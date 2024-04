Frente de guerra por la recuperación de la Filmoteca de Asturias: Oviedo, Gijón y Avilés entran en disputa y estas son las claves

Christian Franco

"El problema de los tres cuerpos", la serie de moda que adapta el extraordinario libro de Liu Cixin, toma como premisa un dilema en apariencia irresoluble de mecánica orbital: la dificultad de determinar la posición y velocidad de tres cuerpos sometidos a una atracción gravitacional mutua. En la novela, un planeta, Trisolaris, se ve sometido a continuos cataclismos al estar sometido a las respectivas órbitas de tres soles, lo que provoca destrucciones sucesivas de las civilizaciones que lo habitan. En Asturias padecemos nuestra propia versión de este problema debido a la presión gravitacional que ejercen, aunque de manera desigual, las tres principales urbes de la región: Oviedo, Gijón y Avilés. Una presión que se manifiesta cuando los respectivos ayuntamientos compiten por algún proyecto de relevancia singular, y que ahora aflora ante la perspectiva de la refundación de la Filmoteca de Asturias.

Cada una de las tres ciudades tiene argumentos para aspirar, de manera legítima, a acoger la sede de la entidad, pese a que la Consejería de Cultura aún no ha perfilado cuál es su proyecto para refundar la Filmoteca ni qué dimensión le pretende dar. Este debería ser, de hecho, el debate prioritario, porque no está claro que todos los actores implicados en la actual controversia entiendan qué es aquello que piden para su ciudad. Para dejarlo claro, una Filmoteca no debe ser ni el brazo armado de una política cultural partidista o localista, ni el baluarte de una determinada visión de Asturias y lo asturiano, ni simplemente el sustituto de los extintos cines que antaño proliferaban en el centro de las ciudades.

Las funciones básicas de una Filmoteca pueden agruparse en tres ámbitos muy concretos: la recuperación, conservación y custodia del patrimonio cinematográfico; la difusión, mediante ciclos, talleres y otro tipo de actividades, de ese patrimonio; y el impulso y promoción de investigaciones en torno a la Historia del Cine. Dicho de otra forma: es un centro de conservación y difusión del patrimonio cinematográfico.

Partiendo de esta premisa, la Consejería de Cultura debe aclarar primero qué ambiciones tiene respecto al organismo: si pretende únicamente una refundación de la Filmoteca en sentido estricto, o si se trata de una reordenación de mayor calado del sector audiovisual asturiano que implique también la reformulación de otras entidades, en concreto la Film Commission, y la consolidación de un sistema de ayudas al sector más potente y mejor estructurado que el actual.

Una vez aclarada la naturaleza del organismo, cabría abordar el debate de su localización, aunque como es por otro lado habitual esta problemática ha acabado anticipando y eclipsando la otra cuestión. Si hay este debate, todo hay que decirlo, se debe asimismo a la nula defensa del patrimonio arquitectónico articulada durante varias décadas en la región. Me explico: lo más natural para fundar una Filmoteca es hacerlo a partir de la recuperación de un antiguo cine, tal y como se ha hecho en comunidades como Cantabria, Murcia, Castilla-La Mancha, La Rioja, la Comunidad Valenciana… En Asturias, dado que se está abordando la cuestión con, al menos, un cuarto de siglo de retraso sobre lo que sería normal y aconsejable, ya no existe esa posibilidad, y eso abre muchas opciones. Si, pongamos, un equipamiento como el Cine Felgueroso de Sama de Langreo, que sí fue adecuadamente rehabilitado en su momento, se localizase en el centro de Oviedo o de Gijón no habría debate. Pero esa posibilidad no existe: el último cine urbano de la región con cierta resonancia histórica, el Marta de Avilés, cerró sus puertas hace casi once años, y no tardó en convertirse en restaurante.

Como no vale de nada lamentarse, lo que resta es buscar la mejor alternativa para ubicar esta nueva Filmoteca de Asturias. Langreo, decíamos, tiene un local ideal y cuenta con otro activo como es la custodia de la colección de Eduardo Martínez, "el Mazarico", de propiedad autonómica y que, por lógica e importancia, debe formar parte de la dotación fundacional de la Filmoteca. Pero es evidente que el concejo minero no entra en ninguna cábala para esta carrera: los que optan son Oviedo, Gijón y, acaso algo más rezagado, Avilés. De nuevo el problema de los tres cuerpos.

