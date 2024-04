Ni Óscar Puente ni Barbón se fían ya de la fecha para la entrega de los trenes más rápidos para la línea Asturias-Madrid

El carrusel de las fechas de llegada a Asturias de los trenes más rápidos tiene una más. El próximo lunes. La empresa Talgo ha anunciado al Ministerio de Transportes que Renfe tendrá los Avril "el 8 de abril", pero ni siquiera el titular de la cartera confía demasiado en que el nuevo plazo se cumpla. "También nos dijeron que nos los entregaban antes del día 1 y eso no se ha producido, así que no puedo comprometer una fecha", contestó este lunes Óscar Puente. Sí sabe y dice el Ministro que "parece que estamos ya muy cerca", aunque sólo se aproxima a aventurar que "estamos hablando probablemente de días, o como mucho de semanas".

Con toda esa cautela, las últimas revelaciones dan para volver a especular sobre el anuncio de llegada de los AVE de rodadura desplazable a la Variante de Pajares. La inminencia a la que aludió Puente durante una entrevista en "Onda cero" viene a confirmar que, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, las pruebas a que los nuevos convoyes están siendo sometidos en la línea asturiana han alcanzado una fase muy avanzada, y ahora –después de superar los fallos que los ensayos llegaron a detectar casi a diario y una vez reforzado el personal asignado a estas tareas– el desenlace está muy cerca. Si, esta vez sí, se cumple el último plazo de entrega de Talgo, y a continuación también es bueno el compromiso que el Ministerio ha adquirido con el Gobierno del Principado sobre el escenario inmediatamente posterior, la operativa estaría en marcha en los quince días siguientes a la puesta de los convoyes a disposición de Renfe.

Esta fue la expresión que utilizó el pasado 12 de marzo el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, para tratar de aventurar un calendario de entrada en servicio que con los nuevos datos podría situar en el entorno del 22 de abril el inicio de la nueva fase de la alta velocidad ferroviaria. En este terreno hace tiempo que no hay, sin embargo, ninguna certeza. Esa nueva etapa llevará aparejada una reestructuración de la malla horaria de los trenes que cubren el trayecto entre el Principado y la capital de España, y este lunes Renfe aún vendía billetes con los horarios vigentes para viajes en Alvia con las duraciones actuales hasta el próximo 6 de mayo. Oficialmente, fuentes del Ministerio de Transportes no van más allá de "lo antes posible" en respuesta a la pregunta sobre el plazo que se precisa para el rodaje de los nuevos convoyes a partir de la entrega.

El Ministerio lleva ante la CNMV a la operadora Ouigo por sus precios bajos Óscar Puente está dispuesto a plantar cara a la competencia de las compañías ferroviarias privadas por sus bajos precios. El ministro de Transportes asegura que el Gobierno acudirá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV) para denunciar a la francesa Ouigo por prácticas "profundamente" desleales. Este mismo lunes, insistió en sus críticas contra la operadora francesa por estar conformada por capital público que le permite, ha dicho, vender billetes "muy por debajo" de su coste real. La compañía Iryo ha mostrado interés en las conexiones con Asturias una vez sea posible con la liberalización.

De momento, el presidente del Principado ve el escepticismo de Puente y sube la apuesta. "Quiero que me lo anuncien cuando esté cerrada la fecha de puesta en funcionamiento", dijo este lunes en Avilés el habitualmente "bastante creyente" Adrián Barbón, que en esto se ha vuelto, según confesión propia, "un incrédulo absoluto". Creerá cuando vea, "como Santo Tomás", y mientras tanto reanuda el discurso del "he sido y quiero ser exigente".

Sabe el Presidente que "el problema está en Talgo, que lleva retrasando la entrega más de dos años y medio respecto a la fecha original", pero detecta al mismo tiempo "un problema de credibilidad del Ministerio ante Asturias", uno que no ha creado el actual equipo ministerial, pero que sí debe resolver. "Se tiene que acabar" esta situación en la que se genera un conflicto con cada plazo que se da sobre la región, exige Barbón, que expone su confianza en el ministro Puente y al tiempo la vocación de exigencia ante "un plazo de entrega escandaloso". "Sólo me lo creeré cuando se confirme que al día siguiente empiezan a venderse los billetes", remata.

En el descreimiento del presidente del Principado coincide, obviamente, el PP. La diputada en el Congreso Esther Llamazares tampoco se lo cree y ve "llamativo" que el Ministro "responsabiliza directamente a Talgo de lo que se anuncia y no se recibe". Sostiene que "su problema es que permanentemente anuncian humo y al final el humo se diluye" y aboga por dejar la última noticia "reposar un tiempo" a la vista de la experiencia de un ministro "insistente, que desde que se encontró con el regalo de inaugurar un AVE que aún no ha llegado no ha hecho más que anuncios que unos días después se vuelven atrás".

Al final, se entiende que sigue sin haber fecha cierta de llegada para los Talgo de la serie 106 que rebajarán a menos de tres horas el tiempo de desplazamiento entre Oviedo y Madrid y que sacarán el máximo partido a la casi recién inaugurada línea de alta velocidad a través de la Cordillera, duplicando el número de plazas disponibles e incrementando el de servicios diarios. No se llegará inicialmente a las seis frecuencias diarias comprometidas por el Gobierno estatal, porque lo impide la capacidad disminuida por unas obras en la estación de Chamartín, pero persiste el propósito de incorporar tres Avril a la línea Asturias-Madrid, dos AVE puros y un Avlo, la versión de bajo coste de Renfe. De la introducción de estos trenes de última generación depende igualmente el adelanto de la salida del primer tren desde Gijón en torno a las seis de la mañana, muy demandado por el empresariado, o la incorporación de Avilés como estación término de uno de los enlaces con la capital de España.

