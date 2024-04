El balance de Semana Santa del sector turístico asturiano: una ocupación aguada por el mal tiempo y una queja con las reservas

La Semana Santa asturiana no cumple las expectativas del sector, que se preveían optimistas, a causa de las inclemencias del tiempo. Con una ocupación media del 83% frente al 95% que se alcanzó el año anterior, las pernoctaciones descendieron significativamente en la región.

No obstante, esta cifra se mantuvo en los entornos urbanos que recibieron una cantidad de visitantes significativamente mayor, durante los tres días festivos, es decir, desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Pascua. Según estimaciones de la organización de hostelería y turismo Otea, esta preferencia por el entorno urbano pudo deberse a las inclemencias del tiempo que azotaron el territorio asturiano. Si bien es cierto que grandes ciudades del Principado como Oviedo o Gijón, donde los visitantes decidieron alojarse, sobretodo, en hoteles y apartamentos turísticos, rozaron el lleno total, el turismo rural y los campings –especialmente los bungalows– se quedaron entre el 77% y el 80% de su ocupación máxima.

El sector de la restauración también se vio afectado por el temporal, puesto que registraron una caída significativa en el número de cenas, aunque no así con el de comidas. Ello puede corresponderse, "muy probablemente" a que "por las tardes aparecían las lluvias, los vientos fuertes y la bajada de temperaturas", valora la asociación hostelera.

Una circunstancia que preocupa a propietarios y trabajadores del sector es que en casi la mitad de los establecimientos los clientes o bien no se presentaron y no avisaron de su falta o bien cancelaron la reserva a última hora. La situación se agravó en Oviedo, donde el 75% de restaurantes sufrieron el denominado "no show". En general, expertos del sector concuerdan en que lo negativo de estos resultados puede achacarse a las inclemencias del tiempo, aunque las sensaciones son positivas pese a no haber alcanzado las cuotas de años anteriores.