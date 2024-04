Las "dos Españas" de los bisabuelos de Álvaro Queipo

Puestos a sacar pecho por la memoria histórica, tan mentada últimamente y motivo habitual de bronca política entre izquierda y derecha en España, el Presidente del PP en Asturias, Álvaro Queipo, ha querido dar un paso al frente porque considera que a él pocas lecciones le pueden dar.

Más que nada porque tiene en su familia un "buen ejemplo" de la reconciliación nacional y de la normalidad democrática conquistada por los españoles. Así lo expresó este mismo viernes en Grado, durante una visita al Alcalde –en este caso de IU, José Luis Trabanco– dentro de la ronda que realiza por toda Asturias.

No obstante, considera Queipo que tal cuestión, la memoria democrática, no es algo que "preocupe" mucho a los ciudadanos. "A los políticos nos piden normalidad, tranquilidad y cordialidad". Pero ya puestos, y en medio del anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) de llevar ante la UE y la ONU al PP y a Vox porque considera que estos tienen una "ofensiva" contra la leyes de memoria histórica en España, el líder popular ha querido contar su caso personal, hasta ahora desconocido, orgulloso de servir de ejemplo para demostrar que fue y es posible el entendimiento entre posturas políticas enfrentadas. Ahí está la historia de sus bisabuelos, ejemplo de las "dos Españas" en la contienda civil, José María González Cabielles, del bando republicano, y José María Somoano, del bando nacional. Éste residía en Cangas de Onís y un día tuvo el encargo de trasladar a Gijón, preso y con grilletes, al primero. "En el viaje empezaron a hablar y se dieron cuenta de que se llevaban bien", explica Queipo. Tan buen rollo había que Somoano le quitó incluso los grilletes a Cabielles en un gesto de cordialidad. "Luego estuvo pendiente de él durante el periodo que estuvo preso, no recuerdo cuánto", explica el dirigente.

Pasó el tiempo y ambos se reencontraron en Cangas de Onís, y retomaron su relación. Y, cosas de la vida, los hijos de cada uno se conocieron y también se entendieron bien. Tanto, que acabaron casándose. Con el tiempo tendrían descendencia, uno de los abuelos de Álvaro Queipo, quien no duda en poner la historia como muestra de reconciliación y de que es posible que personas de ideas opuestas se entiendan. "Creo que son buen ejemplo de esto. Por tanto, no hay que buscar estridencias ni rarezas. Lo que está claro es que con el trabajo y el compromiso político debemos trabajar día a día para que los demás tengan la vida política más fácil", concluye.

Suscríbete para seguir leyendo