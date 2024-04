"Barbón se equivoca", advierte Álvaro Queipo del plante del Presidente de Asturias al Senado para abordar la ley de amnistía

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha dicho este sábado en Villaviciosa que el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, "se equivoca" al negarse a acudir a la Comisión General de las Comunidades Autónomas que convocada este lunes en el Senado para hablar sobre el contenido autonómico de la amnistía. El jefe del ejecutivo argumenta que la convocatoria le ha llegado cuando tenía la agenda ya organizada y que no se va a saltar un acto "muy importante" con el Ayuntamiento de Oviedo.

La explicación no convence a Queipo, que recordó que otros presidentes que no pueden ir enviarán a consejeros a representarles. "Yo, desde luego, si fuese el presidente del Principado de Asturias no me negaría a acudir al Senado ante una convocatoria de las Cortes", sostiene. Cree el presidente popular que el PSOE demuestra así un ninguneo a las Cortes al tratar al Senado como una cámara "de segunda". Esto sucede porque "es la opinión que tiene el PSOE de las instituciones que no gobierna".

Y añadió: "El Senado es una Cámara que tiene su labor, territorial, y por tanto es el lugar donde conviene hablar los temas que afectan a todos los españoles y donde aquellos que tienen representación territorial tienen la obligación moral y política de acudir a expresar la opinión de sus territorios representando a sus ciudadanos". Uno de los problemas que tiene Asturias, opina Queipo, es que no se le oye fuera del Principado. "Yo no desperdiciaría ninguna ocasión para hablar fuera de Asturias y que se me escuchase. Y creo que Barbón se equivoca negándose a acudir a esta convocatoria del Senado", recalcó. Asturias "debería tener voz siempre" y apunta que el problema real es que quizás Barbón "no quiere que tenga voz porque no sabe qué decir, o no se atreve a decir en voz alta lo que están pensando". Porque, recordó, que lo que se va a debatir en el Senado es un tema tan importante como la igualdad entre españoles y cómo afecta esa ley de amnistía "de dudoso criterio" a la relación de los ciudadanos de todos los territorios.