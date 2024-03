Días para tener "mucho respeto" a la mar, la petición de vecinos y turistas tras las dos muertes en Cudillero y San Esteban

Los alcaldes recalcan que la señalización de los espigones es «muy visible y clara»

Los dos trágicos sucesos del jueves en San Esteban (Muros de_Nalón) y Cudillero han puesto en el foco la seguridad de los espigones, infraestructuras que son competencia del Servicio de Puertos del Principado de Asturias (Consejería de Fomento) y que en muchos casos cuentan con señalización específicas para informar a los viandantes del peligro existente en momentos de temporales, además de otra medidas de seguridad, como vallas o cintas.

Los alcaldes de ambas municipios piden extremar la precaución, aunque admiten que algunas de las medidas que se toman en la actualidad no tienen gran utilidad. De hecho, Celestino Novo, regidor de Muros de Nalón, va a solicitar al Principado que retire la vallas instaladas en el espigón de San Esteban. "No evitan riesgos y pueden generar un peligro superior", dice el regidor. Y añade tajante: "nunca sirvieron para gran cosa". Las vallas fueron instaladas en 2021 a raíz de la desaparición en diciembre de 2020 de Juan Manuel Vega Granda, que fue visto por última vez en la zona de La Barra de San Esteban por última vez y cuyo cadáver apareció doce días después en la playa de Los Quebrantos, en San Juan de la Arena. "No se pueden poner barreras para que luego se salten", insiste Novo. Vecinos de San Esteban protestaron en su día por la instalación de las vallas. Incluso una viandante sufrió una lesión mientras paseaba, al intentar saltarlas.

Carlos Valle, alcalde de Cudillero, señaló por su parte que, tras el accidente mortal, "se han reforzado los cierres", tal y como "lo hacemos cada vez que hay mal tiempo". El regidor explicó que la señalización "es visible" tanto en el puerto viejo como en el nuevo: "Indica claramente el comportamiento que se debe tener en condiciones de temporal". Valle destacó que toda la señalización del espigón de Cudillero fue rehabilitada recientemente.

Ambos regidores están en contacto continuo con la Consejería de Fomento tras la doble tragedia.