Cálido homenaje a los alcaldes elegidos en 1979: "Pusimos luz, teléfono y caminos"

"He llegado un poco tarde porque llevo toda la mañana poniendo cafés, tenía una cola de la leche delante del despacho", bromeó el alcalde de Siero, Ángel García González, "Cepi", al inicio de su intervención en la asamblea general de la Asociación de Ex Alcaldes y ex Alcaldesas de Asturias (AEXA). "Propongo crear un sindicato de alcaldes, que esto está muy jodido", indicó el regidor sierense, en un tono informal. Y añadió: "Aprobamos una ley de memoria y nadie se acuerda de los alcaldes". Ángel García, quien se inició como concejal de Siero en 2007, explicó a los presentes que "para un alcalde, tener carácter es peligroso, y yo lo tengo; llevo unas 50 denuncias y muchas de ellas por lo penal". El regidor sierense hizo hincapié en que "la figura del alcalde tiene que estar por encima de los partidos, porque la gente viene a pedirte cosas sin mirar el partido". García comentó algunas incidencias recientes: "A veces, el partido te llama para cosas. Recibí algunas llamadas por recibir a Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias. No sé por qué no voy a recibir a Queipo". El alcalde de Siero cerró su intervención con un mensaje reivindicativo en tono jocoso, reclamando al Gobierno regional un cambio de norma que permita a la cadena de supermercados Costco instalar una gran superficie comercial en el polígono de Bobes: "A vosotros, alcaldes, os pido consejo: ¿Creéis que deben cambiarse la directrices de comercio para una inversión de 300 millones para crear 200 empleos? No me respondáis ahora, me lo decís luego".