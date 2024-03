Hacienda defiende "un sistema único de financiación, no es lógico romper la caja"

El "número dos" del Ministerio de Hacienda se desmarcó ayer, en Oviedo, de la reivindicación del presidente de la Generalitat de un "cupo a la catalana" para gestionar el cien por cien de los impuestos a cambio de una contribución a un fondo de solidaridad con el resto de regiones. La intervención del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón Catalán, en una conferencia organizada por la Federación Socialista Asturiana (FSA) sobre la financiación autonómica y los servicios públicos tenía su morbo político en una semana marcada por el adelanto electoral de Pere Aragonès (ERC) y su propuesta de una financiación "ad hoc", singular y específica, que supone sacar a Cataluña del sistema común.

Además del "número dos" de María Jesús Montero también intervinieron el consejero de Hacienda asturiano, Guillermo Peláez; la ex consejera de Hacienda de Baleares, Rosario Sánchez Grau, y el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, Carlos Monasterio, uno de los mayores expertos del país en financiación autonómica. Sobre la mesa de debate, la prórroga presupuestaria de 2024, la condonación de la deuda y la armonización fiscal, además de las dificultades del escenario político actual para alcanzar el amplio nivel de acuerdo entre el Estado y las comunidades autónomas que requiere una reforma del sistema de financiación.

"Diseño multilateral, con acuerdos bilaterales".

El secretario de Estado de Hacienda calificó de "lógico" que cada territorio defienda sus intereses. "Todo el mundo te pregunta, ¿cómo quedo yo?", reconoció. El punto de partida del Gobierno central, dijo, es la solidaridad interterritorial. Asumió que el criterio de la población ajustada, que tiene en cuenta la influencia de los grupos de edad en el coste de los servicios, "es mejor que la población de padrón sin más", como ya quedó recogido en 2009. Pero reconoció que "tenemos que ver hasta dónde llega la solidaridad y analizar cómo simplificar un sistema que ahora tiene varios fondos". Cuando el conductor del debate, el periodista José María Urbano, le pidió posición sobre la propuesta del presidente Aragonès (ERC), el secretario de Estado abogó "por un sistema único para el conjunto del territorio, diseñado multilateralmente pero también con acuerdos bilaterales con cada autonomía para limar asperezas porque si no, no consigues cerrar el modelo".

Un modelo lejos de la propuesta de ERC. Jesús Gascón se alejó un poco más del plan de ERC al afirmar que "para nosotros no es lógico romper la caja y que cada cual gestione lo suyo y luego se haga una aportación al Estado por parte de las comunidades autónomas". Y defendió "la búsqueda de puntos en común para diseñar un modelo que valga para todos, sin perjuicio de las especificidades que haya que reconocer a cada uno de los territorios". Unas palabras que parecieron tranquilizar a un foro con mayoría de cargos socialistas, encabezados por el presidente del Principado y secretario general de la FSA, Adrián Barbón, y la delegada del Gobierno, Delia Losa. El consejero asturiano de Hacienda, Guillermo Peláez, destacó lo "chocante que suena, desde una mentalidad progresista, que se reivindiquen derechos históricos", y quiso ver el vaso medio lleno al advertir "el viraje" que, a su juicio, supone que ERC, "haga una propuesta en la que habla de aportar a un sistema de solidaridad". Un cambio que consideró "fruto de la política de distensión" en Cataluña. La ex consejera balear, Rosario Sánchez Grau, planteó la necesidad de "encontrar un camino intermedio entre las posiciones radicales y que las comunidades tengan mayor competencia fiscal.

"Los charcos" de la exconsejera balear. Rosario Sánchez fue el contrapunto que la organizadora de estas jornadas, otra exconsejera del ramo, la asturiana Ana Cárcaba, eligió para el debate. La propia mallorquina reconocía que "las posturas sobre financiación de Asturias no tienen nada que ver con las de Baleares" y se decía "consciente de que me voy a meter en muchos charcos". El primero no se hizo esperar. Reclamó un nuevo sistema de financiación "en el que haya un vínculo directo entre lo que recaudamos y lo que gastamos para impulsar la responsabilidad". También polemizó con Guillermo Peláez, quien señaló que el modelo vigente, aprobado en 2009, ya había nacido "caduco". Rosario Sánchez defendió que el sistema aprobado en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero "fue el primero que reconoció la diversidad de una España no tan central". La ex responsable de las finanzas baleares dio un consejo para alcanzar un acuerdo: "Hay que empatizar con el otro para intentar llegar a un acuerdo común". Para el catedrático Carlos Monasterio, "no podemos caer en una carrera de pillos" con esta reforma, tras recordar que las anteriores fueron posibles "porque hubo acuerdos entre el PSOE y el PP". Cuando se le preguntó si el escenario actual, de confrontación, supondrá un obstáculo insalvable, la respuesta fue directa: "En adivinar no tengo especiales dotes". Y planteó que "el sistema actual tiene muchos defectos, pero no hace falta inventar otros nuevos".

La condonación y los cupos forales, en el punto de mira. Monasterio critico el uso del Fondo Liquidez Autonómico (FLA) por parte de algunas autonomías, como Cataluña, "para sufragar desviaciones de objetivo de déficit con financiación privilegiada", a lo que exconsejera balear replicó que "la infrafinanciación de las autonomías mediterráneas" para pagar los servicios básicos disparó su deuda en los años de la crisis. Respuesta mordaz al canto del catedrático: "No sabía que el endeudamiento tenía que ver con el clima". Monasterio también cuestionó, ya al final de la mesa redonda, los cupos forales (Navarra y País Vasco) y el daño que supondría para el Estado la extensión de este modelo, como pretende Cataluña. "El sistema foral es un privilegio y, en vez de extender una solución, se extiende el problema". Rosario Sánchez admitió que "los cupos navarro y vasco son una cuestión incómoda, pero debe abordarse para que haya una financiación con equidad". Gascón reconoció que "el factor de los territorios forales siempre va a ser una influencia que lleva a otras comunidades a reivindicar esa misma capacidad". Guillermo Peláez reclamó "una condonación equitativa de todos los territorios", un compromiso que asumió el secretario de Estado de Hacienda. "El objetivo es que las autonomías se puedan financiar en los mercados, por eso necesitan el alivio de una condonación parcial. Pero no vamos a poner el contador a cero", aseguró Jesús Gascón.

