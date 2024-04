Los ganaderos asumen que el Ministerio está decidido a mantener la protección del lobo

No salieron muy contentas las tres principales organizaciones agrarias de España –ASAJA, COAG y UPA– de la reunión mantenida este miércoles en Madrid en el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) con la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, María Jesús Rodríguez de Sancho, para abordar la gestión del lobo. Geli González, secretaria de ASAJA en Asturias y representante nacional en dicho encuentro, fue muy clara al hacer un resumen: "No tienen intención de cambiar la decisión (de mantener protegido el lobo) y lo quieren arreglar con dinero para daños y para prevención". Y añadió: "Tenemos pocas esperanzas de que el lobo salga del Lespre. En el Ministerio tienen más poder los grupos conservacionistas que los ganaderos".

El sector ganadero asturiano clama desde hace años por controles –batidas– para frenar la expansión del lobo y sus ataques a las reses. Tal medida es imposible mientras la espacie siga en el listado de protegidas, el citado Lespre, donde entró en 2021. Tanto los ganaderos como el Principado confían en que la UE retire la protección al considerar que el número de ejemplares ha aumentado.

Pero las explicaciones dadas por la directora de Biodiversidad a las organizaciones les hace dudar. "Dudan de las verdaderas intenciones de la Comisión Europea, ya que no creen que el informe justifique un cambio de estatus. En resumen, el Ministerio nos traslada que no hay datos poblacionales robustos", apunta la dirigente de ASAJA. "Les trasladamos que la situación para los ganaderos es cada vez más insostenible, y que hay lobos en zona de costa y de día, poniendo en peligro a los ganaderos. Y nos quejamos de que las dificultades que argumentan para sacar al lobo del Lespre se contraponen con la facilidad que tuvieron para incluirlo", añadió.

"Asturias no ha recibido ni un euro del Gobierno central por el lobo", dice Mercedes Fernández

"Asturias no ha recibido ni un euro de los presupuestos de 2023, de las partidas previstas para cubrir los ataques del lobo al ganado ni para su protección". Es la denuncia de la diputada asturiana del PP en Congreso Mercedes Fernández, después de que el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) le respondiese a su pregunta de las cantidades transferidas a las comunidades autónomas por tal concepto. En concreto, en los presupuestos estatales del año pasado había 20 millones en total (9,5 para paliar daños y 10,5 para medidas preventivas) previstos, si bien el Ministerio explica que "no fue posible administrativamente en el anterior ejercicio" transferir esas cantidades. "Cuando se incluyó el lobo en el listado de especies protegidas la Ministra (Teresa Ribera) dijo que esto iba acompañado de ayudas para proteger al ganado y prevenir ataques. Y resulta que no hay nada", critica Mercedes Fernández. En opinión de la diputada, Teresa Ribera "no fue veraz". Y añadió: "El cuento de la lechera que contó no se ha cumplido y engañó a los ganaderos, que sufren daños irreparables a diario por los ataques". Fernández espera que el Gobierno regional "tenga algo que decir de que la inversión estatal por el lobo en 2023 es de 0 euros, tal y como ellos mismos reconocen". Los planes del Ministerio es que este 2024, con los presupuestos prorrogados, se mantengan esos 20 millones. ASAJA ha planteado que se transmitan, además, lo 20 que quedaron sin llegar. Pero la explicación es que la prórroga no permite hacerlo. La organización ha transmitido "que los ganaderos no buscan dinero, quieren a sus animales vivos y que ni todo el territorio es apto para poner métodos de protección ni son efectivos en muchos casos".

