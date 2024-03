"Entender el valor del dato" es la "revolución" que cambiará la economía

En un instante de su exposición, Nuria de Lama, directora de Consultoría en la empresa IDC (International Data Corporation), se preguntó "cuántas empresas comparten datos". Su respuesta, "muy pocas en Europa", da sentido a la jornada "Espacios de datos", que CTIC Centro Tecnológico y LA NUEVA ESPAÑA organizaron ayer en el Club Prensa Asturiana para dejar al descubierto una "gran oportunidad" y un enorme campo abierto de posibilidades. Más allá, los ponentes identifican el germen de una auténtica revolución en la generación de ecosistemas para el intercambio y la compartición de información entre empresas, agentes e instituciones.

Fue una tarde de "evangelización" para empresas, o más bien de enseñar a "entender el valor del dato", sigue De Lama, y de "cómo todo esto va a cambiar la mayoría de los sectores económicos". Y no es "el dato en sí mismo", sino "lo que podemos hacer con ellos" lo que sin asomo de duda "va a revolucionar la manera en la que estamos haciendo las cosas", sentencia. La experta acelera a continuación hacia un futuro que ha puesto ya muchos cimientos para hacerse presente merced a una decidida apuesta europea en la que ayuda y abre puertas "toda la regulación que ha puesto en marcha la UE y va a fomentar un desarrollo enorme de la economía del dato".

De Lama compartió escenario con los expertos de CTIC y de varias empresas tecnológicas con experiencia y trayectoria en esa nueva economía incipiente que pone el énfasis, así lo expuso en su presentación Pablo Coca, director general de CTIC, en la concepción de los "espacios de datos" como auténticos ecosistemas de soberanía, seguridad y confianza que "no quieren quedarse en meros repositorios" de información. Su enorme potencialidad procede fundamentalmente de unas posibilidades de explotación vinculadas al desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial. "Nos gusta relacionar los espacios de datos con las iniciativas públicas de open data", reseña Coca, cocinando así una combinación que marca "un hito en el que podemos completar y aditivar todo el beneficio que genera el uso de los datos públicos aportándole todo el beneficio y la riqueza de los privados de las empresas".

En su exploración del presente y su prospección del futuro, Nuria de Lama remarcó la constancia de la existencia de una mayoría de empresas que aún "no entienden cuál es el valor de los datos de los que ellas disponen y de los de terceros que pueden combinar con los suyos". La directiva respondió con un ejemplo ilustrativo a la pregunta "¿por qué interesa compartir datos de otras empresas?" Hay un caso "muy simple" a través del que "se ve muy claramente el valor", dijo, y se refirió al "reporte de emisiones de CO2", y en concreto a la obtención en ocasiones imprescindible de las etiquetas que permiten evaluar el compromiso ambiental de una compañía, como "carbon neutral" o "net zero". "Para argumentar que perteneces a una de estas categorías", expuso De Lama, "necesitas acceder a datos de consumo energético de terceros, de tu ecosistema o de fuera de él" y sucede que en la situación actual, constata la información de la que dispone, "hay una mayoría de empresas que no son capaces de reportar formalmente datos que les permitan argumentar que están dentro de algunas de estas etiquetas".

Queda dicho que para reformar este estado de cosas, en el que ahora mismo Estados Unidos "gana por goleada" a Europa, la UE "ha puesto en marcha un montón de iniciativas para fomentar los espacios de datos" y alentar las predicciones de un futuro de crecimiento. Tal y como Nuria de Lama imagina el desafío, ese progreso va a sustentarse en que "cada vez va a ser más posible pensar en un mercado único de los datos" que en algún sentido sea semejante al mercado único europeo y que utilizará como palanca para su desarrollo el de la inteligencia artificial generativa, que "hará que todo esto se desarrolle más rápido de lo que estaba previsto", señala. Hasta ahora, dicen los resultados de sus análisis, "había crecido mucho el número de empresas que proveen datos, pero no tanto el de las que los consumen". De aquí en adelante, las tendencias predicen, sin embargo, una inversión de la tendencia hacia "un progreso de los usuarios frente a los proveedores". A sus ojos, "esto indica que existe una barrera para que las empresas que tienen datos los compartan, ya sea por cuestiones de interoperabilidad o de regulación", y que ahí hay abundante margen de mejora.

Igual que en la fase de la "monetarización", donde "las empresas disponen de pocos mecanismos para cuantificar el valor de los datos que venden", o en la capacitación de los profesionales de este nicho de negocio por desarrollar que es la nueva economía del dato. De Lama predice incluso "una competencia por el talento", gobernada por la porción "muy reducida de profesionales con estas capacidades" y por la constancia de que "las empresas se van a pelear por ellos".

En el territorio de los ejemplos concretos fue Chus García, director de economía del dato en CTIC, quien expuso la actividad del centro tecnológico como líder del grupo de trabajo sobre agroalimentación dentro de la iniciativa "Gaia X España" –la propuesta de creación de una infraestructura de datos para Europa–, y desmenuzó entre otras líneas de trabajo el "espacio de datos de territorio" que CTIC ha generado en el valle de Peón, en Villaviciosa. "Hemos sensorizado todo el valle, donde prácticamente "no queda nada a lo que no le hayamos puesto un sensor", resumió, y como consecuencia de esa labor "tenemos datos, sí, pero falta una cosa muy importante: algoritmos. Necesitamos hacer cosas con esos datos", afirma, y ejemplifica con la oportunidad de desarrollar "modelos de predicción de demanda de quiénes van a utilizar la comunidad energética local, para saber cuándo guardar y soltar energía…" Deja al final sobre la mesa la posibilidad de que este espacio de datos se conecte a otros para generar "supraespacios". "Si con un espacio de datos consigo valor, imaginaos lo que ocurre cuando lo conecto a otros…"

Entrando en "la parte bonita" de todo este desafío, la responsable de la Oficina de Proyectos Europeos de CTIC, Irene López de Vallejo, habló de dinero. Porque "esto es algo que va a más y en lo que tenemos que invertir", resumió antes de desgranar las ayudas para la generación de espacios de datos que vienen de "diferentes partes del ecosistema de entidades públicas". Se detuvo en tres del corto plazo, una del Estado "enfocada a construir demostradores tecnológicos y casos de uso" y dos europeas, con una apreciable "cantidad de millones que se va lanzando periódicamente para invertir en estos espacios de datos" y en las que las comparticiones de datos han de ser transnacionales o intersectoriales.