Asturias, molesta con el Ministerio de Ribera, ve urgente poner coto a los lobos

Adrián Barbón dice reiterar "de forma machacona" que tener el lobo incluido en el Lespre (listado de especies protegidas) es "un error". Pero no es el único, porque machaconamente también lo dicen las organizaciones agrarias asturianas. Estas y el Gobierno del Principado llevan tiempo molestos por las reticencias del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), en manos de Teresa Ribera, a revisar el estatus del animal salvaje –protegido en 2021, decisión que fue muy polémica– y abrir así la puerta a poder efectuar controles poblaciones (batidas) para frenar los continuos ataques al ganado.

Un malestar que se ha agravado después de la reunión de este miércoles en Madrid con la directora de Biodiversidad del Miteco, María Jesús Rodríguez. Esta, tal y como ha publicado LA NUEVA ESPAÑA, transmitió a las organizaciones –entre ellas ASAJA, representada por la secretaria en Asturias, Geli González– que los datos actuales de población que manejan no indican que haya que cambiar nada respecto al lobo y apuestan más bien por destinar ayudas a prevención de ataques y compensaciones por daños.

Por supuesto, esto no contenta al sector ni mucho menos, quien cree que las batidas son la única salida a día de hoy para frenar una población que Mercedes Cuadrado, secretaria de COAG en Asturias, asegura que está "desbocada", algo que se explica en que el lobo ha comenzado a "autorregularse" al haber aumentado los casos de sarna. "El Miteco sigue dando patadas hacia delante al balón. Ya no contaron con nosotros cuando lo protegieron y ahora dicen que de Asturias no han enviado datos para el censo. Aquí dicen que sí, pero si no es así, es dejadez. Nos mienten continuamente", critica Cuadrado.

La líder de COAG apunta a Bruselas como último recurso "una vez que conoce nuestra posición y saben del riesgo que hay". También Borja Fernández, de URA, cree que el último recurso es que la Comisión Europea dé orden de cambiar la protección. "Que haga algo el gobierno de España tenemos poca esperanza. Ya se ha visto lo que dice Hugo Morán (secretario de Estado de Medio Ambiente). Que alguien que fue Alcalde de Lena, un concejo ganadero, no quiera ayudar al sector dice poco de él. Nosotros hemos enviado un informe a la UE y vemos que es la única vía".

Si hay malestar entre las organizaciones agrarias con el Gobierno central, no lo es menos en del Principado, pese a compartir siglas políticas, las del PSOE. El Presidente fue claro este mismo jueves en Villaviciosa: "A mí no me duelen prendas en discrepar de gente que comparte militancia conmigo. Algunos están en la cofradía del lamento, pero nosotros estamos en la de la exigencia. Hay diferencia".

Adrián Barbón insiste en que su Ejecutivo no está de acuerdo con que el lobo esté en el Lespre, "lo hemos denunciado, impugnado, manifestado en contra...". Defiende el anterior plan de gestión, porque "funcionaba bien, el lobo no era especie cinegética, estaba controlado y todos los gobiernos lo aplicaron y así se consiguió que conviviera con la ganadería".

En la Dirección general de Planificación Agraria de la Consejería de Medio Rural, en manos de Marcos da Rocha, reiteran que según los últimos datos de población hay motivos para retirar la población al lobo. Con todo, en el Miteco han explicado a las organizaciones que solo Galicia ha enviado los datos según la metodología de conteo aprobada en 2022, y que Asturias les ha informado pero no enviado oficialmente. Según Geli González, en el Ministerio "dudan de las verdaderas intenciones de la Comisión Europea, ya que no creen que el informe que ha elaborado justifique el cambio de estatus. El proceso para modificar la directiva hábitats en el Convenio de Berna es largo y se necesitan mayoría de 2 tercios para que ser aprobada. Antes de llegar al Convenio de Berna tiene que ser aprobado por el Consejo. ASAJA preguntó cual va ser el voto del Gobierno de España pero no sé quisieron pronunciar".