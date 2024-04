Asturias bate récord de millonarios: lo que ingresará Hacienda con el impuesto de Patrimonio

Asturias tiene cifras récord de millonarios al superar la barrera de los 4.000. Al menos eso indican los registros provisionales del impuesto sobre el patrimonio correspondientes a 2022 y las previsiones de la Agencia Tributaria para la campaña de 2023, que se abrió el pasado miércoles. Las declaraciones de este tributo son un fiel medidor de la riqueza en la región. Solo el fraude lo puede distorsionar.

En el Principado, un total de 3.930 residentes presentaron la declaración de Patrimonio en la campaña correspondiente al ejercicio del 2021 (el posterior al confinamiento por el coronavirus) al superar el millón de euros de fortuna. Fueron 266 contribuyentes más que en 2020 y la cifra más alta desde que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero recuperó este tributo en 2011 en el contexto de las dificultades de la penúltima gran crisis. Nunca antes se había rozado la cifra de los 4.000 millonarios. Esa barrera se ha superado en el ejercicio de 2022. Con datos aún provisionales (cerrados a 29 de diciembre de 2023 y hechos públicos esta semana por la Agencia Tributaria) el número de declaraciones del impuesto sobre el patrimonio ha ascendido hasta 4.050. Y el crecimiento va a continuar. En sus previsiones para la campaña del impuesto de 2023 que se abrió el pasado miércoles, la Agencia Tributaria prevé que se presenten 4.178 declaraciones. Son 128 más que en 2022. Un incremento del 3,2%.

En Asturias están obligados a pagar el impuesto de Patrimonio los contribuyentes cuyas bases imponibles superen los 700.000 euros. Para calcular esa base imponible se tiene en cuenta el valor de los bienes del contribuyente, se deducen los gastos (préstamos o hipotecas) y el valor de la vivienda habitual hasta un máximo de 300.000 euros, por lo que puede decirse que, como norma general, los obligados por el tributo son los asturianos que superan el millón de euros de patrimonio.

En 2021, los 3.930 asturianos que presentaron la declaración del impuesto sobre el patrimonio tenían unas posesiones valoradas en 9.723 millones de euros y abonaron 20,59 millones por el tributo. Según los datos –aún provisionales– de 2022, los ingresos de la Agencia Tributaria alcanzarán los 21 millones y la previsión para 2023 es superar los 23 millones, lo que supondrá un incremento de más del 11% con respecto al año anterior en un ejercicio marcado por la inflación.

A diferencia de otras comunidades autónomas, el Principado no ha modificado durante el último año el impuesto sobre el patrimonio. Según un informe del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Andalucía, Cantabria, Madrid, Galicia, Extremadura y Madrid introdujeron cambios normativos en el tributo como respuesta a la aprobación, por parte del Gobierno de España, del impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, que afecta a los patrimonios netos superiores a los tres millones. Para evitar la doble imposición, los contribuyentes de este impuesto solo tributan por la parte de su patrimonio que no haya sido gravado por su comunidad autónoma en el impuesto sobre el patrimonio. Esto es, se descuenta del pago de este nuevo impuesto la cuota satisfecha en el impuesto sobre el patrimonio. En Asturias todas las bases imponibles de más de 3 millones ya pagan Patrimonio y hasta los 10,6 millones los tipos aplicables son mayores que los del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Por tanto, a estos contribuyentes no les afecta el nuevo tributo, pero sí a los que tienen patrimonios netos superiores, puesto que este caso el tipo aplicable en Asturias es el 3% y en el caso del nuevo tributo del 3,5% a partir de 10 millones. Deben, por tanto, abonar la diferencia. En ese último caso estaban, según fuentes del Ministerio de Hacienda, diez contribuyentes asturianos.

