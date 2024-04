Barbón plantará al Senado en el debate de la ley de amnistía: "No podré ir, tengo una reunión muy importante con el Ayuntamiento de Oviedo"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, plantará al Senado el próximo lunes, cuando se ha convocado por parte del PP la Comisión General de las comunidades autónomas para abordar la polémica ley de aministía impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez. Barbón, que realizó tales declaraciones este jueves por la mañana en Villaviciosa, admite que la convocatoria llegó a Asturias hace unos días: "Pero no puedo. El lunes lo tengo ocupado, con un compromiso además muy importante, pues me reúno con el Ayuntamiento de Oviedo para constituir la comisión del plan del Cristo".

Sin querer entrar en el debate político en torno a la ley de amnistía - "no entro en el contenido, entiendo que no quieren que vaya al convocar así, y no sé que harán los demás, yo no soy de los que va si van los míos, tengo mi agenda que no suspendo"- , Adrián Barbón cree que si el Senado es la cámara de representación territorial "deben pactar con los presidentes autonómicos la fecha y el orden del día" y considera "una falta de respeto" que se les avise con "tan poco tiempo". Recordó el dirigiente asturiano que en una anterior convocatoria no pudo tampoco acudir: "La otra vez tenía a los Reyes de España aquí, teniendo eso... Yo tengo mi agenda hecha desde hace semanas. Es más, las instituciones más importantes nos contactas con meses de antelación, hablo de las más importantes".

Barbón realiza una doble reflexión en torno al Senado: "Si es la cámara de representación territorial debe respetarnos, tanto a nuestra agenda como a nosotros, los presidentes autonómicos". Y al mismo tiempo pide "no convertir las instituciones en un pim pam pum permanente de la política". Y concluye: "Es lo que pienso, mi forma de ser, aunque igual me quedo un poco antiguo en estos tiempos de crispación".