¿Por qué las torrijas cotizaron al alza esta Semana Santa? Reposteros asturianos lo explican

Pan, leche, aceite de oliva, azúcar y huevos. Con estos cinco ingredientes está todo listo para poder preparar unas torrijas tradicionales, el dulce por antonomasia de Semana Santa y que atesora no pocos incondicionales. Ya sea en casa o en confiterías, este postre se convirtió en uno de los protagonistas de la reciente conmemoración. Sin embargo, la escalada constante de los precios de las materias primas provocó que, un año más, fuese más caro poder elaborarlas. En concreto, su coste se incrementó un 34 por ciento respecto a 2023.

Según la EAE Business School, su elaboración es un 72 por ciento más cara en 2024 que hace tres años y la razón se encuentra en los ingredientes. El aceite de oliva, por ejemplo, experimentó una subida del 67 por ciento respecto al año pasado. El azúcar y los huevos, otros productos básicos, son ahora un 4,1 y 5 por ciento más elevados, respectivamente. En los hogares, este aumento convirtió a las torrijas en una elaboración "de lujo", mientras que las confiterías y panaderías fueron las más afectadas, ya que tuvieron que realizar equilibrios con los precios.

"Todo ha subido una barbaridad", afirmó Ángel Fernández, de la panadería Las Vegas de Avilés. En su caso, el azúcar y los huevos les "rasca" el bolsillo entre sesenta y setenta céntimos más por kilo. "Los costes han crecido entre un 20 y un 30 por ciento, sin embargo, la repercusión en los precios de venta no llega al 10", aseguró Fernández, quien apuntó sobre todo al incremento de la harina: "La estamos pagando un 70 por ciento más cara que otros años".

Esta escalada afecta directamente a las torrijas, que requieren de todos esos ingredientes para ser elaboradas a partir de la receta tradicional. Por ello, y como otros años, la confitería avilesina produjo "la cantidad justa" para darle salida. "Sólo preparamos en Semana Santa y en tres o cuatro fechas más al año. Al día, unas doce unidades", comentó el obrador. En su establecimiento, el precio del dulce –al peso– estuvo a 10 euros el kilo, entre 2 y 2,5 euros cada unidad, que se incrementa ligeramente si lleva chocolate, mermelada u otro condimento extra.

En Oviedo, la confitería Camilo de Blas incluyó por primera vez las torrijas entre su carta de productos. La alta demanda de los clientes animó a preparar el dulce de Cuaresma en su centenario obrador. Su propietaria, Paloma de Blas, destacó que el pasado día 22 pusieron a la venta las primeras tres decenas del dulce a base de pan y leche a un precio de 2,10 euros la unidad. Según indicó, estarían disponibles los fines de semana y festivos, como el reciente Viernes Santo. "Aproximadamente sacaremos unas cien de viernes a sábado", comentó De Blas, que señaló también la dificultad de hacer rentables productos cada vez más costosos de elaborar. "Las casadiellas, por ejemplo, las subimos diez céntimos el año pasado, pero éste no hemos querido incrementar el precio", y añadió que "esto recorta mucho los márgenes, pero no podemos repercutirlo todo en el cliente o será una burbuja sin fin".

El chocolate

En la capital asturiana se encuentra también Ovetus, propiedad de Javier Porrón, y centrada en el chocolate. En su caso, la especialidad son las monas y los huevos de Pascua. Como en otros casos, la subida de los ingredientes supone una dificultad añadida a las cuentas. "Nos comemos la mayoría de los incrementos de precios, intentamos que el cliente no se vea afectado", comentó Porrón, que detalló que el coste del chocolate aumentó 1,2 euros el kilo en el último año "y subirá más". En su confitería, la oferta abarca opciones "económicas" como figuras pequeñas de balones de fútbol o gallinas por 15 euros, hasta las más costosas, como grandes estadios de fútbol o casas "de unos 75 euros", que no han variado su precio respecto al año pasado. "No se puede subir un 40 por ciento para cubrir los costes", declaró.

Pese a los precios, los clientes no renuncian a uno de sus productos predilectos. En Asturias, las torrijas son cada vez más demandadas. Prueba de ello son los datos de la empresa de reparto Glovo en 2023, cuando se pidieron más de 400 unidades de este dulce por el servicio "delivery". Esta cifra lo convirtió en uno de los postres más demandados en la plataforma, especialmente en los meses de marzo y abril –coincidiendo con la Semana Santa–, aunque también apreciaron un aumento en el resto del año.

