La crónica parlamentaria de una jornada frenética que acabó con la reprobación a Óscar Puente

El Gobierno del Principado –concretamente los partidos que lo componen, PSOE e IU– y el principal grupo de la oposición, el PP, concluyeron ayer satisfechos el pleno monográfico sobre infraestructuras convocado tras el retraso ferroviario de los trenes Avril. Los populares salieron especialmente felices de la Junta, con sensación de victoria y de haber conseguido un golpe de efecto al lograr unir a todos los grupos –salvo el PSOE e IU– para pedir la reprobación de Óscar Puente, ministro de Transportes, por su "recientes actuaciones con el Principado de Asturias". El Gobierno regional, paralelamente, obtuvo un amplio apoyo en su única propuesta, que consiste en una larga lista que remitir al Ejecutivo central en materia de infraestructuras.

Adrián Pumares, portavoz de Foro Asturias; y Covadonga Tomé, diputada del grupo mixto, votaron a favor de la propuesta del PP sobre Puente, lo que conllevó su aprobación, para alegría de los populares. El escrito de la formación liderada por Álvaro Queipo hacía referencia a la gestión del Ministro socialista con los trenes más veloces, cuya puesta en servicio fue aplazada sin fecha, así como el tren madrugador, que Puente llegó a descartar, aunque luego rectificó.

El voto a favor de Tomé a esta propuesta dejó sorprendido al Gobierno y provocó el inmediato resquemor en Izquierda Unida, socio minoritario. "Tomé ha apoyado a la derecha y de esta forma se aleja de Sumar, porque estamos hablando de un ministro de la coalición progresista", aseguraban fuentes de Izquierda Unida tras la finalización de la sesión. Tomé explicó que votó a favor porque la propuesta hacía referencia a las últimas gestiones del Ministro relacionadas con Asturias. Una propuesta de Vox similar sobre Puente, pero en este caso relativa a toda su gestión y no ceñida a lo relacionado con Asturias, no salió adelante.

No fue el único movimiento de Tomé que descolocó al Gobierno, ya que la diputada no votó en una propuesta de Vox para reprobar a Alejandro Calvo, consejero de Fomento. La petición no salió adelante gracias al voto negativo de Foro y en la coalición también esperaban el rechazo de Tomé, que no tuvo lugar. El Ejecutivo regional, en cualquier caso, salió con buenas sensaciones de la Junta porque su única propuesta se aprobó con una amplia mayoría: ningún voto en contra. Incluso Vox se abstuvo en un documento que marca las prioridades del Principado en materia de infraestructuras. El escrito acuerda solicitar al Gobierno central varios puntos. Entre ellos, y en este orden: dotar a Asturias de los trenes Avril en cuanto estén listos, avances en el Corredor Atlántico y la Zalia (incluyendo que se complete el trazado desde Pola de Lena a las ciudades), implantación del servicio público en la línea de tren Asturias-Madrid, garantizar las compensaciones en cercanías por el "fevemocho", materializar la participación de Renfe en el Consorcio de Transportes, culminar el plan de vías de Gijón y el soterramiento de Langreo, recuperar la autopista del Mar, continuar con el incremento progresivo de las bonificaciones del Huerna e iniciar las obras del vial de Jove, entre otras.

El pleno también evidenció en qué punto están las relaciones entre los distintos grupos políticos cuando solo han pasado ocho meses del arranque de la legislatura. Se comprobó el arrinconamiento de Vox, que presentó once propuestas y todas fueron tumbadas. El PP, eso sí, votó a favor de todas ellas y por su parte sacó adelante 17 de las 21 propuestas que presentó, algunas con el voto afirmativo del PSOE.

El grupo mixto también hizo valer sus iniciativas. Pumares, de Foro, sacó adelante nueve de diez y Tomé ocho de trece. El parlamento también aprobó, entre otras cuestiones, la culminación de la autovía del suroccidente hasta La Espina e incluir el eje entre esta localidad y Ponferrada en la red nacional de transportes. El PSOE e Izquierda Unida discreparon con la Ronda Norte de Oviedo después de que el PP lograse aprobar una iniciativa en la que exigía su construcción: el PSOE se abstuvo e IU votó en contra.

En los turnos de palabra hubo reproches cruzados. Luis Venta, diputado del PP, ironizó sobre el ministro Óscar Puente, que luego sería reprobado: "Llevamos demasiados años esperando como para que venga un ‘mocín’ de Valladolid a reírse en nuestra cara". René Suárez, diputado socialista, afeó la gestión del PP en los pasados gobiernos nacionales. "Los avances con este Gobierno están ahí y nadie dudaría de ellos", aseguró.

Carolina López, portavoz de Vox, dijo que se sentía "en el centro", en referencia a los reproches entre el PP y el PSOE. "Perdieron los de siempre, los asturianos". Xabel Vegas, de IU-Convocatoria por Asturias, lamentó por su parte la "oportunidad perdida para debatir sobre infraestructuras" y los miembros del grupo mixto fueron críticos. Tomé se centró en el peaje del Huerna, "un fraude", según dijo, y Pumares explicó sus propuestas y pidió apoyo para que Asturias asumiese las cercanías, lo que no salió adelante.

Suscríbete para seguir leyendo