Gijón parte en la pole, entre otras cosas por su rápida y decidida reacción postulándose, y se intuye en el sector que sería además la plaza predilecta de la Consejería de Cultura. Tiene a su favor que la Filmoteca se integraría, de forma natural, en la misma ciudad desde la que operan dos socios principales, como son la Film Commission y el Festival de Cine de Gijón (FICX), y un tercer organismo que la nueva entidad está llamada a absorber: Laboral Cinemateca. Al conectar todos esos elementos, la Consejería tendría la opción bien de integrar la Filmoteca dentro de una red, bien de crear una superestructura que agrupe esta nueva entidad con la Film Commission y que gestione además las ayudas al audiovisual, a la manera de lo que se hizo en Valencia con la creación del IVAC.

La Laboral podría parecer un hogar idóneo para la Filmoteca, pero tiene un par de puntos en contra que no hay que despreciar: cierta desconexión con el centro (lo que limita el público potencial de las proyecciones) y la política de gestión de espacios de Recrea y los cobros que exige a sus "inquilinos", algo que sin ir más lejos ha lastrado estos últimos años la actividad de Laboral Centro de Arte. Una alternativa dentro de Gijón podría ser instalar la Filmoteca (o el pack Filmoteca-Film Commission) en Tabacalera, aunque al tratarse de un inmueble de titularidad municipal, y no autonómica, podría generar suspicacias y conflictos.

Este mismo problema es el que tiene Oviedo a la hora de plantear su candidatura. La opción más viable, usar el Teatro Filarmónica como sede no es realmente operativa: La Filmoteca precisa de una sede propia desde la que realizar sus actividades y no estar pendiente de los huecos que dejan el teatro, la música clásica o la tonada. Que sea además de titularidad municipal agrava la cuestión: al igual que en Tabacalera, al estar "de prestado" se puede llegar a poner trabas a la actividad de la Filmoteca o, incluso, a que ésta se vea afectada por disputas partidistas.

Aunque Oviedo puede argumentar, con razón, que históricamente la Filmoteca ha estado ubicada en la capital (su primera sede, recordemos, fue el piso superior del Palacio del Conde de Toreno, el mismo que acoge al RIDEA, y posteriormente se trasladó a la Biblioteca de Asturias), en la actualidad no hay un edificio de titularidad autonómica que pueda asumir las exigencias y necesidades de una Filmoteca. Podría haber una opción con la adquisición de la antigua Sala Cajastur (Mendizábal, 5), que antaño tenía la dotación adecuada, pero requeriría de una inversión se presume que importante, y habría que ver en qué estado se encuentra ese equipamiento tras cerca de una década de inactividad.

En medio de este debate emerge la opción de Avilés, aunque carece de esa red propicia que podemos encontrar en Gijón y e arraigo que esgrime Oviedo. Su punto fuerte es precisamente el equipamiento: el desaprovechado Centro Niemeyer, ese "Ferrari aparcado en el garaje" (como atinadamente se definió en este mismo periódico) que, incorporando la Filmoteca (e incluso la Film Commission) podría al fin alcanzar una personalidad propia y conectar de manera efectiva con la ciudadanía, sin tener que recurrir a tretas como contabilizar a los espectadores de la TPA como "usuarios del centro" para inflar sus cifras de visitantes.

Avilés, además, también puede presumir de una importante tradición cinematográfica y cuenta con la conexión con otro socio potencial de la Filmoteca, como es la Universidad de Oviedo, a través de su Cátedra de Cine. Una entidad que ha profundizado en los últimos años en la reivindicación de Gil Parrondo, sin duda la figura más relevante que ha dado Asturias a la Historia del Cine y quien, por justicia, debería dar nombre a esa nueva y mejorada Filmoteca de Asturias.

Christian Franco es Director de la Filmoteca de Cantabria Mario Camus