Naturaleza para desconectar la mente en Lamuño (Cudillero)

Elena Rico fue en su día una de las pioneras, en su zona, a la hora de abrir alojamientos de turismo rural. Concretamente, dos casas en Lamuño (Cudillero), con las que continúa. Sin embargo, esta profesional ha dado otro rumbo más a su vida y junto con la gestión de la casas también ejerce como entrenadora y consultora de "mindfulness" (controlar la mente). "Yo llevaba ya muchos años ejerciendo la meditación cuando decidí formarme en ‘mindfulness’. Cuando integras a tu vida la práctica del ‘mindfulness’ aprendes a gestionar tus emociones y a sentirte bien contigo mismo. Además mejora también a nivel físico ya que esta reeducación incluye también hábitos de comportamiento como la respiración consciente, la atención a la alimentación, el descanso, el ejercicio físico, la postura corporal o el uso del lenguaje", explica.

Rico recuerda que decidió aprender y formarse en ello hace años porque siempre fue muy nerviosa. "Dormía mal, hacía mal las digestiones... en fin, todo lo que conlleva un estado nervioso. El ‘mindfulness’ enseña a tu mente a calmarse. Es meditación, pero también respiración, es una introspección y un autoconocimiento. Nos ayuda, entre otras cosas, también a descubrirnos un poco más a nosotros mismos y los patrones repetitivos que tenemos. Lo de dejar la mente en blanco cuando se practica a unas personas les resulta fácil, pero a otras no. Necesitan aquietarla", explica esta profesional que desde ya hace años también ofrece a sus alojados sesiones de "mindfulness" porque, en su opinión, aunque muchos dicen que vienen a desconectar, no lo consiguen del todo.

"Cuando empecé con el turismo rural la gente quería integrarse en la vida en el campo, conocer el pueblo, desconectar totalmente. Ahora viene la gente y, aun con ocho o quince días, una parte importante siguen con su ritmo urbano, acelerados por llegar a determinado sitios para hacerse una foto, comer en los sitios que ponen en las redes y subir la foto también, y todo el tiempo conectados a su móvil. Yo, como también lo viví, necesitaba estar un poco más conectada a la tierra en la que estoy y disfrutar de los lugares plenamente a los lugares a los que voy".

Tiene su propia página y presencia en redes como profesional de esta disciplina con el hombre elenarico.com, ejerciendo como terapeuta transpersonal y facilitadora de "mindfulness" y respiración consciente. Además de los alojados que estén interesados en ello, tiene varios grupos en el pueblo y, antes del la pandemia, daba cursos en Gijón.

También lleva a cabo retiros, como uno esta primavera. "Además de la práctica formal también vamos a caminar al bosque y terminamos junto al mar. No se permite el móvil. Solo estando en medio de esta naturaleza, permitiendo que te cale el entorno, disfrutándolo, ya se marcha uno para casa recargado y con salud. Sin embargo, hay gente que no desconecta porque dicen, por ejemplo, que cuando se paran les vienen mil cosas a la cabeza. Entonces les pongo a controlar la respiración, a ser conscientes, a buscar la calma, y dicen: ‘¡Ay, esto es mágico!’, pero no. El auténtico mérito es de la Naturaleza", dice.

Ella, que vive en Lamuño, dice que le sigue encantando el turismo rural "porque conoces a gentes de otros lugares y eso te enriquece. Yo lo que pretendo es que esas personas perciban las bondades del pueblo, que la naturaleza te sana, te reconecta contigo mismo, con la espiritualidad. En ocasiones veía gente que llegaba tan acelerada que no percibía todo esto y decidí formarme en ‘mindfulness’ por si les puedo ayudar a lograrlo".

