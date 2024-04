¿Qué opinan los viajeros en Asturias sobre el culebrón de la llegada de los trenes más rápidos? Lo que se habla en las estaciones

"Como se suele decir, las cosas de palacio van despacio, pero por suerte la ciudadanía podremos disfrutar del progreso". La tinetense Ana del Río fue una de las decenas de pasajeras de uno de los trenes Alvia que este martes por la tarde partieron de Oviedo rumbo a Madrid, un trayecto para el que cada vez falta menos para que lo recorran los convoyes de alta velocidad Avril que fabrica la empresa Talgo para Adif. Aunque los trenes más veloces se hacen de rogar en Asturias. La última fecha, tras sucesivos retrasos, según ha indicado el ministro de Transportes, Óscar Puente, es que su entrega sea el próximo lunes 8. "Estamos muy cerca. Hablamos de días o como mucho de semanas", sostiene el ministro socialista.

Pero Puente no convence a todos y el malestar por la demora es visible entre los consultados por LA NUEVA ESPAÑA. No obstante, hay satisfacción por poder disfrutar al fin de la alta velocidad en Asturias, por la que se lleva esperando décadas. "Todo lo que implique progresar, bienvenido sea. Gobierne quien gobierne. Necesitamos medios de transporte acordes a los tiempos actuales", apuntó Ana del Río a la puerta de la estación de tren de Oviedo, en viaje hacia Madrid junto a su hijo y su nieto. Residente en Riocastiello (Tineo), señala que el tren "es un medio de transporte más cómodo para viajar con niños", a quienes se les hace "un viaje más ameno". Precisamente por ello celebra con buenos ojos que próximamente se puedan "arañar" algunos minutos a un trayecto "clave" para Asturias". "Los políticos prometen pero tardan. Por suerte ya está aquí", zanjó.

A la misma hora, y también con destino a Madrid, se encontraba el ovetense César Rodríguez, quien trabaja en la capital española como profesor y viaja de forma recurrente a Oviedo "en cuanto hay vacaciones". Rodríguez critica la tardanza de la llegada de la alta velocidad a Asturias "para solo reducir en quince minutos la duración del trayecto", aunque ve con buenos ojos poder acortar un trayecto que hace habitualmente. El ovetense se queja además de la situación del ferrocarril de corta distancia, la antigua Feve, algo que pide mejorar "cuanto antes". "No sirve de nada reducir tiempos con Madrid si para ir de Oviedo a Llanes tardas tres horas. Es necesario garantizar una buena conexión en el interior de Asturias", advierte.

Más comprensivos son Celina Díaz y Sabino Suárez, también ovetenses que se disponían a viajar a Madrid donde trabajan desde hace dos años. En su opinión "se ha hecho de rogar" la alta velocidad, pero "lo importante es la seguridad", apunta Suárez. "Todos queremos la comodidad de llegar antes, pero si el retraso se debía a pruebas para garantizar que todo funciona correctamente, la espera duele menos".

"Un mes antes o un mes después ya no tiene tanta importancia", asume Celina Díaz, quien rememoró tiempos en los que viajar entre ambas capitales "era lento y caro. Tardabas cinco horas y encima los billetes costaban casi cien euros. Por suerte ha mejorado en ambos aspectos, pero esperamos que siga mejorando".

A la espera de regresar a Madrid estaba también Pilar Álvarez, quien antaño vivió durante casi 22 años en Oviedo pero ahora lo hace en la capital, donde trabaja y de la que se fue hace unos días para visitar a unas amigas. "La diferencia es enorme. Las comunicaciones no eran nada buenas", opina Álvarez, que recrimina el agravio comparativo entre la cordillera Cantábrica con otras partes del país. "El norte merece y necesita alta velocidad. No puede ser que no haya conexiones decentes en el Cantábrico". Y ahonda: "Llevamos años esperándolo. Ha sido un suplicio".

Con mucho optimismo ante la reducción del trayecto se muestra la avilesina Patricia Vaquero, que vive y trabaja en Madrid, desde donde regresa "cada dos meses" para visitar a su familia y amistades. En su opinión, "se agradece enormemente" la llegada de los trenes rápidos por ser medios de transporte "más cómodos". En su caso, además, se suma el hecho de tener que desplazarse hasta Oviedo para poder ir a Madrid. "Es algo que podré evitar en algunos casos si finalmente en Avilés hay salidas diarias", explica. "Antes solía viajar en autobús para tratar de acortar tiempo, ya que la duración del trayecto era prácticamente idéntica y más económica", señala.

Si los tiempos van según lo previsto –a pesar de los constantes retrasos por unas pruebas que se alargaron por encima de lo proyectado–, Talgo entregará los trenes rápidos el próximo lunes a Adif. Óscar Puente, por su parte, no se atreve a comprometer fechas, ya que la empresa ya había marcado previamente el 1 de abril como fecha límite para suministrar los convoyes. En total, Asturias dispondrá de tres trenes de última generación –dos AVE convencionales y un Avlo–, que permitirán ofertar unas 1.500 plazas de forma diaria entre Oviedo, Gijón y Avilés con Madrid.

Luz verde a los 65 millones que mejorarán la señalización en tres tramos de cercanías El Consejo de Ministros dio ayer, martes, luz verde, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, a tres contratos que suman una inversión de 65 millones de euros para perfeccionar la señalización en los tramos de la red asturiana de ancho métrico (antigua Feve) en los trazados Gijón-El Berrón, Oviedo-Infiesto y Cudillero-Ribadeo. El Gobierno autorizará al Ministerio de Transportes a licitar, a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), tres intervenciones análogas para la mejora del control y la seguridad que permitirán, según fuentes ministeriales, "reforzar la fiabilidad de la infraestructura, aumentando la capacidad de la red y la regularidad de los servicios". Lo que hará es instalar nuevos elementos de señalización y detección de trenes que facilitarán la incorporación de los tramos a los que se gestionan en remoto desde el Centro de Regulación de la Circulación (CRC) que Adif tiene en El Berrón. Las inversiones son en el trayecto Oviedo-Infiesto (de 29,4 millones de euros) y Gijón-El Berrón (18). La mejora en Cudillero-Ribadeo, dentro la línea regional Ferrol-Pravia, cuenta con 17,4 millones Las operaciones incluyen la instalación y puesta en servicio de los enclavamientos –dispositivos de seguridad que controlan la circulación y gestionan las señales de un tramo–, los sistemas de detección y protección del tren, las señales fijas y luminosas, los mecanismos de telecomunicaciones fijas y otras dotaciones asociadas.

