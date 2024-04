"Matar lobos es una medida cosmética, y por cosmética no es decente hacerlo"

Mario Quevedo es profesor de Ecología en la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo. Forma parte del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB), concretamente del área de Biodiversidad, ecosistemas y paisaje. Con LA NUEVA ESPAÑA aborda la situación del lobo ibérico en Asturias, una especie en el centro de la polémica: bestia negra de los ganaderos, que se dicen acosados por sus continuos ataques a las reses, su gestión ha enfrentado públicamente a las administraciones regional y central, ambas en manos del PSOE.

–¿Cuál es la situación del lobo en nuestra región?

–Pues similar a la que había hace unos cuantos años. No tengo datos directos actuales, no están disponibles, hay que pedirlos y no necesariamente los dan. Asturias ha venido haciendo monitoreos anuales desde hace mucho tiempo y manejo los antiguos. No tengo ninguna razón para pensar que haya cambiado mucho la población en los últimos diez años.

–¿Y cómo era hace diez años?

–Había una distribución de lobos prácticamente estable. Hay sitios donde siempre ha habido, fundamentalmente en la Cordillera. Y luego aisladamente en tierras más bajas, por ejemplo, en las sierras de Valdés y Cudillero. En esos sitios histórica y actualmente los ha habido. Y luego hay grupos –prefiero esta denominación a manada– que aparecen y desaparecen.

–¿Por qué?

–Porque la mortalidad es más alta cuanto más cerca están de nosotros, del ser humano: de las carreteras, de la acción de la gente, del furtivismo...

–¿Considera justificado que se revise su protección, como pide el Principado y el sector agroganadero, para rebajársela?

–El lobo está en el Listado de especies protegidas (Lespre), pero no en el catálogo de especies amenazadas. Y yo considero más justificado que estuviera en el catálogo, porque es una protección superior. Pero hay distintos criterios. Cuando se discutía si se incluía o no yo esperaba que acabara en el catálogo. Pero el comité científico dijo que no a esto y sí al Lespre.

–¿Por qué?

–Porque no estaba claro que cumpliera los criterios necesarios del catálogo. No es sencillo, porque se necesita para justificarlo mucha información de la que no disponemos.

–Pero sí acabó en el Lespre y ahora algunos los quieren sacar.

–Está clarísimo que debe seguir en el Lespre. Cualquier otro debate no es científico. Me parece incuestionable que el lobo esté ahí, otra cosa es que no guste. Es que en el Lespre debería estar de oficio, desde que España suscribió los acuerdos internacionales. Del listado, la normativa que lo regula dicta que tienen que entrar de oficio las especies incluidas en los anexos de la legislación europea. España no lo había hecho, como no se hace en muchas de estas cosas. Luego se incluyó a petición de una asociación, que lo justificó.

–¿Cualquier decisión es siempre en base al número de ejemplares, si hay más o menos?

–No, hay varios criterios. Uno de los del catálogo es la reducción de rango de distribución en el siglo XX. Ese es el criterio, aunque estemos ya en 2024. Por ejemplo, tú dices osos, año 2000, ocupan menos del 50% de lo que ocupaban en 1900. Automáticamente va la especie al catálogo. Claro, no es fácil tener esa información histórica. Prácticamente no hay ninguna especie que la tenga.

–¿Entiende todo el ruido, la polémica, el enfrentamiento que hay en torno al lobo?

–Entiendo que nunca llueve a gusto de todos. Entiendo que una persona que se siente perjudicada económica o culturalmente proteste, como yo protesto por cosas también, ¿no? Pero no entiendo que un responsable público, que un empleado público, como soy yo también, manipule información. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos.

–¿La única solución para los ataques del lobo al ganado es hacer batidas, matar ejemplares?

–Eso no funciona nunca. En Asturias se han matado lobos desde siempre. Hubo un plan de gestión, de control, en el que se mataban de 20 a 40 por año, no recuerdo bien.

–¿Ha cambiado el comportamiento del lobo? ¿Es más fiero? ¿Por qué ahora se le ve más cerca de los núcleos habitados?

–A mí no me consta que haya nada nuevo. No tengo ningún dato. Ni esperaría encontrarlo. También te digo que la gente que quiere observarlos lo sigue teniendo igual de difícil. No hay ninguna razón para pensar que haya menos animales salvajes en los altos, más allá de que se matan muchísimos jabalíes en Asturias.

