". Rozada defiende el bipartidismo, "que generó en España una carrera de relevos con una entrega del testigo con inteligencia para alcanzar el ansiado progreso social, como ha sucedido ahora en Asturias con el nuevo equipo que lidera Álvaro Queipo". Y reclama una reflexión en clave de sentido de estado, por encima de intereses personales. "España se merece un gobierno que recapacite".