–¿Y eso en qué influye?

–Bueno, los jabalíes son una presa natural de los lobos. Si tú matas 10.000 jabalíes al año, 10.000 jabalíes menos.

–Es que dicen que también hay superpoblación de jabalíes.

–No lo sé. Esto de superpoblación quiere decir que hay alguien que cree que hay más de los que querría que hubiera. A mí no me molestan. Yo no veo superpoblación. Otra cosa es que nos moleste que entren en Oviedo... No es buena idea, por supuesto, porque puede haber un accidente. Pero de ahí a superpoblación...

– ¿Y por qué entran en Oviedo?

–Porque tienen refugio y comida. Si antes había una pomarada y ahora está abandonada y con bardial, ahí llega el jabalí, porque tiene donde cobijarse. Hace años, cuando empezó a haber problemas en Oviedo y Gijón, recuerdo que un guarda me dijo que, en cambio, en las reservas de caza había menos y tenían problemas en las batidas. Los bichos están donde tienen comida y refugio. No hay más secreto. Los lobos también.

–¿Qué significa la pérdida de diversidad genética del lobo ibérico apuntada por un estudio del CSIC, y qué consecuencias puede tener?

–En el estudio lo que se refleja es la evolución: por ejemplo, desde el siglo XVIII, cuando posiblemente había todavía lobos por toda la Península Ibérica, conectados con Europa, hasta que se empezaron a explotar, a matar, hasta el punto más bajo de la especie entre 1900 y 1950. Ahí los lobos quedaron en España aislados. Quedaron pocos y desconectados de las poblaciones europeas. La conexión son genes que van y vienen. Sin esto la población queda sin herramientas para responder al cambio ambiental, ya que los ejemplares se van cruzando entre ellos y pierden diversidad. Entonces llega a una situación de vulnerabilidad.

–¿El lobo ibérico está amenazado?

–A ver, no se va a extinguir mañana, pero su genética es bastante más preocupante de lo que los números pueden hacer pensar. Está débil, hay pocos reproductores genéticos, lo que refleja que ha habido una explotación muy fuerte en el pasado. Ocurre en otros países o regiones, no es solo algo de la península. Característica típica de los sitios donde los animales se quedan aislados. Piensa en el urogallo, el urogallo cantábrico desconectado del pirenaico, son genéticas depauperadas.

–El urogallo... ¿Batalla perdida? ¿Le preocupa la situación?

–Mucho. Muchísimo. Es un bicho al que además tengo especial cariño. Nunca hay que dar la batalla por perdida. A un conservacionista como yo le gusta que no se extingan las cosas. No sé si a alguien le gustaría que se extinga algo. Bueno, alguno hay por ahí, pero los menos. Cómo no me va a preocupar... Mucho.

–¿Cuál es su opinión como científico de la gestión actual del lobo en Asturias?

–Bueno, ahora mismo la gestión me parece la correcta. No hay control letal, solo puede haberlo si se justifica muy bien, que eso es lo que significa estar en el Lespre. No entiendo que se pida sacarlo de ahí.

–¿Conservacionistas y ganaderos están llamados a no entenderse nunca?

–Hablo como lo primero, no como profesor. Creo que deberíamos entendernos, no veo ningún problema para lo contrario. Otra cosa es que haya gente intratable. Los intereses pueden ser comunes en muchos casos. Por ejemplo, a los conservacionistas nos interesaría potenciar la producción local de alimentos.

–Ya, pero eso choca, por ejemplo, con el pastor de los Picos que dice que no puede hacer queso porque el lobo mata sus ovejas.

–Que reclame medidas para evitar los ataques me parece normal. Otra cosa es qué medidas quiere y cuáles son las buenas para proteger el ganado. Matar lobos es una medida cosmética, y por cosmética no me parece decente matar nada. Esto no quiere decir que no se deba gestionar: la gestión de la fauna y flora salvaje es casi una disciplina de estudio.

–¿Cree que puede llegar a plantearse en Asturias matar osos como ahora con lobos? Es un hecho que la población osera se está recuperando.

–Sería una indecencia. Hay que gestionar las cosas. La administración pública tiene la responsabilidad. Es cuestión de gestión, con tiempo, no dejarlo todo para cuando sucede algo.

Suscríbete para seguir leyendo